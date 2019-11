Résumé 25ème Journée Russian Premier League : Le Zenit reprend le trône de leader

Zenit Saint-Petersbourg 4-1 FK Krasnodar - Hulk (21',64',93'), Rondon (81') & Joaozinho (52')

Une nouvelle démonstration des joueurs d'André Villas-Boas et notamment du brésilien Hulk a permis au Zenit St-Petersbourg de retrouver son siège de leader en dominant très largement le "FKK" . Malgré de rares tentatives, Krasnodar aurait pu s'en sortir avec un résultat bien plus flatteur si la chance n'avait pas tournée en faveur d'un Lodygin exceptionnel qui a maintenu le Zenit dans le match en repoussant plusieurs tentatives d'Ari et de Joaozinho. Encore une fois en pleine doute, le Zenit a su faire preuve d'une incroyable force de caractère, grâce a son brésilien Hulk auteur d'un triplé mais surtout d'un match exceptionnel, plein de réussite. Le Zenit récupère donc la place de Leader a l'issue de cette journée suite a un match parfaitement gérer et une d'une démonstration de puissance totale, un message fort envoyer au Lokomotiv et au CSKA. Le FK Krasnodar reste 6ème a 4 points du Spartak désormais.

CSKA Moscou 1-0 Ural Ekaterinbourg - Musa (17')

Sans briller le CSKA s'impose face a l'Ural et met fin a la série de deux victoires consécutives des visiteurs. Meilleur équipe de Premier League depuis la reprise du championnat, le CSKA prolonge sa série de succès avec 5 victoires consécutives, une série qui permet au champion en titre de croire encore au titre a l'issue de la saison, du moins c'est le discours officiel du club. Avec la contre performance du Lokomotiv incapable de battre l'Anzhi, le CSKA revient donc a 3 points de la 2ème place a 5 Journées de la fin, avant de se déplacer à Krasnodar le Week End prochain pour y affronter le Kuban.

Spartak Moscou 1-0 Krylia Sovetov Samara - Movsisyan (15')

A l'image de son rival le CSKA, le Spartak s'est imposé sans briller face au Krylia Sovetov. Un premier succès en 2014 et un premier succès pour Dmitri Gunko coach en interrim. Yura Movsisyan retrouve le chemin des filets au bon moment puisqu'il permet ainsi a son équipe d'en finir avec cette série de matchs sans victoires. Le match ne restera pas dans les mémoires des supporters moscovites mais ces 3 points permettent au Spartak de rester a hauteur du Dinamo et de ne pas laisser le CSKA s'envoler.

De l'autre coté le Krylia Sovetov s'incline une nouvelle fois, avec seulement 1 point pris en 2014, Samara est la deuxième plus mauvaise équipe derrière Volga depuis la reprise. Une équipe qu'on pensait a l'abris d'une relégation mais qui se rapproche dangereusement de la zone rouge des barrages. Le match contre Tomsk la semaine prochaine sera crucial dans l'optique du maintien.

Lokomotiv Moscou 0-0 Anzhi Makhachkala

Tenu en echec sur sa pelouse face a une solide équipe de l'Anzhi et un Mikhail Kerzakov en grande forme, le Lokomotiv de Leonid Kuchuk perd sa place de leader qu'il occupait depuis la 18ème Journée. 64% de possession de balle, 17 tirs, 4 corners.. rien de tout ca n'aura permis au Lokomotiv d'ouvrir le score alors que l'Anzhi largement dominé semblait clairement se contenter d'un match nul sur la pelouse du leader. Il y a des regrets dans les rangs moscovites et la réception du Terek Grozny le Week End Prochain ne devrait pas permettre au Lokomotiv d'assurer une victoire tranquille compte tenu de l'état de forme de l'équipe de Grozny, tout juste sorti de la zone de barrage. L'Anzhi reste bon dernier a 5 points de la zone de barrage.

Volga Nizhny Novgorod 0-5 Dinamo Moscou - Kokorin (53'), Yusupov (75'), Kasaev (76', 91'), Samba (84')

Une première période très fade ne pouvait pas laisser présager une vague de buts en seconde période, le genre de physionomie de match dont seul le Dinamo a le secret cette saison. Outre le premier match de Stanislav Cherchesov a la tête du Dinamo, on voulait savoir si Volga pouvait endiguer l'hémorragie, et c'est ce qu'ils ont réussis a faire.... pendant 53 minutes, avant d'exploser completement d'abord grace à Kokorin avant un Festival de Kasaev, et des buts de Yusupov et Samba pour donner plus d'ampleur a la première victoire de Cherchesovn avec sa nouvelle équipe.Grâce a ce succès le Dinamo reste 4ème a 3points du CSKA, et maintient une avance de 2 points sur le Spartak Moscou 5ème. La série noire continue pour Volga avec une 6ème défaite d'affilée, 2 buts inscris pour 15 encaissés, et par conséquet la plus mauvaise équipe depuis la reprise.

Tom Tomsk 0-0 Amkar Perm

Match nul logique entre Tomsk et un Amkar en difficulté depuis quelques semaines, une rencontre sans saveur, de nombreux tirs, peu cadrés, énormément de fautes et on obtient un 0-0. Tomsk prend 1 point et reste barragiste a 3 points de l'Ural Ekaterinbourg tandis que l'Amkar 7ème perd du terrain sur les équipes de tête et se retrouve désormais a 4 points de Krasnodar 6ème.





Terek Grozny 3-0 FK Rostov - Mauricio (26'), Ailton SP (41') (78')

Démonstration du Terek sur sa pelouse face a une équipe de Rostov bien trop naïve qui concedera énorméments de fautes et de penaltys. Les deux équipes termineront la rencontre 10 après les expulsions successives de Kanga a la 34ème minute et de Uchiev a la 42ème minute. Pas de quoi déconcentrer un Terek bien en place, sur de sa force a domicile qui profitera et exploitera les moindres faiblesses de Rostov en contre notamment. Artem Dzyuba ratera un penalty sans conséquence en fin de match, et le Terek Grozny pourra d'autant plus savourer sa victoire du jour en profitant des défaites de l'Ural et de Samara pour mettre la zone de barrage a distance de 2 points avant un déplacement compliqué le Week-End prochain sur la pelouse du Cherkizovo pour y affronter le Lokomotiv.

Rubin Kazan 0-2 Kuban Krasnodar - Melgarejo (11'), Bucur (47')

Le Rubin Kazan s'incline sur sa pelouse face au Kuban Krasodar, 3ème défaite consécutives pour les joueurs de Rinat Bilyaletdinov qui semblent dépités et perdus. Avec seulement 4 points d'avance sur la Zone de barrage a 5 journées de la fin, le Rubin doit se relancer, et la réception du Spartak Moscou le Week End prochain pourrait creer un déclic salvateur. Statu quo pour le Kuban qui reste 9ème a 3 points de Rostov, les joueurs de Goncharenko enchainent avec un deuxième succès consécutif après la victoire contre Tomsk la semaine dernière.