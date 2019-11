Demba Ba, de l'ombre à la lumière

Nous sommes le mardi 8 avril 2014. Chelsea reçoit le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge, à l'occasion du quart de finale retour de la Champions League. Paris s'étant imposé 3:1 au match aller, un faux-pas du club londonien est inenvisageable. Tout va bien se dérouler pour Chelsea, André Schurrle ouvre le score dès la 32e minute. Il reste donc aux Blues qu'à inscrire un unique but pour la qualification. 87e minute, Demba Ba double le score pour Chelsea, en véritable avant-centre. Chelsea se qualifie pour les demi-finales de la Champions League.

Cinq jours plus tard, le dimanche 13 avril 2014, Chelsea s'en va au Pays de Galles pour affronter l'équipe de Swansea, dans un match crucial pour la course au titre. Victoire impérative. Le héros du mardi soir est titulaire, pour seulement la troisième fois de la saison d'ailleurs. Les Blues peinent à se montrer offensifs dans cette rencontre et les Swans ne déméritent pas une seule seconde. Mais tout à coup, à la 68e minute de jeu, monsieur Chelsea hérite d'un ballon de son coéquipier Matic et, du pied gauche, trompe le portier des Swans. Demba Ba inscrit son quatrième but en championnat de la saison. Chelsea s'impose 1:0 au Liberty Stadium de Swansea. Il aura été décisif à deux reprises en une semaine, et pas dans n'importe quels matchs.

Alors que José Mourinho faisait de lui son troisième choix offensif derrière Eto'o et Torres, Demba Ba a vraisemblablement marqué des points auprès du tacticien portugais. Une bonne nouvelle pour le natif de Sèvres, puisque la saison touche à sa fin et les sprints finaux vont s'accélérer. Chelsea est en demi-finale de la Champions League, où les Blues affronteront l'Atletico Madrid. Mais ils sont également encore et toujours en course pour le titre de champion d'Angleterre.