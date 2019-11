Schalke 04 écrase Hamburg et passe 5e au classement !

Une victoire facile :

Le Club de Gelsenkirchen s'est baladé à l'Imtech Arena et a vaincu Hamburg 3 but à 0 ! Le retour de l'attaquant phare de Schalke, Huntelaar, a été plus que bénéfique lors de cette victoire. Il a ainsi inscrit son troisième but cette saison sur une passe clé de Farfan. Celui-ci fut d'ailleurs élu homme du match, inscrivant un but et deux passe décisive dont une pour le jeune Maximilian Meyer.





Le but fantastique de Max Meyer :

A deux points de la 3e place :

Suite à la défaite du Vfl Wolfsburg et du Hertha Berlin, Schalke passe 5e au classement avec 31pts. Dortmund, a égalité avec Moenchengladbach, n'est pas à l'abri d'une défaite, au risque de céder cette 3e place, signe de Ligue des Champions.

Pendant ce temps, Hamburg enchaine sa quatrième défaite consécutive et se retrouve à la 16e place, à 2pts de la reléguation. N'ayant plus gagné un match en championnat depuis le 29 Novembre, le club se trouve dans une très mauvaise passe.

Le classement :