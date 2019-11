Tottenham bat les Red Devils (1-2)

MERCI D'AVOIR SUIVI CE LIVE PASSIONNANT DEBOUCHANT SUR LA VICTOIRE DE TOTTENHAM ! Je vous souhaite une bonne année 2014 et surtout n'hésitez pas à participer à la vie de notre site !

C'EST FINI !!! TOTTENHAM REMONTE A LA 6EME PLACE DEVANT SON CONCURRENT DU SOIR ! MANCHESTER UNITED EST EN TRAIN DE SE FAIRE DISTANCER ! Sur le match, Tottenham a été intelligent dans la gestion des attaques et a été plus réaliste que les Mancuniens, qui peuvent avoir d'énormes regrets !

90+4' : Sortie de Lloris de la tête devant ses défenseurs !

90' : TETE DE VIDIC ! Au-dessus après un centre côté droit !

89' : Wayne Rooney tente sa chance mais Lloris se détend bien !

86' : C'est le feu sur le but de Lloris !

83' : Cleverley sort pour l'entrée d'Ashley Young, qui va tenter de dynamiter la défenseur londonienne !

82' : Le show Lennon ! Il dribble 2 défenseurs avant de tirer sur De Gea, qui est dessus et capte tranquillement.

80' : Dembélé se fait avertir pour une faute dans le camp rouge

78' : Les minutes restantes vont être dures à vivre pour les Londoniens, surtout s'ils n'attaquent plus.

76' : Januzaj centre fort, Hugo Lloris dégage et provoque un cafouillage. Heureusement pour lui, ses défenseurs dégagent la balle hors de danger

74' : Soldado sort pour l'entrée de Kane, tout juste 18 ans

72' : La confiance revient côté de Manchester United. La perte d'Adebayor et la réduction du score a redonné du coeur aux Red Devils !

70' : Nouvelle occasion de Januzaj, qui enroule sa frappe, mais ça passe juste à côté des buts de Lloris !

69' : Coup dur pour Tottenham. Emmanuel Adebayor s'est écroulé, et ne peut plus continuer. Il sort sous les sifflets de Old Trafford sur civière. Chadli le remplace.

REDUCTION DU SCORE DE MANCHESTER UNITED !! WELBECK ! L'attaquant anglais est servi à la limite du hors-jeu et s'en va affronter Lloris, grâce à un ballon piqué, ça va au fond ! C'était le moment de flottement juste après le 2ème but de Tottenham

TOTTENHAM FAIT LE BREAK !!! ERIKSEN !!! 2-0 !!! Aaron Lennon déboule dans l'axe puis centre pour Eriksen ; le centre était un peu contré, mais Eriksen pousse, en premier, la tête pour battre De Gea !! (66')

63' : Capoue sort pour l'entrée de Bentaleb

62' : Lloris capte une frappe de Januzaj dans un angle assez fermé.

60' : Sortie de Carrick et Smalling pour l'entrée de Kawaga, et de Chicharito. Smalling a été coupable sur le but de Tottenham, mais la tactique va être beaucoup plus offensive désormais.

58' : Danny Welbeck s'écroule dans la surface, il semblait être touché par un défenseur. Pas de pénalty !

51' : Danny Welbeck a du mal à avoir des bonnes occasions. Mais, attention, il peut être redoutablement efficace !

50' : Carrick, un peu en catastrophe, transmet un ballon dans la surface à Welbeck qui tente une reprise, mais trop molle pour Lloris.

49' : On est reparti sur les mêmes bases : Manchester United confisque le ballon.

46' : L'équation est simple pour Manchester United : une défaite hypothèquerait déjà le titre aux vues du niveau affiché par les 4 premièrs du championnats

LA SECONDE MI-TEMPS A REPRIS !

Sur le but, Adebayor prend largement le dessus sur Chris Smalling

Quand un autre demande des milieux de terrain pour Manchester United.

45' : Adebayor dézonne de la pointe de l'attaque et participe régulièrement à la construction du jeu. A la manière d'un Messi au Barça.

42' : Depuis le but de Tottenham, les joueurs londoniens gardent mieux le ballon.

40' : Carton jaune logique pour Rooney, après un geste d'anti-jeu, afin d'éviter Dembélé d'obtenir un contre intéressant.

39' : Le manqué de Soldado ! Aaron Lennon déboule côté gauche pour délivrer un centre à ras de terre pour l'Espagnol qui ne cadre pas, alors qu'il était à 5 mètres des buts !

37' : Plutôt discret depuis le début du match, Christian Eriksen a délivré une magnifique passe décisive pour son coéquipier sur le but.

BUT !!! TOTTENHAM 1 !!! MANCHESTER UNITED 0 ! C'est Adebayor qui ouvre le score ! Eriksen offre un magnifique centre pour Adebayor qui n'a plus qu'à déployer sa hauteur pour tromper De Gea, totalement battu ! (34')

31' : Adebayor reprend un ballon en l'air, d'une demi-volée qui passe loin du cadre de De Gea

31' : Les déchets techniques prennent le pas sur le jeu.

28' : On attend toujours le premier but, et un peu plus d'occasions ne feraient pas de mal

24' : Emmanuel Adebayor est sevré de ballons. Les centres n'arrivent jamais à destination

20' : Vidic reprend un corner de Cleverley. Sa tête passe juste à côté, au second poteau

20' : Le côté droit, emmené par Valencia, côté Manchester United est très dangereux

17' : Les deux gardiens se sont déjà employés sur les deux grosses occasions.

13' : Première occasion pour Tottenham : Soldado sert Aaron Lennon sur le côté droit de la surface mancunienne, et l'aillier londonien perd son duel face à De Gea qui fait le bon geste du pied !

12' : Les Red Devils ne laissent aucun espace au milieu du terrain pour Tottenham. Ils sont largement supérieurs au milieu de terrain !

9' : Le coup-franc de Wayne Rooney à plus de 20 mètres ne trouve pas le cadre. Il passe un bon mètre au-dessus des buts londoniens !

8' : L'emprise est rouge pour le moment.

5' : L'arrêt de Lloris !!! L'ancien lyonnais gagne son duel face à Chris Smalling. La frappe du défenseur mancunien est contrée par Lloris en corner !

4' : Frayeur du côté de Tottenham : Welbeck reçoit un long ballon en profondeur, Hugo Lloris hésite à sortir et tâcle licitement Welbeck !

2' : Les Red Devils ont la mainmise sur le ballon pour le moment.

C'EST PARTI !! Tottenham a donné le coup d'envoi !!!

18:29 Les deux équipes pénètrent sur la pelouse

18:26 L'entraîneur de Tottenham, Tim Sherwood a redonné sa confiance à Adebayor

18:24 Manchester United est toujours privé de Robin Van Persie qui n'était pas "encore prêt" pour le match selon son entraîneur. Il laissera les clés offensives à Rooney, et Welbeck

18:18 Valencia et Jonny Evans lors de leur échauffement de toute à l'heure.

18:15 Les télévisions anglaises ont aperçu, Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United, qui va assister au match. Il fêtait son 72ème anniversaire, hier.

18:13 Nouvelle année, et nouveau design des affiches de match à Manchester United :

18:10 Le stade est pas encore rempli. Parions que les gradins vont être tous occupés dès le début du match !

Tottenham goalkeeper @friedel_b out early warming up via an instagram user. #THFC pic.twitter.com/Y3ZLbkBMCQ — Hotspur Related (@HotspurRelated) 1 Janvier 2014

18:05 Passons aux décryptages des compositions des deux équipes : David Moyes change ses joueurs offensifs : exit Chicharito, Kawaga et Young, place à Janujaz, Valencia, Wellbeck.

Du côté de Tottenham, Capoue remplace Paulinho, titulaire au dernier match des Londoniens, alors que Walker reprend son côté gauche de la défense, et Rose, son côté droit.

A noter : Arsenal passe leader après sa victoire contre Cardiff (2-0) alors que Chelsea a gagné contre Southampton (3-0). Enfin, Liverpool a renoué avec la victoire (2-0) à Hull City avec un but de Luis Suarez.

17:53 Depuis le départ de Vilas-Boas du côté de White Hart Lane, les joueurs de Tottenham vont un peu mieux : 2 victoires et un match nul. A eux de confirmer ce soir, et tenir tête à Manchester United, plutôt en forme, mais toujours distancé à la 6ème place après les résultats de cet après-midi. Deux équipes qui n'arrivent, pour le moment, pas à suivre le rythme des Arsenal, Chelsea et Manchester City. Ils sont désormais distancés de 9 points par rapport au leader, Arsenal.

17:52 On s'installe déjà du côté des télévisions mancuniennes pour ce choc de cette journée de Premier League.

17:50 Bonsoir à tous pour ce LIVE de Manchester United - Tottenham qui se déroulera à Old Trafford, stade mythique des Reds Devils !