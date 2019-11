Le FC Barcelone croit encore au titre, avec de la chance

Dans une ambiance tendue, et encore endeuillée par la mort de Tito Vilanova, le FC Barcelone avait l'obligation de gagner. Distancés de 7 points par l'Atletico Madrid avant le match, les Catalans n'ont plus le choix pour le titre. Contre Villarreal, qui a l'objectif d'Europe, le match risque d'être très équilibré au Madrigal.

Le Barça trop lent, Villarreal gagnant

Le FC Barcelone n'a pas le temps de sécher ses larmes : les premières minutes sont catalanes, mais aucunes occasions concrètes à se mettre sous la dent pour le FC Barcelone. Il faut attendre la 7ème minute pour que Xavi, sur coup-franc, vienne toucher les gants de Asenjo, qui capte sans problème le tir. Il faut attendre la 17ème minute pour voir Messi s'emmenait le ballon dans la surface, mais Asenjo fait le bel arrêt du pied ! Quelques secondes plus tard, grosse occasion pour Villarreal, qui passe hors-cadre ! Malheureusement, les premières minutes sont bien pauvres en qualité technique, notamment chez les jaunes. Les occasions sont peu dangereuses, à l'image d'une frappe d'Iniesta, aux 20 mètres, qui passe à côté. (21ème). Villarreal sur contre est intéressante, à l'image de Giovanni qui voit son tir contré, et recontré et qui file au-dessus des buts de Pinto (22ème). Aucune des deux équipes n'est réellement prête à prendre des risques devant, malgré les enjeux. Les cadres barcelonais ne sont vraiment pas dans leur assiette, pendant que les joueurs de Villarreal sortent pour blessures (2 remplacements en 35 minutes de jeu). Il faut attendre les cinq dernières minutes, pour voir plus de rythme, avec une énorme occasion où Giovani hisse le ballon en retrait à Aquino qui voit son tir sauvé sur la ligne par Marc Bartra. La sanction tombe pour le FC Barcelone, Cani, en profondeur, gagne son duel face à Pinto avec une frappe à ras du sol ! (45 ème minute).

Les coups de chance du FC Barcelone

De retour de vestiaire, la tension monte, avec Alexis qui prend un jaune pour énervement. C'est le temps pour que Messi se mette en action, sur une belle frappe enroulée, dégagée par Asenjo (50ème), avant que sur coup-franc, l'Argentin trouve encore le portier argentin sur la trajectoire (53ème). Villarreal ne va pas pousser, mais va marquer tout de même ! Aquino a du champ pour centrer et donne la balle à Triqueros qui pousse une tête smashée dans le but de Pinto ! (55ème). Le Barça se fait encore surprendre sur un contre. Seul reste les occasions sur coup-franc au Barça avec Messi qui retrouve encore Asenjo (57ème). Le Barça semble sonné par ces deux buts encaissés, qui scellent définitevement le possible sacre dans 3 journées ! Iniesta, seul éclaircie au tableau avec une frappe enroulée, qui frôle le cadre (60ème). Heureusement, un cadeau de Villarreal pour le Barça, avec un c.s.c de Gabriel après un centre de Dani Alvès, vient ressaisir des catalans amorphes ! (65ème). Villarreal ne pousse plus vraiment, mais le Barça n'est absolument pas dangereux. Nouveau coup du sort pour le Barça, puisque nouveau centre de Dani Alves, un défenseur de Villarreal, Musachio, dévie de la tête dans son but ! (78ème). Le Barça se sent un peu poussé des ailes, Messi trouve encore Asenjo, qui dévie le coup-franc, qui arrivait en pleine lucarne ! (81ème). Le Barça se réveille et c'est Messi, chanceux qui remet d'une frappe seul dans la surface après une remise de la tête de Cesc ! Le Barça revient devant ! (82ème). Le Barça gère et ne sera plus inquiété.

Le FC Barcelone revient à 4 points de l'Atletico et répond à aux victoires de l'Atletico et du Real Madrid. Dans le jeu, le Barça a été très très chanceux et peut encore envisager le titre, mais, autant dire qu'en jouant comme ça le FC Barcelone devrait encore perdre quelques points en Liga. En tout cas, c'est bon pour le suspense !

Image déplorable pendant un corner de Dani Alvès pour le Barça : un supporter lance une banane à Dani Alvès, qui la mange.