Live Arsenal - Liverpool, le match en direct

Arsenal remporte logiquement cette rencontre après avoir mené 2 buts à 0 après 47 minutes de jeu. Les Gunners ont pris leur revanche sur la correction infligée il y a une semaine à Anfield (5-1). Plus solide défensivement et plus en réussite collectivement, Arsenal a pu également s'appuyer sur un très bon gardien de but en la personne de Fabianski. Liverpool peut nourrir de regrets après une première période stérile. Les Reds ont su revenir par Gerrard sur penalty et auraient pu égaliser en cas de coup de sifflet d'Howard Webb sur la faute commise par Oxlade Chamberlain sur Luis Suarez. Première défaite de Liverpool dans cette année 2014.

C'EST TERMINÉ !

90+2' Liverpool met la pression sur les Gunners en cette fin de match

90' Scène exceptionnelle à l'instant, Fabianski n'arrivant pas à refaire ses lacets à cause de ses gants de gardien de but. C'est Daniel Sturridge qui s'en est occupé.

89' Mais Fabianski s'impose encore dans les airs.

89' Coup-franc pour Liverpool

87' Yaya Sanogo, très bon aujourd'hui, cède sa place sous l'ovation de l'Emirates Stadium à Olivier Giroud

85' Sur un coup-franc lointain, Agger dévie de la tête juste devant les poings de Fabianski mais le défenseur Danois manque de peu le cadre.

85' Alors qu'ils mènent au score, les Gunners pressent Liverpool.

83' Özil tente un rush côté gauche mais le Gunner voit son ballon sortir en 6 mètres.

76' Sturridge perce en contre mais il est vite rattrapé par Koscielny. Le Red décide de remettre sur Henderson sur la droite, ce dernier centre à destination de Luis Suarez, plein axe. L'uruguayen bute sur Fabianski malgré une superbe reprise de volée.

75' Alex Oxlade-Chamberlain laisse sa place à Kieran Gibbs

74' Faute de Gerrard sur Oxlade-Chamberlain, le milieu de Liverpool évite de justesse un second carton jaune.

70' Le corner est frappé trop fort par Gerrard et Arsenal se relance.

70' Sterling exploite côté droit et obtient un corner

68' Santi Cazorla entre à la place de Lukas Podolski

67' Après un bon relais avec Joe allen, Luis Suarez tente sa chance aux abords de la surface d'Arsenal, mais Fabianski stoppe parfaitement.

64' La frappe de Luis Suarez termine dans le mur mais l'uruguayen récupère et repart mais Oxlade Chamberlain le stoppe d'un gros coup d'épaule. Howard Webb cette fois ne siffle pas de penalty alors qu'il était flagrant...

63' Arteta fauche Gerrard aux abords de la surface des Gunners et Howard Webb siffle un très bon coup-franc.

61' Coutinho lance Sturridge, auteur d'une belle percée, ne peut frapper au but stoppé par une sortie magnifique de Fabianski. Le portier des Gunners vient de sauver son équipe.

61' Aly Cissokho est remplacé par Jordan Henderson pour Liverpool.

59' BUUUUT ! Steven Gerrard transforme ce penalty et réduit le score pour Liverpool !

58' PENALTY ! Lukas Podolski accroche la cheville de Luis Suarez !

55' Sterling perce côté gauche et centre au deuxième poteau. Seul Luis Suarez peut reprendre d'une volée mal maîtrisée qui s'envole dans le ciel de Londres.

54' Décalé sur la gauche par Podolski, Özil tente sa chance et Jones capte en deux temps de la main gauche.

53' Luis Suarez aux abords de la surface, feinte et tente sa chance. Sa frappe passe un brin au-dessus de la barre de Fabianski.

50' Alors que Liverpool semblait bien reparti dans cette seconde période, les Gunners viennent de crucifier les Reds par un deuxième but sur leur première occasion.

47' BUUUT ! Oxlade-Chamberlain perce côté droit, dribble Cissokho avant de remettre pour Podolski au point de penalty qui croise parfaitement sa frappe et trompe Jones.

45' Belle action de Luis Suarez, dans la surface des Gunners celui-ci enchaîne crochet et frappe mais Fabianski vigilant repousse.

REPRISE

Arsenal mène au score logiquement après une belle domination des Gunners qui ont su priver Liverpool de ballons offensifs. Les Reds n'ont pu revenir au score, acculés en défense et gênés par une équipe d'Arsenal bien en place.

MI-TEMPS

45' Liverpool dégage correctement et lance un contre. Sterling perd ce ballon en 6 mètres, celui-ci s'en prend à l'arbitre, Howard Webb. L'arbitre décide d'appeler Steven Gerrard, capitaine de Liverpool, et faire de la pédagogie pour calmer Raheem Sterling.

44' Arsenal balbutie devant la surface de Liverpool. Les Gunners obtiennent un corner.

42' Oxlade-Chamberlain parti en plein contre se fait faucher par Gerrard. Howard Webb averti le milieu de Liverpool par un carton jaune sous la gronde des supporters d'Arsenal.

40' Luis Suarez perce côté droit et perd son vis-a-vis avec la défense des Gunners. L'Uruguayen a été trop gourmand sur cette offensive.

38' Lancés dans un contre-offensif, Özil combine avec Podolski côté gauche. Ce dernier tente un centre mais celui est trop long et trop fort pour espérer quoi que ce soit.

36' Özil, lancé par une remise Flamini, perce côté gauche et frappe. Mais Skrtel contre cette dernière, Podolski hérite ce ballon et décide de reprendre. Mais sa volée termine dans les tribunes.

34' Flamini écope d'un carton jaune pour un tacle sur Gerrard. Le milieu français a des mots avec le Red mais Howard Webb, l'arbitre de cette rencontre, sépare les deux hommes rapidement.

32' Grosse percée de Sterling côté gauche et la défense d'Arsenal dévie in-extremis en corner. Cependant, celui-ci n'est guère bien négocié par Liverpool.

30' Brendan Rodgers visiblement mécontent du début de match de Liverpool a déjà envoyé des joueurs à l'échauffement.

30' Brad Jones capte tranquillement dans les airs

29' Cinquième corner du match, en faveur des Gunners

26' Oxlade-Chalberlain est en forme. Le Gunner auteur de belles prouesses offensives est également présent défensivement. Liverpool n'arrive pas à percer cette défense d'Arsenal. De plus, les Gunners font tout pour garder le ballon en leur faveur.

23' Koscielny stoppe Flanagan dans la surface des Gunners, le Red attendait un coup de sifflet mais l'intervention du défenseur français était correcte.

21' Arsenal repousse mais ne parvient pas à se dégager complètement. Il a fallu une faute de Liverpool sur Koscielny pour que ceux-ci respirent.

21' Corner pour Liverpool sur un contre-offensif éclair des Reds qui a suivi le coup-franc d'Arsenal !

19' Coutinho averti pour une faute sur Oxlade Chamberlain qui partait en contre presque seul.

18' Liverpool est mené au score et les Gunners ne plient pas, ils repartent à l'offensive.

15' BUUUUT ! Ouverture du score pour Arsenal ! Arteta voit sa frappe chassée par Skrtel dans les airs mais le ballon revient dans les pieds d'Özil qui remet vers Sanogo. L'attaquent voit sa frappe contrée mais Oxlade-Chamberlain peut reprendre et inscrit là le premier but de cette rencontre.

14' Flanagan écope d'un carton jaune pour un tacle sur Monréal. Les Gunners obtiennent un très bon coup-franc.

14' Mertesacker détourne dangereusement et le portier de Liverpool préfère remettre en corner. Ce dernier ne donne finalement rien.

13' Corner obtenu pour les Gunners.

12' Liverpool est désormais légrèrement acculé en défense par Arsenal. Les Reds tente de construire calmement par l'intermédiaire de Gerrard, Allen et Coutinho. Les Gunners conserve le ballon dans la moitié de terrain de Liverpool et veut exploiter chaque ballon.

10' Oxlade-Chamberlain exploite avec Sanogo un relâchement des Reds côté droit. Cependant, le Gunner ne parvient pas à donner son ballon et voit celui-ci revenir aux Reds par un 6 mètres.

10' Mais le corner est vite dégagé par la défense des Reds.

9' Martin Skrtel, mis sous pression par Yaya Sanogo, concède un corner pour les Gunners.

6' Le coup-franc frappé par Steven Gerrard ne donne rien pour les Reds et permet aux Gunners de se relancer.

6' Joe Allen est victime d'une semelle de Nacho Monreal. Les Reds obtiennent un bon coup-franc et le Gunner obtient lui un carton jaune

4' Bien entré dans la surface des Gunners, Lui Suarez perce et se met même à dribbler le portier d'Arsenal. Mais l'uruguayen ne peut cadrer sur sa frappe dû à l'angle fermé.

3' Luis Suarez est à la récupération de ce corner en faveur des Gunners. Les dexu équipes sont bien rentrées dans ce match. Un premier but devrait arriver vite dans cette rencontre puisque chaque offensive est tranchante.

2' Et sur le contre offensif, Arsenal obtient à son tour un corner

2' Koscielny dégage parfaitement ce corner de la tête

2' Premier corner du match et il est pour Liverpool !

1' Première perte de balle des Gunners et contre attaque des Reds mais cette fois Arsenal a su stopper Liverpool sur sa première offensive.

COUP D'ENVOI !

17:00 Entrée des joueurs sur la pelouse de l'Emirates Stadium !

16:10 Les compositions officielles sont tombées ! Les voici révélées directement par les clubs respectifs sur Twitter :

#Arsenal team: Fabianski, Jenkinson, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Flamini, Arteta, Oxlade-Chamberlain, Ozil, Podolski, Sanogo #AFCvLFC — Arsenal FC (@Arsenal) 16 Février 2014

#Arsenal subs: Viviano, Sagna, Gibbs, Wilshere, Cazorla, Gnabry, Giroud #AFCvLFC — Arsenal FC (@Arsenal) 16 Février 2014

Confirmed #LFC team v @Arsenal: Jones, Flanagan, Skrtel, Agger, Cissokho, Gerrard, Allen, Coutinho, Suarez, Sterling, Sturridge — Liverpool FC (@LFC) 16 Février 2014

Confirmed #LFC subs v @Arsenal: Mignolet, Toure, Moses, Henderson, Kelly, Aspas, Teixeira — Liverpool FC (@LFC) 16 Février 2014

16:00 Voici les compositions probables :

15:45 Brendan Rodgers pourra lui compter sur Glen Johnson et Daniel Agger de retour de blessures. Cependant, Lucas Leiva (les ligaments du genou), Jose Enrique (genou) et Mamadou Sakho (ischio-jambiers) restent à l'écart, mais tous trois pourraient être de retour à la fin du mois.

15:40 À noter également qu'Arsenal devra jouer face au Bayern Munich cette semaine en Ligue des Champions. Ainsi, certains joueurs clés seront peut-être sur le banc pour cette rencontre de FA Cup comme Olivier Giroud ou encore Wojciech Szczesny. Santi Cazorla pourrait également être absent pour cause de maladie, mais Mathieu Flamini revient d'une suspension de trois matchs.Arsenal doit faire également avec des joueurs blessés comme Thomas Vermaelen, Abou Diaby, Theo Walcott (Genou), Aaron Ramsey (Cuisse) et Kim Kallström (Dos).

15:30 En images les 6 derniers matches des deux équipes :

15:30 En revanche, Liverpool cherchera à rééditer la performance de la semaine passée. D'ailleurs Liverpool n'a pas encore connu la défaite en 2014.

15:15 Une semaine après leur rencontre en championnat (5-1), Arsenal et Liverpool se retrouvent pour un choc en Cup qui s'annonce déjà bouillant. En championnat, les deux équipes sont au contact dans la course au titre et seulment trois petits points séparent les deux équipes au classement. Le défi du jour d'Arsenal sera de relever la tête en Cup et se retrouver une certaine dignité après une défaite cinglante (5-1) face à Liverpool à Anfield. Autant dire que le résultat, et la performance, vont résonner encore dans la tête des Gunners au coup d'envoi de ce match. Il faudra se souvenir de ce qui n'a pas fonctionné et des erreurs commises afin de corrgier cela aujourd'hui.

15:00 Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct live le 5e tour de la FA Cup entre Arsenal (2e) et Liverpool (4e)