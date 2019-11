L'équipe-type de l'année pour l'UEFA, sans Messi

La FIFA a dévoilé, lundi son équipe-type 2013, et n'a pas échappé aux critiques, notamment notant les absences de nombreux joueurs allemands (Bayern et de Dortmund) pour, au final, choisir une nouvelle fois, une colonie catalane. Cette fois-ci, les votants (les internautes) se sont bien débrouillés pour mettre en place une équipe sensiblement différente pour 2013. Messi en paye les frais ; absent trop longtemps cette saison, malgré des chiffres très bons, il paye ses blessures à répétition et une année tronquée et une claque (7-0 contre le Bayern Munich sur les deux confrontations de C1). De même pour Xavi et Iniesta, qui sont rayés de la liste. L'équipe-type de l'UEFA alterne avec le plutôt satisfaisant, notamment à une défense 5 étoiles (Silva, Ramos, Lahm, Alaba), mais aussi avec le mauvais : le milieu de terrain, bien trop offensif avec Özil et Reus, Ribéry et Bale sur les côtés. En attaque, le duo Ibrahimovic - Ronaldo fait rêver...

Messi, boycotté par le Ballon d'Or, mais aussi par les fans de football ?

Il y a une question qui se pose : Messi paye t-il son année, des plus complexes, entre méformes, affaires personnelles et blessures. Sûrement, mais, aujourd'hui, on peut voir que Messi agace. Sa réussite sur le devant de la scène a montré ses limites et les supporters le sanctionnent de son année compliquée. Au contraire, Ronaldo reprend du crédit chez les supporters, pendant qu'Ibrahimovic, à 32 ans, semble vivre une seconde jeunesse au PSG. Une nouvelle désillusion pour le joueur argentin, qui, aujourd'hui ne semble plus prophète dans le monde du football.

Un de plus pour le Bayern

Une nouvelle fois, le Bayern arrive à placer Lahm, Neuer et Alaba, Ribéry, mais Robben ou Schweinsteiger semblent avoir été évités par les internautes. Une petite consolation pour Franck Ribéry, qui a perdu le Ballon d'Or sur les votes des entraîneurs et des capitaines. Au moins, il se sait apprécier des fans de l'UEFA.

L'équipe de l'UEFA 2013