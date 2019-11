Le FC Barcelone peut-il le faire ?

A quatre journées de la fin, le FC Barcelone voudra-t-il saluer la mémoire de leur ancien entraîneur, Tito Vilanova, celui qui aura fait découvrir la génération dorée du FC Barcelone, de Messi à Iniesta, en passant par Fabregas? Le Barça répondra-t-il présent lors des quatres derniers matchs de la Liga, après une saison en demi-teinte. Second à 4 points de l'Atletico Madrid, premier, mais qui risque de voir le Real Madrid passer devant puisqu'ayant un match en moins, le FC Barcelone n'a plus le choix. Tout donner dans le sprint final d'une Liga, qui n'avait jamais connu pareil suspense ! Mais le Barça est-il capable de remonter la pente qui s'aligne depuis plusieurs mois déjà sous leurs yeux ?

Oui, le Barça peut finir champion d'Espagne

On les voyait cuit contre l'Atletico Madrid, en quart de finale retour de la C1. Une nouvelle déconvenue. Un premier électro-choc pour une équipe, qui va subir une nouvelle défaite contre le Real Madrid (2-1) en finale de Coupe du Roi. Pourtant, cette saison, rien n'allait au Barça : l'affaire Neymar, les blessures de Messi, la démission de Rosell, la mort de Tito Vilanova. Une année calvaire, qui devrait ressouder une équipe, qui a appris à se relever après les différents problèmes qu'ont connu le club. Certes, leur destin n'est plus entre leurs mains, mais si l'Atletico et le Real Madrid laisseraient des points, cela pourrait servir au FC Barcelone. A chaque fois que le Barça était à dos et sous pression, le Barça avait répondu au rendez-vous : après 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues, le FC Barcelone a su réagir (difficilement) en battant l'Athletic Bilbao (2-1). Pour couronner le tout, Messi a marqué. Oui, le Barça pourra le faire, à condition d'avoir des cadres qui sauront porter l'équipe : Xavi, Iniesta, Messi, Piqué seront très attendus. Si le Barça ne réussit pas, ça montrerait que les cadres ne sont plus maîtres d'un vestiaire déjà bien tendus avec les différentes affaires du club. Dans le passé, le groupe a eu raison des épreuves : Abidal a été diagnostiqué d'un cancer, le Barça a dû joué sans lui, et finir champion et remporter la C1, quelques mois plus tard, la saison 2010-2011... Preuve que les épreuves les plus difficiles au Barça, serviront beaucoup. Pour les supporters du club, on l'espère énormément, histoire de ne pas vivre une saison blanche qui devrait sceller une inéluctable fin de cycle...

Non, le Barça ne peut pas finir champion d'Espagne

On les voyait champions, au début de la saison, avec l'arrivée de Neymar et un Messi qui aurait du retrouver une forme exceptionnelle. Finalement, le club catalan n'a pas réussi à aligner les résultats : 5 défaites pour le club catalan, et une répétitivité du jeu trop facile pour les adversaires. Le Barça a perdu des points aux mauvais moments, celui où Messi n'était pas en forme (ou blessé), là où les cadres ont lâmentablement écouché. Une fin de saison qui ressemble réellement à une fin de cycle épouvantable pour les fans du club catalan. La mort de Tito Vilanova ne devrait pas changer le cours des choses : le FC Barcelone ne pourra pas être champion cette saison, car l'équipe est périmée depuis un moment déjà. Malheureusement, la fin de cycle est là, les joueurs semblent dépassés, émoussés physiquement, à l'approche d'une Coupe du Monde qui sera beaucoup plus importants pour les joueurs espagnols et pour les grandes stars du club. Pire le calendrier n'aura rien de simple : Villarreal, dès demain, qui est 7ème du championnat, Getafe qui vendra sa peau pour la relégation, à l'instar de Elche et enfin un match, qui on l'espère se jouera pour le titre entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid. Mais, malheureusement, le Barça ne ferait pas un beau champion, car l'Atletico Madrid a semble-t-il été beaucoup plus régulier, et qu'un peu de changement devrait être un véritable soulagement pour le public espagnol. Comme avec Valence en 2003-2004, où le Barça avait loupé le titre.