Roma-Juventus : L'avant-match (Coupe d'Italie)

L'entraîneur qui a transformé une équipe :

Rudi Garcia est devenu un coach important en Italie. Le français qui a appris l'italien a vite démontré ses talents hors du terrain. Lors de sa première interview, le coach déclare tout de suite son amour pour le club et lâche un "Ceux qui critiquent les joueurs, ceux qui critiquent le club, ne peuvent pas être des supporters de l’AS Roma. Quand tu aimes ton équipe, quand tu aimes ton club, tes joueurs, tu encourages, tu encourages ton équipe. Au pire, ce sont des tifosi de la Lazio".

La mentalité du coach français plait et les joueurs aiment ça. Ce n'est pas Francesco Totti qui nous dira le contraire. Figure marquante de l'histoire du club, l'international Italien n'est pas moins le premier fan du français. Le gamin de la louve avait déclaré sur son entraîneur "J’espérais que nous trouvions un grand entraîneur. Et heureusement, cela s’est avéré, et nous avons trouvé l’entraîneur de l’avenir. Nous essayons de l’écouter autant que possible, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui".

Mais bien sûr, les fans de la Roma attendent autre chose que des phrases toutes faites et veulent des résultats. Rudi Garcia connu à Lille pour son beau jeu, a longtemps été considéré comme l'un des plus beaux en Ligue 1. Et il semble que le coach français a réussi à l'emmener avec lui dans la capitale italienne.

Adepte du 4-3-3 à son époque lilloise, Rudi Garcia n'a rien changé depuis. Le français s'appuie sur une possession de balle avec un jeu court. Cette année en Serie A, le club romain a une possession de 59%. Dans ce domaine, le club se classe second derrière le Milan AC (60,1%). Outre la possession de balle, le club a le meilleur pourcentage de passes réussies. Une moyenne qui atteint les 86,9% pour 10 747 passes faites depuis le début du championnat. La qualité d'une équipe qui lui a permis d'être invincible pendant 17 matchs.

Si la Roma est aussi performante, c'est aussi grâce un mercato intelligemment fait. Le français achète des joueurs qui connait. C'est l'exemple du cas Gervinho. l'ivoirien qui connait une période difficile avec Arsenal débarque en Italie le 8 août pour la somme de 8 millions d'euros et cela semble être un pari gagnant. L'ancien lillois s'adapte rapidement au championnat italien et marque 4 buts et fait 6 passes décisives en 16 matchs. Si l'effectif est assez jeune avec Strootman ou Pjanic, il peut aussi avoir le soutien d'anciens. Comme Totti (comme dit plus haut) mais aussi de Daniele De Rossi. L'italien formé au club (Premier match en 2001 contre Anderlech) est devenu un pilier du onze de départ. Le joueur a commencé les 18 matchs sur les 20 matchs en Serie A de l'équipe. Ce qui en fait le quatrième joueur le plus utilisé cette année par Rudi Garcia.

Alors la Roma a le talent et les capacités pour renverser cette Juve et rester sur cette dynamique de 4 victoires en cours dont la dernière face à Livourne (3-0) ce weekend.

Au tour précédent, le club avait éliminé la Sampdoria dans son stadio olimpico de Roma sur le score de 1-0 grâce au défenseur grec Vasilis Torosidis.



L'intouchable Vieille Dame :

Antonio Conte, le héros du peuple turinois. En poste depuis 2011, l'ancien international semble battre tous les records avec son club. Leader avec 53 points pris en 21 matchs, le club turinois a explosé le record de points pris à mi-saison. Imbattable à domicile et une seule défaite à l'extérieur, le club est simplement au dessus en Italie. Et ce n'est pas les deux clubs lombards qui vous diront le contraire. Le Milan AC et l'Inter de Milan a déjà 23 et 30 points de retard sur les Bianconeri. Deuxième meilleure défense derrière son adversaire du jour, le coach italien peut compter sur le duo Chiellini-Bonucci pour tenir la baraque. Si défensivement l'équipe est bonne que dire offensivement ? L'équipe est tout simpement la meilleure attaque en Italie. Une équipe qui a déjà inscrit 50 buts depuis le début du calcio. La Juventus le doit en parti grâce à un homme. Ce joueur arrivé cet été était loin d'être un pari gagnant. Malgré tout, Carlos Tevez (29 ans) est devenu plus qu'un buteur. L'argentin est devenu l'un des maîtres à jouer du jeu de la vieille dame. Bien plus que ses 11 buts en Serie A, le joueur a aussi délivré 7 passes décisives. L'apache est impliqué dans 36% des buts turinois.

Indépendamment de la saison magnifique de Arturo Vidal et Carlos Tevez, la jeunesse semble aussi prendre le pouvoir. L'ancien mancunien Paul Pogba (20 ans) marche sur l'eau. Le natif de Lagny-sur-marne a une nouvelle fois fait un énorme match ce weekend face à la Sampdoria (victoire 4-2). Buteur sur une frappe lointaine, le joueur a inscrit son sixième but soit un de plus que la saison dernière. Si le joueur est buteur, cela reste un second rôle pour un milieu défensif. Les statistiques défensives du français sont correctes (0,8 interceptions/match, 1,6 fautes/match, 1,1 dégagements/match). Paul Pogba affiche aussi des statistiques très bonnes côté passes. Le français affiche un pourcentage de 84,6% de passes réussies (cette statistique ne prend en compte que le championnat).

Revenons à la Coupe d'Italie. Lors du huitième de finale, la Juventus de Turin avait éliminé le club de l'AS Avellino (Serie B) sur le score de 3-0.

La composition probable des deux équipes : (via it.eurosport.yahoo.com)

Les absents du match :

Roma : Alessio Romagnoli (blessure) / Federico Balzaretti (blessure)

Juventus : aucun

Les 5 derniers matchs (au Stadio Olimpico de Rome) :

16-02-2013 : Roma 1-0 Juventus

12-12-2011 : Roma 1-1 Juventus

03-04-2011 : Roma 0-2 Juventus

30-08-2009 : Roma 1-3 Juventus

21-03-2009 : Roma 1-4 Juventus

23-09-2007 : Roma 2-2 Juventus