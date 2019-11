Thiago sauve le Bayern !

Un Bayern mené au score mais dominateur malgré tout ! :

Présent sans le duo Ribéry-Robben, le géant Munichois débuta le match sur les chapeaux de roues.

Dominant de part en part le match mais ayant peu d'occasion concrète durant la première mi-temps, ce fut finalement Stuttgart qui ouvrit le score sur une frappe d'Ibisević normalement hors-jeu. Mené au score à partir de cette 29e minute, le Bayern München n'a pas pour autant vacillé. Enchainant les occassions de plus en plus dangereuses, Sven Ulreich, le gardien du Vfb Stuttgart réussi une très grande première mi-temps et garda sa cage inviolée jusqu'à la fin de celle-ci.

Le Bayern, mené à la mi-temps, n'abandonna pas pour autant. Suite au remplacement de Kroos et de Shaqiri pour l'entrée de Mandzukic et de Pizarro, le jeu bavarois se fit de plus en plus dangereux mais aucune frappe ne trouva les filets.

Heureusement pour eux, une faute occasionnée par Boka sera le déclic pour la machine bavaroise. Obtenant un coup-franc bien placé, le jeune espagnol Thiago Alcántara fini enfin par trouver la tête de Pizarro sur un centre pour permettre l'égalisation.

Stuttgart, dominé par le Bayern ne put que reculer face à la pression. Faisant de plus en plus de faute, ils ne surent résister à une enième attaque, durant le temps additionnel. Une passe en profondeur lobbée de Rafinha pour Thiago, qui marqua le second but d'un magnifique ciseau permit aux bavarois de prendre l'avantage au score. Le Bayern gagna finalement le match sur cette dernière action et reste toujours invaincu en Bundesliga.

Le but décisif de Thiago Alcantara :





Classement :