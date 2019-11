Leverkusen laisse le Bayern s'échapper: résumé de la 18e journée de Bundesliga

Dix points. Le FC Bayern München compte désormais dix points d'avance sur son dauphin et la Bundesliga semble déjà plier à moins d'une catastrophe en Bavière. Samedi, au lendemain de sa victoire à Mönchengladbach (0-2), le leader bavarois a pris encore un peu plus ses aises au sommet du classement. En s'inclinant à Fribourg (3-2), lors de la 18e journée, Leverkusen a laissé les coéquipiers de Bastian Schweinsteiger s'échapper. Résumé des matchs avant le top spiel entre le Hertha et Franckfurt.

Freiburg - Leverkusen :

Le Bayer Leverkusen s'est incliné trois buts à deux, les hommes de Sami Hyypiä ont pourtant ouver le score grâce à Lars Bender (5e) puis Admir Mehmedi a égalisé pour Freibourg à la 27e et 10 minutes plus tard Simon Rolfes redonnait l'avantage à Leverkusen. Mais juste après la mit-temps le français Jonathan Schmidt a égalisé et à la 90e minute Felix Klaus a offert la victoire finale à Freiburg !

Les buts :

Les cartons :

Freiburg : Sorg (24e), Pilar (33e) et Reinartz pour Leverkusen (76e).

Nurnberg - Hoffenheim :

Hoffenheim n'a pas vu le jour dans cette confrontation, les coéquippiers d'Anthony Modeste ont été complètement dominés, dès la 24e minutes Chandl a ouvert le score. Puis à la 42e c'est Josip Drmic qui a fait le break pour les bavarois, au retour des versitaires Ginczek a enfoncé le clou (49e) et à la 70e Drmic s'est offert un doublé en réduisant tout espoir pour Hoffenheim. Bien qu'Hoffenheim ai eu la possession du ballon (51%) et le même nombre de tirs cadrés, Nurnberg a été plus réaliste.

Le but de Ginczek :

Les cartons :

Nurnberg : Timoty (31e)

Hoffenheim : Firmino (72) Modeste (77e) Rudy (87e)

Dortmund - Augsburg :

Une nouvelle fois le BVB a calé, le match a mal commencé pour les hommes de Jürgen Klopp, dès la 3e minute Kuba est sorti avec une blessure très sérieuse, malgré cela Sven Bender a ouvert le score dès la 5e en reprenant de la tête un centre pleine axe. Au retour des vestiaires c'est encore Bender qui marque mais cette fois-ci contre son camp. Nuri Sahin a redonné l'avantage aux Borrussens à la 56e minute d'un superbe coup-franc en pleine lucarne mais 6 minutes plus tard Dong-Won Ji égalisait pour Augsburg qui a réussi à arracher le nul. Le mur jaune pâlit :

Les buts :

Les cartons :

BVB : Bender (10e) Papastathopoulos (45e(

Augsburg : Hahn (17e) Werner (45e)

Wolfsburg - Hannover :

Il faisait -6 degrés aujourd'hui à Hannovre, les loups de Wolfsburg se sont donc déplacés pour jouer dans des conditions très rudes mais cela ne l'est a pas découragé, à la 29e minute Rudnevs a ouvert le score cependant dès la 35e minute c'est Olic qui lui a répondu. Puis au retour des vestiaires Bittencourt s'est offert un doublé (50e et 72e minutes) pour permetttre à Wolfsburg de remonter encore au classement. A noter que Kevin De Bruyne a jouer son premier match avec son nouveau verein.

Le but de Bittencourt :

Les cartons :

Wolfsburg : Trash (59e) Arnold (82e)

Hannover : Sakai (85e)

Suttgart - Mainz :

Dès la 11e minute de jeu M.Abdellaoue a ouvert le score pour Stuttgart, le VFB a réussi à poser son jeu mais c'était sans compté le génie d'Okazaki qui n'a eu aucun problème pour égalisé juste avant la mi-temps (40e). Et au retour des vestiairs c'est encore Mainz qui s'est fait voir mais la délivrance n'est venue qu'à la 87e minutes grâce à un but de Bendekit Saller.

Les buts :

Les cartons :

Stuttgart : Leitner (88e)

Mainz 05 : Noveski (45e) et Pospech (71e)

Le classement provisoire :