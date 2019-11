Live Premier League : le match Swansea - Chelsea en direct

FT : Chelsea peut remercier son héros de la semaine, Demba Ba, buteur mardi en LDC face au PSG et aujourd'hui en championnat face à Swansea.

FT : ET C'EST TERMINE ! VICTOIRE 1-0 DE CHELSEA DEVANT SWANSEA GRACE A UN UNIQUE BUT DE DEMBA BA ! LES BLUES REVIENNENT A DEUX POINTS DE LIVERPOOL. LA FIN DE CETTE PREMIER LEAGUE S'ANNONCE HALETANTE, PALPITANTE ET CE SERA BIEN SUR A SUIVRE SUR VAVEL FRANCE !

90+3' : Chelsea gère tranquillement cette fin de match

90+3' : On entre dans la dernière minute du temps additionnel !

90+2' : On voit mal comment Swansea pourrait parvenir à égaliser

90+1' : Les Swans continuent de défendre jusqu'au bout pour éviter de prendre un deuxième but

90' : Quatre minutes de temps additionnel !

88' : Le centre flottant de Shelvey passe à quelques centimètres du montant droit de Cech ! C'était moins une pour les Blues !

87' : Petr Cech n'a pas été grandement inquiété durant cette seconde période

86' : Quelle percée de Salah qui élimine deux défenseurs, parvient à frapper mais manque de réussite puisque sa frappe est détournée en corner par un Swans.

85' : Carton jaune pour Obi Mikel

85' : La joie des Blues après l'ouverture du score de Demba Ba

83' : Eto'o a reçu le ballon dans la poitrine. Il sort sur le côté du terrain. On joue pour l'instant à 10 contre 10.

81' : On rappel que Liverpool s'est imposé 3-2 au dépens de City plus tôt dans l'après-midi. Le compte-rendu de la rencontre est disponible ici

79' : Sortie de Demba Ba, ovationné par les supporters de Chelsea présents au Liberty Stadium. Il cède sa place à Mikel.

77' : Il reste un gros quart d'heure aux Swans pour tenter d'égaliser

76' : Demba Ba se montre de plus en plus dangeureux et multiplie les appels, seul dans l'axe

74' : Mourinho demande à ses joueurs de ne rien lâcher pour inscrire un deuxième but

72' : Sortie de Dyer du côté de Swansea, remplacé par l'attaquant français David N'gog

71' : Les Swans vont désormais tout faire pour égaliser. Ils n'ont plus rien à perdre.

70' : Chelsea revient donc provisoirement à deux points de Liverpool et se replace dans la course au titre.

67' : BUUUUUUUUUUUT DE DEMBA BA ! LE SAUVEUR ! L'attaquant des Blues est parfaitement lancé par Matic, se retrouve en situation de 1 contre 1 face à un défenseur de Swansea, déclenche sa frappe qui termine aux fonds des filets !

64' : Oscar s'écroule dans la surface mais l'arbitre ne bronche pas

64' : Chelsea ne montre vraisemblablement pas le même jeu que lors de l'opposition face au PSG en Champions League

63' : Enorme ambiance au Liberty Stadium ! Le match se joue en tribunes !

62' : Les Swans se montrent très solidaires en défense. Les Blues devront se démener s'ils veulent espérer ouvrir le score

60' : Contre-attaque rocambolesque de Swansea qui finit en corner !

59' : Les offensives londoniennes se multiplient sur les cages de Swansea !

57' : QUELLE OCASSION DE SAMUEL ETO'O ! L'attaquant camerounais hérite avec un peu de chance d'un ballon dans la surface de réparation. Sa frappe à ras terre passe tout près du montant gauche du portier de Swansea.

55' : LA TETE DE DEMBA BA ! Centre parfait d'Ivanovic, Demba Ba dévie de la tête mais celle-ci manque le cadre de Vorm.

54' : Chelsea évolue désormais en 4-4- avec Demba Ba-Eto'o en pointe, Willian-Salah sur les cotés et Oscar au milieu avec Matic.

53' : On rappel que les Blues reviendraient à deux points du leader, Liverpool, en cas de succès cet après-midi face à Swansea

51' : Le tacticien portugais José Mourinho est debout dans sa zone technique et a l'air très impatient.

50' : C'est Chelsea qui domine le début de cette seconde mi-temps

50' : Les supporters de Swansea donnent de la voix dans ce match

49' : Premier corner de cette seconde mi-temps obtenu par les Blues !

48' : On attend des buts pour cette seconde période

46' : DOUBLE CHANGEMENT pour Chelsea. Oscar et Eto'o remplacent Schurrle et Ramires.

MT : Les joueurs ont fait leur retour sur la pelouse

MT : L'ARBITRE SIFFLE LA MI-TEMPS DE CETTE RENCONTRE ! SCORE DE PARITE ENTRE SWANSEA ET CHELSEA ! Match assez brouillon de Chelsea qui n'a pas su profiter de l'expulsion de Chico (Swansea), dès la 16e minute (voir ci-contre). Swansea n'aura pas démérité une seule seconde dans cette première mi-temps. Tout reste donc à faire.

45+2' : Salah s'infiltre dans la surface de réparation, arme sa frappe du pied gauche mais cette dernière s'envole dans les tribunes du Liberty Stadium.

45' : Deux minutes de temps additionnel à venir !

44' : Carton jaune pour André Schurrle, qui met son pied en retard sur un Swans

43' : LA FRAPPE de Dyer qui est bien détournée par Cech !

41' : La défense de Swansea est très bien en place pour le moment

38' : Le jeu offensif londonien est littéralement à l'arrêt

36' : Terry s'écroule dans la surface mais l'arbitre ne siffle pas de pénalty !

34' : Ca manque clairement d'intention et de tranchant dans les trente derniers mètres de la part des Blues

32' : Les hommes de José Mourinho effectuent un pressing très haut sur les joueurs de Swansea

31' : On a dépassé la demie-heure de jeu et le score est toujours de 0-0 entre Swans et Blues

30' : Chelsea fait tourner le cuir en attendant de trouver des solutions offensives

28' : Schurlle est sifflé par les supporters du Liberty Stadium à chaque fois qu'il touche le ballon

26' : Premier corner pour Chelsea. Ballon bien capté par le portier des Swans.

25' : Shelvey est en feu et se montre très rugeux dans ses interventions

24' : Les Blues ne trouvent aucune solution entre eux dans la surface de réparation de Swansea

23' : Certains automatismes ne sont pas encore complètement acquis côté Blues

21' : Percée de Willian qui voit sa frappe trop croisée et qui manque le cadre

21' : Cette expulsion précoce de Chico pourrait jouer des tours à Swansea

20' : Les Blues sont désormais installés dans le camp des Swans

19' : Le rythme s'accèlere dans ce match !

18' : Changement tactique défensif suite à l'expulsion de Chico. Hernandez concède sa place à Amat.

16' : CARTON ROUGE POUR CHICO ! SWANSEA EST REDUIT A 10 ! Chico prend deux cartons jaunes en deux actions successives, et se fait donc exclure de ce match.

15' : Ce sont pour le moment les Swans qui se montrent le plus entreprenants et dangereux

14' : Première biscotte du match adressée à Chico (Swansea)

13' : LA CLAQUETTE DE CECH après une tête tendue de Bony dans la surface de réparation

12' : Corner capté sans réel problème par Cech qui a profité de ce moment pour toucher son premier ballon de cette rencontre

12' : Premier corner du match pour Swansea, obtenu par Hernandez.

11' : Chelsea laisse le ballon aux Swans depuis quelques minutes

10' : Toujours le score nul et vierge après dix minutes de jeu

8' : Les Blues sont bien regroupés en défense et se montrent très prudents

7' : Toutes les offensives des Blues passent pour le moment du côté droit de l'attaque de Chelsea.

5' : PREMIERE OCCASION POUR CHELSEA ! Ramires et Schurrle combinent bien sur le côté droit de l'attaque. Le ballon arrive vers Salah dans la surface de réparation mais ce dernier n'arrive pas à le contrôler.

4' : Les Blues ont remis le pied sur le ballon

3' : Belle image de la minute de silence opérée au Liberty Stadium.

2' : C'est Swansea qui se montre le plus dangereux en ce début de match

1' : Le jeu se concentre au milieu de terrain en ce début de match

0' : COUP D'ENVOI DE CE MATCH ENTRE SWANSEA ET CHELSEA !

AVANT-MATCH : Une minute de silence est effectuée pour rendre hommage aux 96 victimes d'Hillsborough

AVANT-MATCH : Buteur face au PSG en Champions League, Demba Ba est aligné en pointe de l'attaque londonienne

AVANT-MATCH : Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse du Liberty Stadium !

AVANT-MATCH : Mourinho a fait tourner son effectif. En effet, Eto'o, Oscar ou encore David Luiz prennent place sur le banc.

AVANT-MATCH : Liverpool vient de s'imposer 3-2 face à Manchester City après un match d'anthologie. Les Reds s'emparent de la tête du championnat d'Angleterre, avec cinq points d'avance sur Chelsea, deuxième avec un match en moins.

AVANT-MATCH : Voici l'enceinte où se déroulera cette rencontre, avec une capacité de 20 532 places.

AVANT-MATCH : COMPO Chelsea : Cech, Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta, Ramires, Matic, Salah, Willian, Schurrle, Ba.

AVANT-MATCH : COMPO Swansea : Vorm, Rangel, Chico, Williams (C), Davies, Britton, Shelvey, Dyer, Hernandez, Routledge, Bony.

AVANT-MATCH : Les compositions d'équipes viennent de tomber !

AVANT-MATCH : Les hommes de José Mourinho n'ont pris aucun point lors de leur deux derniers déplacements en championnats, avec une défaite à Aston Villa et à Crystal Palace. Une série noire que Chelsea pourrait bien mettre fin aujourd'hui, face à Swansea.

AVANT-MATCH : Chelsea ne pourra compter sur Eden Hazard, auteur de 14 buts cette saison en Premier League. Le Diable Rouge s'est blessé au mollet lors de la réception du PSG mardi dernier en Champions League. Il sera indisponible une quinzaine de jours.

AVANT-MATCH : Faisons un point sur le classement des deux équipes, à quatre journées de la fin du championnat d'Angleterre. Le club qui reçoit, Swansea, pointe à la quinzième place de la BPL avec seulement deux petits points d'avance sur Fulham, 18e et premier relégable. Le maintien est donc loin d'être assuré pour les hommes de Garry Monk, qui vivent une saison plus que difficile. Quant à Chelsea, les Blues se positionnent pour l'instant à la deuxième place du classement, derrière Liverpool et devant City, en attendant la rencontre entre ces deux équipes. Le suspense reste donc haletant dans cette Premier League, que ce soit pour le titre ou pour le maintien.

AVANT-MATCH : On rappel que les Blues ont brillé cette semaine en éliminant le Paris Saint-Germain au stade des quarts de finale de la Champions League (3-1 et 2-0). Les hommes du virulent José Mourinho ont hérité en demi-finale de l'Atletico Madrid, tombeur du Barça en quart.

AVANT-MATCH : Sur les sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues, Chelsea a dominé Swansea à trois reprises, pour 3 matchs nuls et une seule victoire du club gallois.

AVANT-MATCH: Il y a exactement 25 ans, 96 victimes disparurent dans la tragédie d'Hillsborough lors du match Liverpool v Nottingham Forest. Afin de leur rendre un vibrant hommage, la totalité des matchs de Premier League de cette 34e journée ont vu leur coup d'envoi décalé de 7 minutes, soit le temps de jeu sur le terrain le 15 avril 1989.

VIDEO - Au match aller - qui avait d'ailleurs eu lieu lors du Bowing Day - Chelsea s'était imposé 1-0 à Stamford Bridge devant Swansea, grâce à un unique but d'Eden Hazard (voir ci-contre)

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie le match entre Swansea et Chelsea, comptant pour la 34e journée de Barclays Premier League. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 17h07.

