Ronaldinho : Et maintenant ?

Fans de football, vous ne verrez plus Ronaldinho sur un terrain de football en direct sur votre télévision. Pour cause, mis-à-part en veillant la nuit pour regarder le championnat brésilien, Ronaldinho ne participera pas à l'événement football mondial, la Coupe du Monde 2014. Scolari l'a décidé, en ne le sélectionnant pas dans les 23 joueurs pour le Mondial au Brésil. A 34 ans, l'ancien Parisien ne devrait plus faire long-feu sur les pelouses. Malheureusement.

Ronaldinho a payé les frais du renouvellement de génération

Le premier enseignement pour lequel "Ronnie" ne pouvait plus concourir à la sélection, c'est l'envie de tout changer pour Scolari : une nouvelle génération dorée du Brésil vient de naître et a éclaboussé de son talent la Coupe des Confédérations, l'été dernier. Le Brésil de Neymar, de Fred, de Thiago Silva n'a plus rien avoir avec celui des joueurs hyper techniques qu'étaient Kaka, Robinho, Ronaldinho, tous non-sélectionnés. Archi-favori pour ce Mondial, Scolari a voulu éviter le destin d'une génération dorée en 2006, où Ronaldo, Ronaldinho, et les stars de la Selecao s'étaient fait éliminés sans gloire en quart de finale.

La saison avec l'Atletico Mineiro a été poussive

Scolari a dû regarder les prestations du Brésilien avec le club brésilien. Et si l'an passé, le club est arrivé champion de la Copa Libertadores, cette saison, le club brésilien n'a pas été dans une forme optimale. Pire, Ronaldinho n'a pas été assez décisif. Une baisse de régime qui est mal tombée pour "El Maestro". Le manque de fraîcheur a donc aussi payé pour Scolari.

Et maintenant ?

Ronaldinho l'avait dit : il n'arrêterait pas le football tant que son corps répond. Alors que physiquement, il n'est plus à sa forme d'antan, techniquement, le Gaucho nous fait encore rêver. Malheureusement, à 34 ans, le football de haut niveau, même au Brésil demande une grosse fraîcheur physique. Alors qu'il devrait poursuivre ou non son aventure avec Mineiro, puisque son contrat expire cette année, Ronaldinho est-il prêt à revenir en Europe ? Ou devrait-il dire stop au football. En tout cas, le joueur atypique et emblématique devrait manquer à la Coupe du Monde au Brésil ! Espérons que le natif de Porto Alegre continue à nous faire rêver l'an prochain au moins !