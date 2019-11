Live Liverpool - Arsenal, le match en direct

Merci d'avoir suivi ce choc entre Liverpool et Arsenal pour cette 25e journée de Premier League en direct live sur Vavel France et à bientôt pour faire vivre le sport avec nous !

Liverpool a su profiter des grosses défaillances des Gunners d’Arsenal surtout dans les 20 premières minutes de jeu. Liverpool accroche enfin un club du quatuor au classement. Les Reds reviennent donc dans la course au titre en attendant les résultats des matches de Manchester City et Chelsea.

Pour Arsenal, il va falloir vite se remttre la tête à l'endroit car ils devront affronter Manchester United dans pas moins de 4 jours. La course au titre se complique et les Gunners devront attendre les résultats de City et Chelsea pour contempler l'ampleur des dégâts.

C'EST TERMINÉ !

90+2' Lancé par Coutinho sur la gauche, Cissokho à angle fermé manque le cadre de peu.

90+1' Arsenal bénéficie d'un coup-franc. Mais les Gunners se précipitent et Mignolet capte sereinement.

3 minutes de temps additionnel

89' Alors que le public d'Anfield Road entonne le traditionnel "You'll never walk alone", Arsenal gâche un nouveau corner.

85' Sterling côté gauche perce et manque de peu le triplé. Ibe seul dans la surface lui signale qu'il aurait pu lui passer le ballon.

85' Grosse surprise, c'est Luis Suarez qui sort sous les applaudissements d'Anfield Road. Il est remplacé par Iago Aspas.

83' Dans les dernières minutes, Liverpool ne lâche rien et Luis Suarez semble même prêt à tout pour marquer un but dans ce match. Arsenal, de son côté, va essayer de réduire encore un peu plus le score.

80' Les Gunners repartent à l'attaqe et Gibbs décide de centrer depuis la gauche mais Skrtel repousse une nouvelle fois de la tête.

79' Luis Suarez parti en contre ne peut frapper, bien stoppé par Koscielny.

78' Frappé par Cazorla, ce corner ne donne finalement rien car Flanagan repousse de la tête.

78' Corner pour les Gunners.

75' Sortie de Steven Gerrard sous les acclamations d'Anfield Road, il est remplacé par Jordon Ibe. La brassard de caiptaine a été transmis à Luis Suarez.

73' Henderson frappe lourdement après un service de Coutinho mais Szczesny se couche parfaitement.

71' Arteta tente sa chance et son tir est repoussé in-extremis par Mignolet à ras du poteau.

70' Coup-franc pour les Gunners.

68' BUUUT ! Arsenal réduit le score ! Mikel Arteta transforme ce penalty.

67' Penalty ! Gerrard fauche Oxlade-Chamberlain à la limite de la surface, l'arbitre indique le point de penalty.

66' Centre pour Arsenal mais c'est repoussé par Skrtel. Coutinho part alors tout de suite en contre et dribble les milieux de terrain d'Arsenal superbement. Il remet ensuite pour Henderson excentré à droite qui rate le cadre.

65' Sortie de Daniel Sturridge remplacé par Joe Allen sous les ovations d'Anfield Road.

63' Le corner qui suit pour Liverpool est repoussé par Arsenal.

62' Suarez à la baguette tente sa chance et trouve la lucarne mais Szczesny repousse en corner. Le portier d'Arsenal évite un but qui aurait été qualifié de magique certainement.

62' Coup-franc pour Liverpool.

60' Et enfin, Gibbs remplace Monreal.

60' Rosicky remplace Özil.

60' Podolski remplace donc Giroud.

60' Arsène Wenger décide de faire ses trois remplacements d'un coup !

58' Grosse faute de Wilshere sur Kolo Touré ! Le milieu anglais auteur d'un tacle par derrière sur le défenseur de Liverpool prend un carton jaune.

58' Premier bon enchaînement pour Arsenal et Oxlade-Chamberlain, trouvé aux vingt mètres. Après un bon contrôle, sa frappe du droit est croisée, mais Mignolet et vigilant et se couche parfaitement.

56' Mignolet capte, les Gunners ont trop tergiverser devant les buts des Reds.

56' Corner pour Arsenal.

54' Sterling est à deux doigts de s'offrir un triplé ! Mais son tir termine dans le petit filet extérieur.

54' Grosse faute de Koscielny sur Suarez. Coup-franc pour Liverpool donc occasion de but.

51' BUUUUT ! Raheem Sterling s'offre un doublé ! Lancé en contre par Kolo Touré, Sterling perce et marque ce but en deux coups.

50' Nouvelle faute des Gunners.

49' Liverpool exploite mal ce corner et Arsenal se relance.

48' L'arbitre indique pourtant un corner pour les Reds alors que c'est bien Sturidge qui a détourné ce ballon.

48' Sturridge détourne mais sa reprise de la tête finit en tribunes.

48' Faute de Mikel Arteta qui met un coup de coude au visge d'Henderson. Coup franc très intéressant pour Liverpool.

47' Corner idéalement repoussé par Liverpool

46' Le coup-franc des Gunners frappé par Özil est détourné par le mur de Liverpool en corner.

46' Faute d'Henderson sur Wilshere parti en contre. Giroud demande un carton jaune et provoque la colère des Reds de Liverpool. Du coup, l'arbitre adresse un carton jaune à Henderson et à Giroud.

REPRISE !

Arsenal n'a pas réussi à entrer dans ce match et en face les Reds de Liverpool ont su en profiter et marquer 4 buts en moins de 20 minutes ! Du jamais vu ! Gageons qu'Arsène Wenger saura remobiliser ses joueurs et stopper l'hémorragie. Liverpool va tenter d'enfoncer le clou ou tout du moins garder cet avantage au score.

MI-TEMPS !

45+2' La défense d'Arsenal repousse ce corner.

45+1' Sterling tente d'adresser un petit ballon à Sturridge dans la surface des Gunners mais Szczesny repousse en corner.

45+1' Luis Suarez tente une frappe à l'entrée de la surface mais sa frappe fuit le cadre de peu.

3 minutes d'arrêts de jeu

44' Wilshere échappe de peu au carton jaune après un coup d'épaule adressé à Gerrard. L'arbitre fait preuve de clémence et de psychologie au vue du score.

41' Liverpool lance une nouvelle offensive, Suarez lance Sterling. Le Red décide de remettre sur Flanagan à droite mais le centre de ce dernier est trop fort.

38' Monreal reste au sol visiblement blessé. Alors qu'il était parti en plein contre, Luis Suarez, décide de mettre le ballon en touche.

37' Mauvaise entente sur l'offensive de Liverpool et Arsenal part en contre. Mais les Reds défendent en bloc.

35' Par ailleurs, la plus grosse victoire de Liverpool sur les Gunners remonte à Avril 1964 avec un 5-0. Le match du jour peut donc entrer dans l'histoire de ce duel.

34' À noter que depuis 2007, Liverpool n'a plus gagner face à Arsenal à Anfield Road.

32' Steven Gerrard stoppe in-extremis Olivier Giroud à l'entrée de la surface.

30' Arteta rate une nouvelle passe et procure à Liverpool une belle occasion. Sterling part sur le côté gauche et centre mais Szczesny capte dans les airs.

28' Nouvelle perte de balle d'Özil au milieu de terrain. Henderson en profite et tente de percer. Mais Koscielny reste vigilant et le stoppe.

24' Coup franc obtenu par Özil après une faute de Gerrard. Mais Mignolet capte directement dans les airs.

22' Les Gunners vivent un enfer et ont désormais pour objectif de limiter au plus la casse. Arsène Wenger parait hors de lui.

19' BUUUT Ce match devient fou et Daniel Sturridge lancé idélament ajuste Szczesny !

16' BUUUT ! Liverpool s'envole ! Sur une remontée fantastique des Reds, Luis Suarez offre un caviar à Raheem Sterling à bout portant. Arsenal est en train de sombrer très profondément.

13' Gerrard frappe à nouveau ce corner et mise sur Suarez hors-surface et dos au but. L'Uruguayen se retourne et frappe le montant ! Kolo Touré à bout portant ne peut reprendre la ballon.

12' Sturridge lancé à gauche remet à Suarez qui manque son tir mais provoque un corner.

11' Sturridge lancé plein axe par Suarez se retrouve face à face avec Szczesny mais Sturridge manque son tir lobé.

9' BUUUT ! Skrtel double la mise ! Gerrard frappe à nouveau idéalement ce corner et trouve la tête de son défenseur !

9' Sturridge lance Flanagan sur la droite et Monreal dégage en corner.

8' Les Reds se dégagent très bien sur ce corner.

7' Monreal perce et se retrouve face à Mignolet. Ce dernier dégage des poings sur Flanagan, ce qui a failli remettre le ballon dans les pieds du Gunner. Mais Skrtel dégage en corner.

6' Arsenal met la pression à des Reds qui arrivent pourtant bien à combiner et à se trouver.

4' Arsenal bénéficie d'un coup-franc quasi similaire à celui de Liverpool mais les Gunners ne parviennent pas à revenir au score. Mignolet capte le ballon tranquillement.

3' Quel départ problèmatique pour les Gunners, qui ne touche quasiment pas le ballon. Ils subissent le rythme imposé par les Reds.

1' BUUUT ! Ouverture du score ! Gerrard frappe ce coup-franc parfaitement et Skrtel opportun détourne dans les filets de Szczesny !

0' Première faute de Mertesacker sur Luis Suarez. Coup franc intéressant pour Liverpool.

Coup d'envoi !

Entrée des joueurs sur la pelouse d'Anfield Road !

13:25 Les deux équipes devront faire face aux blessures puisqu'Arsenal devrai faire sans Kim Kallström, Walcott, Sanogo, Ramsey et Diaby. Tandis que Liverpool sera privé de José Enrique, Glen Johnson, Sakho, Agger, Lucas et Coates.

13:00 Les compositions des deux équipes viennent de tomber :

LIVERPOOL : Mignolet, Flanagan, Cissokho, Toure, Skrtel, Gerrard, Henderson, Sterling, Coutinho, Suarez, Sturridge .



Remplaçants: Jones, Kelly, Ibe, Moses, Aspas, Allen, Alberto.



ARSENAL: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Wilshere, Arteta, Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Ozil, Giroud.



Remplaçants: Fabianski, Jenkinson, Gibbs, Rosicky, Gnabry, Podolski, Bendtner.

12:45 « Ça va être très compliqué même si jusque-là on a bien rivalisé, a-t-il affirmé lundi au sujet du titre. Alors je ne pense pas que ce soit pour nous cette année. »

12:45 Huit points séparent les deux camps mais à 14 matches de l’arrivée et vu le rythme des équipes de têtes, l’entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers a intégré qu’il s’agissait d’un fossé trop large.

12:40 Si les Gunners jouent clairement le titre sur ce match, les Reds eux sont décrochés à la quatrième place et n'ont plus vraiment leur chance. À moins d'un terrible retour sur les devants de la scène et cela commenceraient donc par une victoire face au leader actuel à Anfield aujourd'hui.

12:40 Arsenal, leader, est donc favori. Mais les Reds doté de Luis Suarez, le buteur fou de Premier League, associé au second buteur, Daniel Sturridge, risquent de faire mal aux Gunners.

12:40 Voici les statistiques de cette rencontre historique. Seules les 15 dernières rencontres sont représentées :

12:30 Bonjour et bienvenue sur Vavel France pour suivre en direct la rencontre entre Liverpool (4e) et Arsenal (1er), premier match de cette 25e journée de Premier League et déjà un énrome choc !