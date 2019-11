Le super Bayern est de retour !

Le FC Bayern München a facilement battu l'Eintracht Francfort (5-0). Les Bavarois en sont désormais à 44 matches consécutifs sans défaite en Bundesliga, le dernier étant la defaite à Leverkusen en 2012

Le verein bavarois à confirmé sa grande forme en massacrant l'Eintracht Francfort ce dimanche à l'Allianz-Arena pour le premier match à Munich des bavarois en 2014 lors de la 19e journée. Une 11e victoire consécutive donne à Pep Guardiola et ses hommes 13 points d'avance sur le Bayer Leverkusen en tête du classement. Le Bayern a été impressionnant de maîtrise offensive et surtout tactique devant son public bien sur au rendez vous. Dès le début de la rencontre les bavarois ont empêché Franckfurt d'avoir le pied sur le ballon et le Bayern s'est montré dangereux quasiment à chaque accélération du jeu. Mario Götze s'est fait plaisir pour commencer la cannonade avec grande classe en enchaînant une demi-volée parfaite après un contrôle sur une remise de la tête splendide et milimetrée de Mario Mandzukic (1-0, 12e). Sur une tête contrée du Croate qui était pourtant complètement KO après un choc aérien avec Trapp, Franck Ribéry enfin de retour avec son verein n'eut aucun problème pour doubler la mise juste avant la pause, inscrivant son 7e but de la saison pour faire le break à la 44e.

Ça aurait pu être bien pire :





Si l'équipe de Josep Guardiola ne s'est pas imposée encore plus largement, c'est surtout dû à l'un des futurs très grand gardien allemand : Kevin Trapp. Le gardien de Francfort a sorti plusieurs parades tout à fait exceptionnelles notamment devant Mandzukic (8e), Götze (23e, 52e) et Rafinha (57e) avant de dévier sur la barre une balle millimétrée et piquée de Franck Ribéry à la 58e. Mais personne n'est invincible face à ce Bayern et Trapp a fini par céder une troisième fois devant Arjen Robben tout juste rentré sur le terrain sur un caviar en retrait de Mario Götze pour le 3-0 à la 67e puis sur une reprise d'une tête decroisée rentrée avec l'aide du poteau de Dante après un corner de Ribéry pour le 4-0 en quelques minutes. Puis Trapp est sorti blessé et Mario Mandzukic a ensuite été récompensé de sa très belle prestation en allant chercher son but avec beaucoup de détermination et une action individuelle tout en dribblant deux défenseurs pour le 5-0 à la 89e.

Le super Bayern est donc de retour et lancé à pleine vitesse avec son effectif presque au complet, attention lorsque Schweinsteiger va revenir, le Bayern va faire très mal.

Le classement de la Bundesliga après 19 journées