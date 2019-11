Manchester City chute, à domicile, contre Chelsea qui relance la course pour le titre

Manchester City (2e) recevait Chelsea (3e), l'occasion pour les joueurs de Manuel Pellegrini, de reprendre la première place à Arsenal et, dans le même temps, de distancer les adversaires du soir.

1 tir cadré en 11 tentatives pour Manchester City.

Mais Jose Mourinho avait bien préparé son coup. Longtemps dominée, Chelsea ne panique pas et termine mieux le premier acte de ce choc. Car, c'est bien Manchester City qui réalise une entame presque parfaite. Preque, car les citizens, qui sont pourtant la meilleure attaque du championnat, ne réussissent pas à tromper la meilleure défense du championnat. Pourtant les latéraux, offrent de nombreuses occasions de but, mais les coéquipiers d'Agüero, absent ce soir, manque d'efficacité dans le dernier geste. Negredo (2e), Yaya Touré (16e) , Silva (17e), Dzeko (22e, 40e) ne cadrent pas. Après 45 minutes, les locaux ne comptabilisent, sur 11 tentatives, qu'un seul tir cadré.

11 - Manchester City had 11 shots in the first half - Chelsea but only one of them was on target. Splutter.

— OptaJoe (@OptaJoe) 3 Février 2014

Dominé pendant une bonne demi-heure, José Mourinho change de tactique et regroupe ses joueurs. Un changement tactique judicieux, car il gêne City. Après avoir contré un tir, les blues se projettent rapidement vers l'avant. Sous l'impulsion du duo Hazard-Ramires, Ivanovic profite d'un mauvais dégagement pour tromper Cech (31e, 1-0).

La deuxième mi-temps, ressemble à la première. City se créer les occasions pour revenir, mais l'efficacité n'est toujours pas au rendez-vous, à l'image de Touré (51e) ou Nastasic (94'). Et Chelsea, comme en première mi-temps, aurait pu surprendre les locaux en doublant la mise, mais à deux reprises les montants sauvent les citizens sur les tentatives de Matic (55e), Cahill (66e), ou encore sur un contre d'Oscar mais Nastic commet une faute alors que le brésilien filait au but, ce qui rend fou Jose Mourinho. Sur une ultime tentative, en fin de match, de de Jovetic, Cech s'interpose, pour assurer les trois points de la victoire. Pour la première fois de la saison City s'incline à domicile, un coup de tonnerre dont José Mourinho et ses hommes, sous l'impulsion d'un grand Eden Hazard, sont les auteurs grâce à une tactique finement préparée.

Une victoire qui relance complétement le championnat et la course au titre. Arsenal, victorieux contre Crystal Palace (2-0), n'a plus un mais deux adversaires qui rêvent de la première place. Arsenal (1er) a deux petits points d'avance sur City et Chelsea (2e et 3e à égalité). Les Blues qui ont, désormais, 6 points d'avance sur Liverpool (4e).