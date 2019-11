Live Real Madrid - Elche, le match en direct

C'est terminé à l'Estadio Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, globalement dominateur, s'impose logiquement contre Elche grâce au talent combiné d'Illarramendi, Bale et Isco.

90' M.Herera empêche Morata de marquer !

87' Le tir lointain de Javi Marquez est capté par Diego Lopez

85' Morata, lancé au point de pénalty par Isco à l'aide d'un piqué ingénieux, est tenu en échec par M.Herera au point de pénalty !

83' Xabi Alonso est privilégié à Casemiro

82' Morata entre à la place de Benzema

81' Le but du K.O.

80' But d'Isco ! Le milieu de Benalmàdena, lancé côté gauche par Benzema, dégoûte M.Herera en angle restreint. 3-0 !

78' C.Herera est privilégié à Gil

77' Benzema est signalé en position défendue

76' Isco, lancé côté gauche par Di Maria, centre à destination de Carvajal qui est auteur d'un raté monumental au point de pénalty !

75' Jesé est remplacé par Isco

74' Niguez et Fidel entrent à la place de Rivera et Del Moral

73' 10e but du "Principe de Gales" en Liga

72' But de Bale ! Xabi Alonso décale côté droit "El Canoncito" à 30 mètres du but. Le missile du joueur le + cher de l'histoire heurte le montant et entre. 2-0 !

70' Javi Marquez coupe un contre amorcé par Di Maria et écope d'un carton jaune

68' La tête de Bale termine à côté

65' Le match a diminué en intensité

64' Le coup-franc de Xabi Alonso est contré par la défense Valenciane

63' Botia coupe la course de Jesé et écope d'un carton jaune

61' Le mine à longue distance de Bale cotôie le ciel de la capitale Ibérique

58' Corominas tombe au contact de Varane. "Continuez de jouer" dit l'arbitre

56' Le match est gâché par un enchaînement de fautes

55' Elche a débuté la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie

54' Di Maria répond parfaitement aux éxigences de l'entraîneur

53' Le Real Madrid n'est pas à l'abri d'un but

51' Javi Marquez est fauché en pleine course par Pepe qui écope d'un carton jaune

48' Jesé, lancé côté gauche par Varane, est contré

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à l'Estadio Santiago Bernabéu. 1-0 à la pause.

43' Le boulet de canon de Benzema est dégagé deux poings par M.Herera et revient dans les pieds de Di Maria côté gauche. "El Fideo" centre en direction de l'international Français qui manque de lucidité pour marquer au point de pénalty !

41' Rivera, coupable d'une faute, écope d'un carton jaune

38' Le coup-franc de Botia termine à un bon mètre de la cible

36' Un but détérminant

34' But d'Illarramendi ! Le maître à jouer Basque execute M.Herera à l'aide d'une reprise du pied gauche depuis l'extérieur de la zone de vérité. 1-0 !

31' Jesé, à la reprise d'un centre de Di Maria venu de la gauche, manque le cadre au point de pénalty. Le milieu Argentin est en état de grâce

28' Elche vit un moment délicat

25' Bale est absent des débats

23' Di Maria réalise un exploit individuel côté gauche et manque la cible !

20' L'ex-Periquito élimine Varane côté droit et n'inquiète pas Diego Lopez

18' Corominas, lancé à la limite de la faute par Rivera, est devancé par Pepe qui éloigne le danger et obtient une faute

16' Le match est équilibré

14' Benzema est indomptable depuis le début de la partie

12' Le centre d'Arbeloa est capté par M.Herera

10' Di Maria, excentré côté droit, touche le montant !

8' Diego Lopez n'est pas mis en danger par Corominas

7' Jesé est contré par Rivera

5' Arbeloa est gêné par la fougue des Ilicitanos

3' M.Herera est mis à l'épreuve par Benzema !

1' C'est parti entre le Real Madrid et Elche

Real Madrid - Elche, le match en direct

15:45 : Prieto Iglesias (Colegiado Navarro) est l'arbitre du match.

15:30 : Richmond est ménagé. Les remplaçants Ilicitanos : José Carlos; Pelegrin, Mantécon, Niguez; Fidel, Richmond, C.Herera.

15:15 : Mantécon est titulaire au poste de latéral droit. La composition d'Elche : M.Herera; Albacar, Lomban, Botia, Cisma; Rùben Pérez, Javi Marquez, Rivera; Del Moral, Gil, Corominas.

15:00 : La ville de la province d'Alicante est le refuge des prodiges Espagnols déchus (Lombàn, Botia, Cisma, Rivera, Niguez, Corominas, Del Moral).

14:45 : Elche n'a jamais eu la chance de gagner à l'Estadio Santiago Bernabéu.

14:30 : Les Ilicitanos ont empoché un point mérité contre Osasuna grâce aux buts de Corominas et Del Moral à domicile en Liga. Elche pointe à la 13e place de la compétition, à cinq points de la zone rouge, et a envie de limiter les dégâts.

14:15 : Sergio Ramos est mis au repos. Les remplaçants Merengues : Casillas; Sergio Ramos, Coentrao, Nacho; Casemiro, Isco; Morata.

14:00 : Varane est titulaire en défense centrale. La composition du Real Madrid : Diego Lopez; Carvajal, Varane, Pepe, Arbeloa; Xabi Alonso, Di Maria, Illarramendi; Jesé, Bale, Benzema.

13:45 : Ronaldo, coupable d'un geste déplacé à San Mamés, est suspendu. L'international Portugais reviendra à la compétition à Gelsenkirchen en huitième de finale de Ligue des champions de l'UEFA.

13:30 : Les Galacticos ont éliminé l'Atlético Madrid et n'ont concédé aucun but en Coupe d'Espagne. Le Real Madrid, leader de la Liga à égalité avec les Indios et le Barça, est un candidat sérieux au titre de champion.

13:15 : Les Merengues a enchaîné deux victoires consécutives en Liga, l'une contre Villarreal à domicile, et l'autre au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Le bilan du Real Madrid à la maison est remarquable (10 matchs gagnés et 1 défaite) et la réception d'Elche est une formalité.

13:00 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct live le match Real Madrid (1e) - Elche (13e) comptant pour la 25e journée de Liga.