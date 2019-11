Live Champions League : le match Chelsea - PSG en direct

Scénario cruel pour le Paris Saint-Germain qui est donc éliminé de la Champion's League au même stade que la saison passée. Chelsea se qualifie sur le fil en demi-finales.

C'est terminé à Stamford Bridge !

90+4' C'est dégagé et l'arbitre siffle la fin du match !

90+3' Frappe de Marquinhos détournée en corner !

90+3' Corner pour le PSG !

4 minutes de temps additionnel

89' Quel scénario catastrophique pour le Paris Saint-Germain ! Qui encaisse un second but au plusmauvais moment.

87' BUUUUUUUT ! Demba Ba double le score pour Chelsea et offre une qualificaition provisoire pour les Blues !

83' Lucas cède sa place à Marquinhos.

83' Corner pour Chelsea obtenu par Torres.

81' Carton jaune pour David Luiz après une faute d'antijeu sur Matuidi.

80' Oscar sort et laisse sa place à Fernando Torres. Chelsea évolue désormais avec trois attaquants !

79' Lucas frappe au but mais Cech s'impose une nouvelle fois.

78' Carton jaune pour Maxwell pour avoir bloqué Schürrle.

77' Cavani obtient un ballon dans la surface des Blues et frappe mais ça passe à nouveau juste au-dessus de la barre transversale.

76' Demba Ba s'effondre dans la surface mais l'arbitre ne siffle pas tandis que le public crie son mécontentement.

75' Sur une touche des Blues, Pastore récupère le ballon et lance un ballon au dessus de la défense de Chelsea. Cavai récupère et laisse Maxwell frapper. Mais ce dernier ne trouve pas le cadre et sa frappe passe trop loin du poteau droit.

74' Chelsea conserve le ballon et le fait tourner dans la moitié de terrain du PSG. Les Blues cherchent l'ouverture.

72' Ezequiel Lavezzi cède sa place à Javier Pastore

71' Lancé en profondeur, Cavani reprend de volée un ballon aérien mais sa frappe passe un rien au-dessus de la barre transversale de Cech.

68' A la lutte avec Thiago Silva, Demba Ba dévie le ballon de la tête. Schürrle hérite du ballon en plein axe dans la surface de réparation mais Sirigu capte parfaitement la frappe de l'Allemand. Schürrle déséquilibré n'a pu donner assez de puissance à sa frappe.

67' Lucas détourne dans les airs mais ce n'est pas cadré. 6 mètres.

66' Coup-franc pour le PSG.

65' Frank Lampard cède sa place à Demba Ba. Le schéma tactique de Chelsea évolue désormais avec deux attaquants.

65' Cette fois c'est dégagé au premier poteau par les parisiens.

64' Nouveau corner pour les Blues obtenu par Cahill.

64' Sirigu sort et dégage ce ballon aérien du poing

62' David Luiz perce dans l'axe et obtient un corner après une frappe détournée.

57' Après avoir fait un appel au premier poteau, Cavani détourne ce corner de la tête mais ce n'est pas cadré.

57' Matuidi exploite côté gauche et obtient un corner.

56' Lavezzi frappe superbement ce coup-franc mais Cech repousse d'une claquette magnifique !

55' Faute d'Ivanovic sur Matuidi à la limite de la surface des Blues ! Carton jaune pour le défenseur serbe et très bon coup-franc pour le PSG.

54' Yohan Cabaye fait son entrée à la place de Marco Verratti.

53' Coup-franc pour Chelsea très menaçant. Oscar s'en charge et sa frappe termine sur la barre transversale !

52' Verratti perd le ballon dans le rond central au contact d'Oscar et Lampard. Menée par le milieu offensif brésilien, la contre-attaque termine sur le côté droit où Willian centre en retrait pour Schürrle qui trouve la barre d'une frappe du droit !

49' Lucas chute à l'entrée de la surface mais l'arbitre ne siffle pas. Le jeu continue.

46' Coup-franc lointain pour Chelsea mais celui-ci est repoussé dans les airs par les défenseurs parisiens.

Reprise !

Menés 1-0 à la mi-temps, les Parisiens sont dans le dur. Même s'ils sont pour l'instant toujours qualifiés, les Parisiens vont devoir être plus appliqués en seconde période. Le niveau offensif du Paris Saint-Germain est pour l'instant insuffisant. Le PSG va t-il se suffir de gérer le score actuel ? Une chose est sûre les Blues de Chelsea vont jouer leur chance à fond. Et ne vont pas se contenter du score actuel.

Mi-temps à Stamford Bridge !

1 minute de temps additionnel

44' Cech imposant dans les airs repousse le ballon juste au-dessus de la tête d'Alex. Le défenseur parisien est finalement signalé hors-jeu pr l'arbitre assistant.

44' Coup-franc intéressant pour le PSG

43' Parti en contre, André Schürrle joue de sa vitesse mais se fait subtiliser le ballon par Thiago Silva.

41' Ce carton jaune privera donc le PSG de Cavani en cas de demi-finales.

39' Carton jaune pour Cavani pour un geste d'anti-jeu sur un coup de pied arrêté de Chelsea. L'uruguayen s'est placé devant David Luiz qui voulait jouer vite un coup-franc.

39' Thiago Silva reprend finalement sa place sur le terrain.

37' Eto'o part seul au but mais Thiago Silva se jette pour tacler. Et le Brésilien reste au sol, il semble touché à la cheville. L'arbitre décide d'interrompre le jeu.

36' C'est frappé par Lampard, puis détourné par Cavani. Cahill à la retombée du ballon tente la frappe mais le défenseur anglais loupe totalement le cadre.

35' Coup-franc dangereux pour Chelsea.

34' Le Paris Saint-Germain se complique la tâche avec ce but. Désormais le score cumulé est de 3-2 sur les deux matches. Si les Blues marquent une nouvelle fois, Chelsea sera qualifié en demi-finales aux dépens du PSG.

32' BUUUUUUT ! André Schürrle profite d'un cafouillage dans la surface parisienne. Sur une touche longue, David Luiz détourne de la tête et André Schürrle hérite du ballon. L'Allemand crucifie le portier parisien à bout portant. Imparable.

30' À l'entrée de la surface, Eto'o tente une frappe sèche mais une fois encore Sirigu capte parfaitement.

28' David Luiz tente une frappe lointaine mais Sirigu très bigilant capte correctement.

27' Quelle parade de Salvatore Sirigu ! Sur le coup franc frappé par Lampard, le ballon prend une trajectoire très trompeuse mais le portier du PSG repousse in-extremis.

26' Côté gauche, Oscar est accroché par Verratti. L'Italien écope d'un carton jaune après avoir accroché par le maillot Oscar.

24' Le coup franc est frappé par Cavani mais le mur de Chelsea repousse. Verratti attentif récupère le ballon avant de se le faire subtiliser.

22' Grosse faute de Willian sur Lucas. Coup franc aux 24 mètres pour le Paris Saint-Germain et carton jaune pour Willian.

21' Le Paris Saint-Germain mène cette bataille du milieu. La possession du ballon est en faveur des Parisiens.Mais cela n'empêche pas les Blues d'être dangereux sur des contres offensifs.

20' Après un bel enchaînement des Blues côté droit, Eto'o voit son centre contré.

17' Sortie d'Eden Hazard qui est remplacé par André Schürrle. Le Belge semble touché physiquement. Gros coup dur pour les Blues de Chelsea !

15' Centre de Maxwell à destination de Cavani dans la surface Anglaise, Cech se jette dans les pieds du Parisien !

13' Après une passe en retrait de Verratti à destination de Sirigu, le portier parisien, pressé par Eto'o, réussit son crochet court et le Camerounais fait faute. C'était limite.

10' Lavezzi part seul au but, mais celui-ci est signalé hors-jeu. L'Argentin qui a continué l'action et marquer das le but vide n'est pas averti mais les Blues en ont fait la demande apès de Mr Proenca.

9' Le corner est frappé un peu fort et les Blues n'arrivent pas à cadrer de la tête. 6 mètres.

8' Oscar perce sur la gauche, il élimine deux défenseurs parisiens avant de délivrer un centre pour Eto'o. Le Camerounais voit sa frappe détournée en corner.

7' Finalement Lucas reprend sa place.

6' Lampard auteur d'un mauvais geste sur Lucas. Le Brésilien semble légèrement touché à la cheville après ce tacle de Lampard.

5' Frank Lampard se charge de le tirer. Le ballon atterit dans la surface parisienne mais Thiago Silva dégage ce dernier.

4' Faute d'Alex sur Hazard. Les Blues bénéficient d'un très bon coup franc aux abords de la surface.

1' Les Parisiens campent dans la moitié de terrain de Chelsea. Mais les Blues mettent la pression pour récupérer la possession du ballon.

Coup d'envoi !

20:45 Entrée des joueurs sur la pelouse de Stamford Bridge !

20:25 Statistiquement, Chelsea n'a pas encaissé de buts à Stamford Bridge au cours des 8 derniers matches.Cependant, le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but lors de ses 17 derniers matches.

20:15 Et notamment un supporter particulier :

20:15 Beaucoup de supporters parisiens ont fait le déplacement à Londres...

19:40 José Mourinho a décidé d'aligner Samuel Eto'o en pointe d'attaque de Chelsea. Autre surprise, le positionnement de David Luiz en milieu défensif ! Côté parisien, aucune surprise mis à part la titularisation de Lucas Moura à la place de Javier Pastore.

19:10 Un bref aperçu de la pelouse de Stamford Bridge en image :

19:00 Pour Andrés Iniesta, le Paris Saint-Germain doit se méfier de Chelsea particulièrement puisqu'ils exercent ce soir à domicle (Stamford Bridge).

18:35 Voici les compositions probables des deux équipes :

Chelsea : Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Lampard, Obi Mikel - Schürrle, Oscar, Hazard - Eto'o (ou Torres).

Paris Saint-Germain : Sirigu - Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Pastore (ou Lucas), Cavani, Lavezzi.

18:21 Même avec deux buts de retard au score, les Blues de Chelsea restent confiants et croient à l'exploit face au PSG. En atteste, la détermination d'André Schürrle.

18:13 Si le Paris Saint-Germain a bien préparé ce match retour par une victoire en Ligue 1 ce week-end face à Reims (3-0). Les Blues de Chelsea ont également bien préparé mentalement la rencontre par une victoire en Premier League face à Stoke City (3-0). De bonne augure pour ce match tant attendu.

18:11 En revanche du côté de Chelsea, Samuel Eto'o retrouve le groupe des Blues libéré par l'infirmerie. José Mourinho reste cependant évasif sur la titularisation ou non de l'attaquant camerounais.

18:09 Le Paris Saint-Germain devra néanmoins faire avec l'absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé au match aller à la cuisse. L'absence de l'attaquant suédois risque de peser lourd dans la balance ce soir.

18:05 José Mourinho lui même a qualifié cette qualifiaction de "quasi-impossible" pour les Blues. Cependant, il est clair que le tacticien portugais n'abdiquera pas si facilement et Chelsea compte bien jouer le coup à fond.

18:05 Vainqueurs à l'aller (3-1) sur leur pelouse du Parc des Princes, les parisiens sont les favoris pour la qualification en demi-finales. Mieux le Paris Saint-Germain a statistiquement 78% de chances de se qualifier.

18:00 Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct live le match Chelsea - PSG comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Le coup d'envoi est prévu à 20h45.