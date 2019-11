Manchester United enchaîne

Manchester United s'offre un 4e succès consécutifs, un troisième en championnat. Pourtant United va rapidement se faire surprendre par Hull City, avant que Rooney remette, son équipe sur le droit chemin.

150e but pour Rooney avec United

Il est difficile de venir marquer un but sur la pelouse du KC Stadium (seulement 3 buts encaissés), ou même de repartir avec les 3 points de la victoire (3 victoires, 3 nuls, 1 seule défaite). Même si Manchester est la première équipe à inscrire trois buts, et la seconde équipe à s'imposer à Hull (après Crystal Palace, 0-1), les Reds Devils vont se faire surprendre par un très bon début de match de Tigers. Sur le premier corner de la partie, Chester ouvre le score, après une tête de Bruce (4e, 1-0). Puis avant le quart d'heure de jeu, les locaux double la mise. Sur une frappe de Meyler, Evans détourne le ballon dans son but (13e, 2-0). Comme un malheur ne vient jamais seul, après avoir encaissé deux buts, David Moyes est obligé de faire son premier changement après un quart d'heure de jeu. Rafael cède sa place à Januzaj à cause d'une blessure. Même si ce changement n'était pas réellement voulu, il va s'avérer payant. Januzaj provoque le coup franc, sur lequel Rooney sert parfaitement Smalling qui met le ballon au fond des filets pour réduir le score (19e, 2-1). Après sa 9e passe décisive de la saison, Rooney va inscrire son 150e but en Premier League sous le maillot de United (seul Henry a fait mieux avec Arsenal) (25e, 2-2).

Un reccord pour Chester

Pour rester dans la course au titre, la victoire est quasi obligatoire pour United, même si avant ce match les bookmakers voient United champion pour 16 contre 1. Dès le retour des vestiaires, les visiteurs vont montrer un meilleur visage. Pourtant c'est bien les Tigers qui vont se créer la première occasion de la deuxième mi-temps, le tir de Huddlestone est détourné en corner, sur lequel Bruce envoie sa tête sur la barre transversale de De Gea (62e). Mais United va prendre l'avantage grâce à un but contre son camp. Sur un centre de Young, Chester, devance Ronney, mais envoie le ballon son but (66e, 2-3). Grâce à ce match Chester rentre dans l'histoire. Après Bardsley, Kompany il devient le 3e joueur a inscrire dans le même match un but et un CSC ce mois ci, le 4e de l'histoire de la Premier League

3 - This is the first time in PL history that 3 players have scored a goal & an own goal in the same game within a single month. History. — OptaJoe (@OptaJoe) 26 Décembre 2013

4 - Chester is the 4th player in PL history to score an OG on the same day as his first PL strike (Hendry, Jakobsson, Svensson). Bittersweet

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 Décembre 2013

En tout fin de match Chester tente de se faire "pardonner" mais il bute sur De Gea (92e). De Gea qui être sous pressions dans les dernières minuites, mais le portier de United ne faiblit pas, pour conserver les 3 points de la victoire. En comptant cette victoire 3-2, Manchester United a pris 10 points en étant mené au score.