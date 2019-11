Champions League : Live AC Milan - Atlético Madrid, le match en direct

C'est terminé au Stadio Giuseppe Meazza. L'Atlético Madrid obtient une option de qualification au terme d'un match spectaculaire à Milan. Les Italiens, globalement dominateurs, auraient pu être mieux payés.

93' Adrian coupe un contre amorcé par Emanuelson et écope d'un carton jaune

92' Le coup-franc de Gabi est contré par la défense milanaise

90' Rami coupe la course de Diego Costa et écope d'un carton jaune

89' Le centre d'Abate est capté par Courtois

87' Le boulet de canon de Rami flirte avec le poteau gauche de Courtois !

85' Constant entre à la place de Poli

84' 5e but de "La Pantera" en Ligue des champions de l'UEFA qui rejoint Aguero et Pantic dans l'histoire de l'Atlético Madrid

83' But de Diego Costa ! La tête de l'ex-Indialico, à la reprise d'une déviation de la tête d'Abate, est détérminante au deuxième poteau. 0-1 !

81' Adrian remplace Raùl Garcia

80' Juanfran combine avec Gabi côté droit et centre en direction de Raùl Garcia qui est auteur d'un raté monumental au point de pénalty !

78' Balotelli, touché à l'épaule droite, est remplacé par Pazzini

75' Diego Costa mène un contre et décale côté droit Raùl Garcia qui force Abiati à rester vigilent. L'AC Milan vit un moment délicat !

74' C.Rodriguez est privilégié à Arda Turan

73' Diego Costa manque de lucidité

72' Taarabt, à la reprise d'un centre d'Essien venu de la droite, est mis en échec par Miranda au deuxième poteau !

70' Le coup-franc de Balotelli est contré par la défense Espagnole

69' Diego Costa, coupable d'un geste d'humeur, écope d'un carton jaune

68' Raùl Garcia est signalé en position défendue

65' La tête d'Essien, à la reprise d'un coup de pied de coin d'Emanuelson venu de la droite, finit à côté. L'AC Milan est maudit !

64' Le coup-franc de Balotelli est contré par la défense Espagnole

63' Diego Costa est ceinturé par Bonera qui écope d'un carton jaune

61' Raùl Garcia a envie de tenir le coup

60' Kaka manque de précision aux 18 mètres !

58' Taarabt est contré

56' L'AC Milan a levé le pied. Raùl Garcia, touché au niveau de la jambe droite, est soigné en touche par les médecins Indios

53' Gabi, alerté côté droit par Arda Turan, dépose un centre d'exception au deuxième poteau où Diego Costa expédie un retourné acrobatique exquis dans les tribunes du Stadio Giuseppe Meazza !

51' Les Blanquirojos ont débuté la deuxième mi-temps avec beaucoup de sérieux

48' La mine de Raùl Garcia côtoie le ciel Milanais

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Stadio Giuseppe Meazza. Aucun but marqué à la pause. Taarabt, Poli et Kaka ont amené le danger côté Milanais.

45' Koke est tourmenté par Abate qui écope d'un carton jaune

43' Poli, à la réception d'un dégagement manqué de Gabi, décale côté gauche "Supermario" qui manque de réalisme !

41' Balotelli est fauché par Mario Sùarez qui écope d'un carton jaune

38' De Jong, coupable d'une faute, est réprimandé par l'arbitre

36' Abate empêche Diego Costa de marquer au point de pénalty !

34' Balotelli saigne de la bouche. Il est soigné en touche par les médecins Milanais et continuera quand même à jouer

32' L'AC Milan est dangereux à domicile

31' Balotelli, lancé côté droit par Taarabt, joue avec Kaka. Le tir chirurgical du prodige de Brasilia termine à un bon mètre de la cible !

28' Le centre de Koke est dévié par la tête de Balotelli

26' L'Atlético Madrid est gêné par la fougue milanaise

25' De Sciglio, touché au genou, est remplacé par Abate

24' La tête de Raùl Garcia n'inquiète pas Courtois

23' Emanuelson combine avec Taarabt qui est contré par la défense Espagnole !

21' Taarabt est chargé par Insùa qui écope d'un carton jaune

20' La température monte en Italie

18' Courtois est à la parade d'une tête energique de Poli, et aidé par le poteau gauche, permet à l'Atlético Madrid d'éloigner le danger !

17' Le coup-franc de Koke n'a aucune incidence

15' L'AC Milan réalise une action géniale côté droit et Kaka touche le montant depuis l'angle de la surface !

13' Taarabt décale côté droit De Jong qui manque la cible à 30 mètres des cages

12' Abiati n'est pas mis en danger par Juanfran

10' Le coup-franc de Balotelli termine à côté

7' Juanfran, excentré côté droit, centre à destination de Raùl Garcia qui tombe au contact de Bonera. "Continuez de jouer" dit l'arbitre

5' Le début de match est à l'avantage des Indios

3' Raùl Garcia, à la réception d'un centre d'Arda Turan venu de la gauche, est devancé par un défenseur Milanais au point de pénalty

1' C'est parti entre l'AC Milan et l'Atlético Madrid

AC Milan - Atlético Madrid, le match en direct

20:45 : Le Portugais Pedro Oliveira Alvés Garcia Proença est l'arbitre du match.

20:30 : C.Rodriguez est mis au repos. Les remplaçants Indios : Arunzabia; Tobi; C.Rodriguez, Sosa, Diego; Adrian, David Villa.

20:15 : Diego Costa est aligné en pointe aux côtés de Raùl Garcia. La composition de l'Atlético Madrid : Courtois; Juanfran, Godin, Joao Miranda, Insùa; Gabi, Mario Sùarez, Arda Turan, Koke; Diego Costa, Raùl Garcia.

20:00 : David Villa a marqué un but capital le 12 mars 2013 contre l'AC Milan au Camp Nou de Barcelone en Ligue des champions de l'UEFA.

19:45 : Le bilan de Diego Simeone à la tête du club d'Enrique Cerezo est prodigieux : une Ligue Europa, une Supercoupe de l'UEFA et une Coupe d'Espagne. Gagner la Liga est le motivation principale du technicien Argentin.

19:30 : L'Asturien, victime d'une élongation du biceps fémoral gauche le 4 février contre la Real Sociedad à l'Estadio Vicente Calderon, a eu la chance de revenir à la compétition ce dimanche et a été convoqué. Les Blanquirojos ont enchaîné 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues en l'absence d'El Guaje".

19:15 : L'Atlético Madrid partage la tête de la Liga avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Les coéquipiers de David Villa ont été humiliés par les Merengues en Coupe d'Espagne et ont rectifié le tir contre Valladolid à domicile grâce à des buts signés Raùl Garcia, Diego Costa et Godin.

19:00 : L'équipe de la capitale Ibérique est une révélation : le coaching prôné par Diego Simeone a permis aux Indios de terminer leader du groupe G avec 16 points et d'éliminer le FC Porto et l'Austria. L'Atlético Madrid est un prétendant sérieux au titre de champion d'Europe et mérite le statut de favori.

18:45 : Constant est ménagé. Les remplaçants Milanais : Amelia; Constant, Mexés, Abate, Zacardo; Pazzini, Petagna.

18:30 : Kaka est titulaire. La composition de l'AC Milan : Abiati; De Sciglio, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Essien, Poli, Taarabt, Kaka; Balotelli.

18:15 : Balotelli a déclaré en zone mixte "Je suis dur avec moi même. Donc ça m'énérve quand les médias me critiquent parce que je le fais déjà. Je suis un bon joueur et un élément détérminant à l'AC Milan. Je me fous d'être un champion ou non. Tout ce que je veux, c'est continuer à aider l'équipe et à vaincre"

18:00 : Le maître à jouer de Paramaribo a marqué un but extraordinaire contre l'Atlético Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu.

17:45 : Clarence Seedorf, nominé à la tête de l'AC Milan le 14 janvier, a une devise : droit au but. Le coach originaire du Surinam réalise un début honorable d'un point de vue comptable.

17:30 : La régularité est loin d'être une priorité en Italie : les Diables Rouges ont été tenus en échec par Modena, Udinese, Torino et Napoli en 2014. L'AC Milan pointe à la dizième place de la Série A à égalité de points avec la Lazio et obtiendra au mieux une place en Ligue Europa.

17:15 : Un point à retenir : la Ligue des champions de l'UEFA est la compétition fétiche des Milanais. Les Italiens ont terminé à la deuxième place du groupe H devant l'Ajax Amsterdam et le Celtic Glasgow. L'AC Milan a un coeur de champion et a envie de le prouver au monde entier.

17:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct live le match AC Milan vs Atlético Madrid comptant pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions de l'UEFA. Le coup d'envoi est prévu à 20h45.