Chelsea bat Liverpool

L'an passé, Liverpool et Chelsea avaient été le match à l'origine du désormais "fameux" geste de Luis Suarez, qui avait mordu Ivanovic et écopé de 10 matchs de suspension. Cette fois-ci, les deux hommes se retrouvent, avec un Luis Suarez en pleine forme (19 réalisations en 13 matchs). Liverpool voudrait se remettre de la défaite contre Manchester City de la journée dernière. Attention, les hommes de José Mourinho grapille des points, et pas forcément en puisant sur un beau jeu.

Tout ce jouera en première mi-temps

On connaissait le goût pour les matchs engagés et rythmés, personne ne s'attendait à voir Skrtel, défenseur, ouvrir le score pour Liverpool : à la suite d'un coup-franc, prolongé par Luis Suarez et un défenseur bleu, Skrtel, en renard des surfaces, ouvre le score aux six-mètres pour Liverpool (4ème minute). De quoi, déjà refroidir les ardeurs des supporters Blues, présents à Stamford Bridge, mais la réponse aurait pu être un véritable tac-au-tac si Eden Hazard avait réussi à battre Mignolet qui dévie sur la ligne avant que Johnson sauve le ballon comme il peut (5ème minute). Cahill va tenter de déverrouiller le match ,mais sa tête sur corner ne trouve pas le cadre (8ème minute).

Chelsea pousse, mais n'est pas récompensé à l'image de la lourde frappe de Lampard aux 25 mètres, qui oblige à Mignolet d'intervenir d'une claquette (12ème minute). Pendant ce temps, aucune autre offensive de Liverpool, qui ne semble pas se remettre de leur but ! Pour les Londoniens, finalement, le but viendra, une nouvelle fois d'Eden Hazard qui, déjà décisif, la semaine dernière, marque une nouvelle fois : l'ancien Lillois reprend un ballon mal dégagé par la défense rouge, avant d'enclencher une frappe enroulée, côté gauche du gardien. Nouveau but pour le Belge, déjà auteur de 8 buts cette saison (18ème minute).

A partir de ce but, le match connaît son premier faux-rythme où frappes et déchets techniques vont peu à peu faire leur apparition ; la sortie d'Ivanovic, blessé, ne va en rien changer les plans des Blues (30ème). A la 34ème minute, Samuel Eto'o va faire mouche : Oscar délivre un petit centre en retrait pour Samuel Eto'o qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. (34ème minute). Ce sera son 3ème but, seulement depuis le début de la saison. A la pause, Chelsea aura été maître en occasions et en buts !

La seconde mi-temps d'un autre niveau. Mais pas le bon.

La seconde mi-temps reprend avec une multitude de cartons jaunes pour John Terry, David Luiz (47ème et 50ème). A la 52ème minute, le "héros national" Mamadou Sakho aurait pu être celui des Reds, mais sa tête s'écrase sur la transversale de Cech (52ème), avant qu'Eto'o, une minute plus tard, perd son duel contre Mignolet. Luis Suarez, transparent jusque là, n'arrive pas à se mettre en position de tir, malgré une frappe lointaine à 20 mètres des buts de Cech ; ce dernier capte le ballon sans problème. (58ème minute). Par la suite, le match va retomber et Chelsea va laisser son adversaire jouer. Malgré une poussée des Reds en fin de match, comme Johnson qui s'offre une frappe à 20 mètres, obligeant Cech à réaliser une parade (74ème), La fin du match est hachée, et Suarez aurait pu bénéficier d'un pénalty après une faute d'Eto'o dans la surface. Monsieur Webb ne sifflera pas. De quoi entamer les esprits à la fin du match.

Les joueurs de Liverpool ont peut-être perdu des points importants pour le titre, et s'exile à la cinquième place du classement de la Premier League, relégués à 6 points du leader de la journée, Arsenal, alors que les Blues sont troisièmes. Encore une fois, Eden Hazard a été bon, et décisif. Et une nouvelle fois, Luis Suarez a passé un match compliqué, comme contre Manchester City !