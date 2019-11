Live Red Bull Salzburg - FC Bayern, le match en direct

Merci d'avoir suivi avec nous la très lourde défaite bavaroise, et à bientôt sur VAVEL France pour la Bundesliga !

La page Twitter du Red Bull chambrent déjà les bavarois : " Voila comment ont bat un triple champions"

Le Bayern commence très mal 2014, les munichois ont 8 jours pour se remettre en question avant la reprise de la Bundesliga et le déplacement chez le 3e au classsement, le Borussia Mönchengladbach. Cependant la compo bavaroises sera bien différente, puisque Lahm,Ribéry,Robben et Schweinsteiger ont cruellement manqués aujourd'hui.

ET C'EST FINI A LA RED BULL ARENA ! SALZBURG FAIT L'EXPLOIT ET BALAYE LE BAYERN !

90' Le Bayern n'y croit plus du tout et laisse Salzburg jouer.

STATS : La dernière fois que le bayern a perdu avec un but d'écart c'était en 2012 en Final de la Pokal face au BVB.

87' Neuer rate sa sortie et Danta sauve le Bayern.

83' Dossou remplace Mané.

80' Encore 10 minutes à jouer, les bavarois vont essayer de sauver l'honneur.

75' NEUER ! Le munichois part du bon côté !

74' PENALTY ALORS QUE LA FAUTE DE BOATENG EST HORS DE LA SURFACE !

73' Jordi Reina remplace Soriano, le deuxième buteur.

72' le Bayern a concédé 14 tirs cadrés. Plus que lors de la première partie de saison en Bundesliga.

70' Encore une fois les bavarois se montrent trop suffisants, un retour au score semble très très compliqué.

STATS : 66% de possession pour les bavarois.

65' Le corner ne donne rien mais les bavarois continuent leurs efforts.

63' Les bavarois accelèrrent le jeu et obtiennent un bon corner.

60' But refusé pour le Bayern, Muller était hors-jeu.

58' Les bavarois font tourner mais ne trouvent pas de solutions offensives.

55' Beaucoup de passivité dans la défense bavaroise, Mane a encore failli en profiter mais Neuer se couche bien.

50' Le Bayern obtient un bon corner grâce à Shaqiri.

49' Mandzukic ! Le Bayern construit une bonne action offensive mais Mandzukic et Muller échouent.

47' La barre pour Mane sur un coup-franc !

45' Et c'est parti ! Rafinha et Mandzukic sont rentrés à la place de Gotze et Martinez

Le match va reprendre.

A 20 minutes de la fin des autres matchs amicaux : Köln 2:1 Schalke, KaiserLautern 1:1 Dortmund, HSV 3:2 Bâle.

Les bavarois ne disposent cependant pas de beaucoup d'options, Mandzukic, Pizzaro et Rafinha sont sur le banc, le croate va probablement remplacer Shaqiri et se placer en point, Müller va prendre la place de Shaqiri et Rafinha va se placer à droite pour densifier la défense bavaroise.

MI-TEMPS : Le Bayern est dominé et est complètement hors du match, énorme surprise, Pep Guardiola va très probablement faire de nombreux changements.

43' TOOOOOR ! Salzburg ! Superbe centre de Mane pour Robert Zulj !

39' Carton jaune pour Hojbjerg, pour un tacle un peu trop appuyé.

35' Pierre-Emile Hojbjerg est touché et reste au sol. Carton jaune pour Schwegler

32' Shaqiri rate son contrôle devant le gardien malgré une offrande de Müller.

30' Les joueurs du Bayern sont en grande difficultés à l'arrière, Guardiola va très probablement faire des changements, le catalan est très actif sur son banc.

27' Corner pour le Bayern obtenu par Müller

25' Les bavarois n'arrivent toujours pas à avoir d'occasions et à mettre leur jeu en place.

22' L'envie est clairement du côté autrichiens et les bavarois sont dominés.

19' TOOOOR ! Neuer part du bon côté mais Soriano place un plat du pied parfait.

19' PENALTY ! DANTE FAIT FAUTE SUR MANE.

17' Muller ! Frappe contrée après une superbe passe de Götze mais Muller échoue.

15' Les bavarois laissent beaucoup d'espace contrairement aux autrichiens.

13' TOOR ! Mané ouvre la marque ! Martinez est en retard pour couvrir Dante et Mané file tout droit au but et marque d'une frappe croisée.

11' Segio Malé s'éffondre dans la surface de Neuer face à Boateng, l'arbitre ne bronche pas.

9' Les bavarois jouent très haut et avec 3 défenseurs centraux.

8' Très bon tacles de Javier Martinez qui évolue inhabituellement au poste de défenseur droit.

6' Le Bayern impose bien son rythme mais les autrichiens sont tenaces.

4'Alaba ! Superbe centre de Toni Kroos poue l'autrichiens, Müller remet de la tête et Alaba ne cadre pas.

2' Très belle intensité de la part des autrichiens qui partent vite vers la surface de Manuel Neuer.

0' Et c'est parti ! Coup d'envoie donné par les autrichiens.

Les joueurs rentrent sur la pelouse dans la grosse ambiance de la Red Bull Arena !

Avant match : Les joueurs vont rentrer sur la pelouse.

Avant match : La composition bavaroise : Neuer - Hojbjerg, Dante, Boateng, Alaba - Thiago, Martinez, Shaqiri, Kroos, Müller - Götze

Avant match : La composition du FC Red Bull Salzburg a été dévoilée, la voici :

Avant match : Pour Pep Guardiola qui fête ces 43 ans, les bavarois voudront sans aucun doute lui faire un beau cadeau !

Avant match : Les deux clubs restent sur 5 matchs sans défaites, les bavarois sont cependant favoris.

Avant match : C'est également le grand retour de David Alaba dans son club formateur, bien qu'il ait eu un pépin physique pendant la préparation bavaroise au Qatar, l'autrichien devrait jouer.

Avant match : Côté Bayern Arjen Robben et Bastian Schweinsteiger devrait faire leurs grands retour, Badstuber est quand à lui encore un peu juste physiquement.

Avant match : Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match entre le Red Bull Salzburg et le FC Bayern München !