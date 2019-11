Messi is back !

On joue la 64ème minute de jeu au Camp Nou. Le temps pour Cesc de transformer un pénalty et faire le break contre Getafe... Le temps aussi pour Lionel Messi d'attendre sa rentrée. Sous une ovation, la Pulga remplace Iniesta. Certes, le Barça ne l'a pas fait entrer pour tirer le pénalty, ce que, semblait réclamer le Camp Nou, mais finalement quelle importance ? Son entrée de jeu semble un peu approximative, mais ses éclairs de génie restent toujours aussi tonitruant. A l'image d'une accélération pour un centre pour Pedro qui n'arrive pas à toucher le ballon. Qu'importe, le retour de Messi était marqué et pour que la soirée soit réussie au Camp Nou, il fallait un but du génial argentin. Attendez ? Un but seulement ? Et non ! Lionel Messi s'est amusé pour réussir un doublé face à Getafe : Montoya délivre une passe en retrait pour Messi qui n'a plus qu'à marquer dans le but (88ème minute). Trop facile pour lui ! C'est son deuxième but qui va montrer que Messi est un joueur à part et au-dessus du reste : l'Argentin prend le dessus sur un contre du club catalan, il suffit d'une grosse accélération et d'une balle enroulée pour que Messi marque 2 buts pour son retour (93ème). Même si Messi ne devrait vraisemblablement pas recevoir le Ballon d'Or dans quelques jours, il faut admettre que Messi semble déjà remis sur pied. Avec un doublé au compteur, et le sourire des supporters en plus. Le Camp Nou risque bien de voir jouer Messi encore très longtemps, puisqu'il a assuré, après son match, qu'il voulait finir sa carrière au Barça. Une belle preuve d'amour, pour faire taire les rumeurs de tensions entre la direction et le lutin argentin.

Les deux buts de Messi contre Getafe (4-0)