Le casse-tête de Hodgson

Le 12 mai prochain, Roy Hodgson, sélectionneur des Three Lions, annoncera sa liste de 23 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde au Brésil cet été. Toutefois, le sélectionneur anglais a de nombreux points d'interrogation concernant ses choix, avec pas moins de 6 joueurs présentant des problèmes médicaux assez sérieux à ce jour. Petit aperçu sur ces 6 joueurs sur le point de rater le mondial:

1. Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal FC / 14 sélections)

Le jeune attaquant anglais de 20 ans aux 14 sélections pour 3 buts inscrits, Alex Oxlade-Chamberlain, a été forcé il y'a quelques jours d'arrêter l'entrainement avec l'équipe suite à des douleurs persistantes au niveau des adducteurs. Absent du groupe pour le match face à Newcastle, Wenger déclarait récemment son forfait pour la finale de Cup le 17 mai prochain face à Hull City, mais assurant malgré tout son rétablissement avant juin. À cause d'une autre blessure en début de saison qui a écarté le joueur 4 mois hors des terrains en début de saison, Chamberlain n'a été titularisé qu'à 12 reprises cette saison avec son club et vit une saison assez délicate. Malgré cela, Wenger se veut rassurant quant à son éventuelle participation à la Coupe du Monde :

"Il ne pouvait pas s'entraîner. Il a joué quand on en avait besoin. Vendredi je l'ai mis sur la feuille de match mais il n'y avait pas de progrès. On a décidé de lui donner un repos complet pour deux semaines. Est-ce qu'il jouera encore avec moi ? Je pense qu'il a une chance. Mais sera-t-il prêt pour l'Angleterre ? Je pense que oui." - Arsène Wenger / 29 Avril 2014.

2. Jay Rodriguez (Southampton Saints / 1 sélection)

Il s'agit sans aucun doute du joueur le moins chanceux de cette liste. Au milieu d'une saison phénoménale avec son club de Southampton, dans laquelle il a marqué 14 buts, obtenu sa première sélection avec l'équipe A d'Angleterre en mars dernier et une présence parmi le groupe des 23 joueurs pour le Brésil presque certaine, Jay Rodriguez a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs le 14 avril dernier sur la pelouse de Manchester City (défaite 1-4). Absent pour au moins 6 mois, sa non-présence pour la Coupe du Monde ne fait plus aucun doute, le joueur ne devrant pas retrouver les terrains avant le mois de novembre.

3. Kyle Walker (Tottenham Hotspur / 10 sélections)

Ne faisant plus parti ni des plans de Tim Sherwood, ni de ceux de Roy Hodgson depuis le 13 mars dernier, et sa sortie prématurée en cours de match lors de la défaite en Europa League de son équipe face au Benfica Lisbonne, la présence de Kyle Walker au Brésil serait très compromise, le défenseur droit anglais ne parvenant pas à soigner des douleurs au plancher pelvien. Walker était considéré comme le choix numéro 1 de Roy Hodgson au poste de défenseur droit après sa série de matchs impressionnante avec les Three Lions, permise par la blessure de Glen Johnson au même poste. Ainsi, suite au forfait presque certain de Kyle Walker, Hodgson devrait faire appel à l'inexpérimenté défenseur de Liverpool, Jon Flanagan, n'ayant pas la moindre sélection à son actif. Roy Hodsgon confirmait récemment ses doutes sur le sujet :

"Nous sommes toujours en train de suivre la situation avec Kyle. On nous a dit qu'il serait absent pour 6 à 10 semaines, mais nous craignons que cela fasse une trop longue période hors des terrains et sans le moindre entrainement avec l'équipe. J'ai aussi appris qu'il a subi une nouvelle injection... Nous verrons ce que cela donnera." - Roy Hodgson / Fin Avril 2014

4. Theo Walcott (Arsenal FC / 36 sélections)

Il s'agit très certainement de l'absence la plus importante du lot, et malheureusement, elle ne fait aucun doute. Cette absence se nomme Theo Walcott, attaquant de 25 ans évoluant pour Arsenal. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 4 janvier lors du match de Cup face au rival de Tottenham (victoire 2-0), le club aussi bien que le joueur ont officialisé sa non-participation au Mondial, annonçant un éventuel retour au mois de septembre. Avec 36 sélections et 5 buts inscrits, le Gunner était un des éléments-clé des Three Lions.

5. Jack Wilshere (Arsenal FC / 15 sélections)

Depuis ses débuts avec Arsenal à l'âge de 16 ans, Jack Wilshere, 22 ans, enchaine les blessures graves. Le 5 mars dernier, le milieu de terrain anglais s'est fracturé le pied lors du match amical face au Danermark (victoire 1-0), l'éloignant ainsi des terrains pour un certain temps. Roy Hodgson se poserait donc des interrogations quant à son retour avant le mois de juin, espérant un rétablissment le plus prompt possible, bien qu'Arsène Wenger ait officialisé le retour du joueur aux entrainements de l'équipe. Malgré cela, sa phase de récupération se déroule de manière très rassurante, et le joueur serait attendu sur la pelouse de Norwich pour la dernière journée de l'actuelle édition de Premier League. Wenger aurait même assuré à Hodgson le rétablissement total de son joueur avant juin. Une course contre-la-montre s'est donc enclenchée pour le Gunner. Affaire à suivre.

"Jack s'entraîne déjà. Je ne peux vous dire quand est-ce qu'il sera prêt. J'espère qu'il sera de retour pour la fin de la saison mais je ne peux pas vous dire cela ce soir." - Arsène Wenger / 29 Avril 2014

6. Andros Townsend (Tottenham Hotspur / 5 sélections)

Considéré comme l'un des grands artisans de la présence des Three Lions au Brésil en juin prochain, avec son seul but en sélection inscrit dans un match décisif face au Monténégro à la fin de la campagne de qualifications, Andros Townsend ne fera pas partie du groupe pour le Mondial suite à sa blessure à la cheville a annoncé Tottenham sur son site internet. Le milieu anglais de 22 ans s'est blessé lors de la victoire samedi dernier face à Stoke (1-0), et les examens médicaux ont montré des problèmes aux ligaments, nécessitant une opération prochaine :

"Andros doit se faire opérer jeudi de la cheville gauche, après s'être abîmé les ligaments samedi dernier lors de notre match contre Stoke City. Le rétablissement du jeune ailier devrait prendre dix semaines environ." - Tottenham Hotspur / 30 Avril 2014

Malgre un parcours en qualifications presque parfait, l'Angleterre s'aventure ainsi au Brésil sans grandes certitudes. En position d'outsider, et dans un groupe D particulièrement relevé avec l'Italie, l'Uruguay et le Costa Rica, les chances des Three Lions d'aller au bout sont presque inexistantes. En Angleterre, très peu sont les optimistes voyant Steven Gerrard soulevé le trophée en juillet prochain, comme l'a fait Bobby Moore en 1966. Morten Olsen, sélectionneur danois, a tout résumé. Il faudra attendre :