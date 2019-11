Live : Arsenal - Crystal Palace, le match en direct

18h56 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis EN DIRECT sur VAVEL France pour suivre ce nouveau derby Londonien. Compte-rendu de la rencontre à suivre en fin de soirée.

18h53 : FIN DU MATCH. Arsenal remporte la partie 2-0 , grâce à un doublé du revenant Alex Oxlade-Chamberlain ! Mission accomplie, les Gunners retrouvent la tête du classement de la Premier League,avec deux points d'avance sur Manchester City, et 5 sur Chelsea, en attendant le choc entre les deux demain soir.

90e : Trois minutes de temps additionnel minimum.

87e : Le coup de pied arrêté est directement contré par le mur adverse. Bolasie, à la retombée du ballon, tente une reprise de volée qui s'envole du cadre de Szczseny.

86e : Mertesacker est averti à son tour, coup franc à suivre pour les Eagles.

84e : Double changement pour les Gunners : Sortie d'Ozil, remplacé par Gibbs. Et sortie de Giroud, remplacé par Bendtner.

82e : La sortie de Chamack, acclamé par l'intégralité du public d'Arsenal, sort à la place de Gayle.

80e : Les 5 buts inscrits par Alex Oxlade-Chamberlain depuis le début de sa carrière en Premier League sont tous à domicile

77e : L'Anglais a apporté exactement ce qui manquait en première mi-temps, c'est à dire de la percussion dans le jeu. Arsenal continue de presser et de rôder autour de la surface de Palace.

73e : BUUUUUUUT DE OXLADE-CHAMBERLAIN ! Quel but de l'Anglais, au début de l'action, et à la finition suite à une combinaison avec Giroud. Absolument brillant de sa part pour son retour au plus haut niveau !!! Arsenal 2-0 Crystal Palace.

71e : Premier changement effectué par Arsène Wenger. Podolski sort. Rosicky rentre.

70e : Graphique résultant du jeu de passe pratiqué par les Gunners.

