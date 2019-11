Manchester City reste dans la course

Sur ses rares occasions West Brom a réussi à inquiéter les Man City, mais les Citizens ont pu compter sur ses Argentins et Samir Nasri pour faire la différence dès la première mi-temps. Incertain et finalement titulaire, David Silva est sorti blesser à la cheville droite après l'heure de jeu.

3 buts de 3 argentins différents pour City

Privé de ballon par des Citizens très offensif, les Baggies vont, rapidement, encaissé un but. Sur un centre de Nasri, Foster détourne la tentative de Kun Aguero, mais Zabaleta suivi, et ouvre son compteur de but en championnat (1-0, 2e). Quelque minute plus tard, après un but de Vydra refusé pour une position de hors-jeu (7 e), Kun Aguero double la mise, après un deuxième échec (4e). L'Argentin récupère le ballon et tente sa chance des 25m. Sa frappe trompe Foster (2-0, 10e). West Brom parvient à réagir sur un contre. Sessognon trouve Vydra qui sert Dorrans, il enchaine un contrôle et une frappe. Celle-ci finit au fond (2-1, 16e). Sur un corner dévie de Nasri, City fait le break par l'intermédiaire de Demichelis (3-1, 36e).

Malgré ce résultat, la défense de Manchester City a était inquiétante, notamment en deuxième période. Hart, sollicité à plusieurs reprises deux fois par Amalfitano (71e), puis par Sessegnon (71e) et Ridgewell (82e), a était abandonné par sa défense et son milieu de terrain lors du but de WBA. L'absence de Yaya Touré était marquante ...

Blessure de David Silva

Aux absences de Yaya Touré et Navas, va peut-être s'ajouter celle de David Silva. Incertain et finalement titulaire, l'espagnol, touché à la cheville droite, a était remplacé après l'heure de jeu par Milner. Les espagnols espèrent que ce n'est pas trop grave et qu'il sera présent au Mondial.