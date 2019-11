Arsenal-Crystal Palace : La jeunesse est là

Pour cette 24ème journée de Premier League, Arsenal devait remporter son match afin de reprendre cette course finale au titre. Avec l'expulsion de Mathieu Flamini à Southampton, Wenger décide d'aligner un milieu de terrain inédit. L'espagnol Mikel Arteta, le jeune anglais Alex Chamberlain et l'ancien madrilène Mesut Özi formaient ce trio. Un remaniement qui permet à Lukas Podolski de prendre le côté gauche avec un Santi Cazorla à droite et une pointe avec Olivier Giroud.



Si les Gunners dominent la première mi-temps avec notamment 71% de possession de balle, ils ne trouvent pas les solutions. Un coup-franc de Santi Cazorla notamment qui passe au dessus du gardien argentin, un Nacho Monreal qui bute sur Julian Speroni voilà comment nous pouvons résumer cette première mi-temps.

A la mi-temps, le score est toujours nul et vierge.



La seconde débute fort pour Arsenal. Une passe de génie de Santi Cazorla et une finition grandiose de Chamberlain et Arsenal ouvre enfin le score. Après l'ouverture du score, les hommes d'Arsène Wenger auront quelques tentatives pour doubler la mise.



Chamberlain célèbre son premier but (Crédit photo : the-review.com)



73ème minute, une action magnifique avec un échange entre Giroud et Chamberlain. Ce une-deux permet à l'anglais de se retrouver dans les 35 derniers mètres de Palace. Sans hésitation, il prend sa chance à l'entrée de la surface et marque un but. Une action de grande classe et le jeune joueur de 20 ans permet à son équipe de prendre 3 points.



A noté une petite standing-ovation pour l'ancien gunner Marouane Chamakh. L'attaquant de Crystal Palace a fait un très bon match. Malheureusement pour Tony Pulis, il était le seul côté eagles.



Arsenal est leader de Premier League en attendant le match entre Manchester City (2ème) et Chelsea (3ème).