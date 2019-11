Live Premier League : Manchester City - West Ham, le match en direct

Merci à tous et à toutes pour avoir suivi ce Live, rendez-vous dans quelques minutes pour le compte-rendu de cette dernière journée de Premier League !

C'EST FINI !!!!!! MANCHESTER CITY EST CHAMPION D'ANGLETERRE !!!! A l'issue d'un match parfaitement maîtrisé, les Citizens sont champions d'Angleterre !

88' La tension monte un peu et un début de barrage à lieu avec Agüero et Noble

87' Frappe de Nasri qui passe encore une fois, à côté !

86' Standing ovation pour Yaya Touré, qui termine sa saison à 20 buts ! Negredo le remplace !

82' Yaya Touré, tout près de récompenser son énorme saison, mais son contrôle était trop long dans la surface !

81' : Plus tellement d'enjeu en cette fin de match, et en cette fin de saison !

Infos Score : Chelsea mène à Cardiff ! 2-1 !

77' Samir Nasri tout près du doublé ! L'international français reprend de volée mais Adrian est bien resté sur ses appuis !

Infos Score : Chelsea revient à 1-1 contre Cardiff !

74' Même chose pour David Silva, qui sort sous les applaudissements du stade, remplacé par James Milner !

70' : Deux points séparent désormais City à Liverpool. Mais on voit mal comment Manchester City pourrait encaisser trois buts sur ces 20 dernières minutes !

68' : Edin Dzeko sort sous l'ovation du public ! Fernandinho le remplace !

66' Agüero encore ! Zabaleta centre pour l'attaquant argentin qui ne peut pas pousser le ballon au fond. Adrian capte le ballon sur sa ligne !

Infos Score : Liverpool revient et passe à 2 buts à 1 à Anfield ! Arsenal fait le break contre Norwich !

64' David Silva s'obstine et tente sa chance d'une frappe à ras du sol, pas cadrée, mais qui a été contrée !

62' Sergio Agüero reprend un centre de Zabaleta, de la tête. Ca passe pas loin du cadre !

61' Désormais, West Ham campe dans le but de Manchester City

Infos Score : West Bromwich et Stoke reviennent à 1-1 !

Vincent Kompany a marqué le 102ème but de City en Premier League, cette saison !

Infos Score : Manchester United égalise contre Southampton et reprend un peu espoir !

Infos Score : Arsenal ouvre le score contre Norwich, Swansea remet du gaz contre Sunderland (3-1)

55' Enfin, on assiste à la première frappe dangereuse de West-Ham : Matthew Taylor reprend un dégagement de la défense citizen pour tenter une frappe qui passe à la droite du but de Joe Hart !

54' Samir Nasri, en confiance, retente sa chance aux 20 mètres. Adrian capte le ballon en deux temps !

52' La pression reste sur le but de West Ham.

Infos Score : Everton mène 2-0 contre Hull, pendant que Sunderland réduit la marque contre Swansea à 2-1 !

BUT !!! 2-0 !!! KOMPANY !!! Il n'y a plus de surprise !!!! Sur corner, Edin Dzeko fait un contrôle qui permet une déviation pour le défenseur belge, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Cette fois-ci, Manchester City devient presque officiellement champion !

46' Toujours un pressing assez haut des visiteurs !

C'est reparti !!

A moins d'un miracle et d'une seconde mi-temps renversante dans les deux matchs pour le titre, Manchester City soulèvera le précieux sésame !

Samir Nasri fêtant son but :

A l'Etihad Stadium, nombreux sont les supporters à avoir ramené leur radio pour écouter les résultats de Liverpool. Et autant le dire, ils doivent être heureux !

Du côté d'Anfield, Skrtel qui a marqué son 4ème but contre son camp, a peut-être totalement dit adieu aux espoirs de titre

Dans un peu plus de 45 minutes, on devrait revoir les joueurs de City soulever le trophée de la Premier League !

Dans les autres matchs décisifs, Tottenham garde sa place d'européen pour l'an prochain, au détriment de Manchester United, qui perd pour le moment contre Southampton.

MI-TEMPS ! Manchester City est pour le moment champion. Avec la défaite pour le moment de Liverpool, Manchester City est à 5 points de Liverpool !!! Le but de Samir Nasri permet à Manchester City de ne plus penser à ce match entre Liverpool et Newcastle !

46' OUH ! David Silva reprend en cafouillage un corner de Samir Nasri, qui est dégagé par les jambes d'un défenseur adverse avant de cogner le poteau !

44' Javi Garcia reprend un corner de Samir Nasri, mais ça passe totalement à côté !

43' Tête sur coup-franc de Kompany. Ca passe à côté !

Info Score : Tottenham mène désormais 3-0 et garde sa 6ème place pour l'Europa League !

Manchester City se dirige tout droit vers un titre de champion !

BUT !!! NASRI !!!! Manchester City est devant !!! Yaya Touré offre une passe à 25 mètres de la surface pour le Français, qui tranquillement marque d'un tir croisé !!! (38ème)

Il ne serait pas étonnant de finir la première mi-temps sur un 0-0, tant aucune des deux équipes ne prend de risques !

32' Beau mouvement des Citizens dans la surface, David Silva, bien placé tente sa chance mais, ça finit en corner !

30' : Kevin Nolan sort son pied sur Joe Hart et prend un carton jaune

Infos Score : Southampton a ouvert le score contre Manchester United. L'Europa League s'éloigne

29' Kolarov, encore lui, s'offre une nouvelle frappe, mais cette fois-ci, elle est enroulée, et passe très loin !

27' Silva ne trouve pas le trou de souris devant le but de West Ham, et ne peut être en position de frappe. Adrian capte le ballon qui n'était en fait qu'un centre

26' Les Citizens ne déroulent pas pour le moment. Ils sont décontractés !

Infos Score : Stoke City ouvre le score contre West Bromwich

24' Lourde frappe de Kolarov qui a faillit faire mouche, mais Adrian semble avoir dévié ce ballon !

22' Dzeko s'ouvre le chemin du but mais préfère frapper des 25 mètres. Frappe totalement manquée !

21' Samir Nasri offre une passe en retrait à droite pour Touré qui enroule une frappe croisée, qui passe à un bon mètre des buts d'Adrian

Infos Score : Newcastle vient d'ouvrir la marque par Skrtel (contre son camp) contre Liverpool. Pour le moment, Manchester City est champion.

19' Nasri s'infiltre dans la surface pour centrer en retrait, mais la défense de West Ham dégage en corner !

18' Sergio Agüero à 25 mètres tente sa chance sur une frappe à ras du sol, mais Adrian capte sans problème

Infos Score : Tottenham ouvre le score contre Aston Villa, Swansea fait le break (2-0) contre Sunderland et Cardiff a ouvert le score contre Chelsea

16' Manchester City est encore en train de jouer sur un faux-rythme. Logique quand on sait que City sera champion même avec un match nul

15' Grosse ambiance au Etihad Stadium

Info Score : Everton vient d'ouvrir la marque contre Hull City !

11' Réplique timide de West Ham avec Nolan, qui tente sa chance à 20 mètres, mais ça passe largement au-dessus !

10' Beau mouvement citizen, Zabaleta centre pour David Silva qui envoie une reprise de volet bien à côté !

Info Score : Swansea vient d'ouvrir la marque contre Sunderland (1-0)

7' Comme à son habitude, Manchester City utilise Yaya Touré comme connexion entre les attaquants et les défenseurs.

3' Manchester City domine le ballon, même si le pressing de West Ham est intéressant !

C'est parti !!!

Les joueurs sont sur la pelouse ! C'est bientôt parti !

Manuel Pellegrini, l'entraîneur de Manchester City s'est exprimé avant le début du coup d'envoi : "C'est un moment très important, mais la meilleure façon de le gérer est d'agir de la même façon que nous l'avons fait toute la saison"

Les supporters Citizens mettent déjà l'ambiance aux abords du stade ! Le futur champion déjà bien encouragé !

Du côté de West-Ham : Adrian, Reid, McCartney, Nolan (c), Tomkins, Carroll, Taylor, Noble, O'Brien, Diame, Downing

Les compositions sont tombés du côté de Manchester City : Hart, Zabaleta, Kompany (C), Demichelis, Kolarov, Garcia, Toure, Nasri, Silva, Aguero, Dzeko. L'équipe-type est bien au rendez-vous, avec de nouveau, la titularisation de Dzeko, préféré à Negredo.

Sur Twitter, ce mouton a prédit la victoire de West Ham sur Manchester City. Par contre, le mouton s'appelle Suarez. Bien évidemment, il s'agit d'une petite blague d'un compte anglais.

Tout est prêt dans les vestiaires de West-Ham :

Le président de la Fédération Anglaise, Greg Dyke, a critiqué le fait que "seul deux joueurs anglais jouent pour Manchester City, et deux ou trois du côté de Chelsea". Une annonce qui devrait faire grand bruit, outre-Manche.

Vavel est sur tous les fronts en ce dimanche : le Grand-Prix d'Espagne en Formule 1 dès 14 heures, la demi-finale de Coupe de France féminine de football entre Soyaux et Lyon à 15 heures, la Liga BBVA avec 4 Lives dont un entre Atlethic Bilbao et la Real Sociedad dès 16 heures, et les Lives pour la course au titre entre l'Atletico Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid dès 19 heures !

Liverpool ou Manchester City ? Les twittos sont assez partagés, même si la saison de Liverpool les a bluffé !

Les compositions d'équipe ne devrait arriver qu'aux alentours de 15 heures.

Du côté de West Ham, Kevin Nolan, auteur de 7 buts, sera à surveiller par les défenseurs de Manchester City !

West Ham devra faire très attention à Yaya Touré, Edin Dzeko et Sergio Agüero, auteurs de 53 buts en Premier League.

La Premier League n'a jamais autant réservé de surprises. Alors qu'Arsenal, en première partie de saison, était favori, les Gunners ne sont que 4ème, alors que Manchester City a été plus fort dans les moments de doute de ces adversaires directs.

On vous tiendra bien évidemment au courant de cette dernière journée de Premier League, avec un score en direct avec un autre enjeu : la course à l'Europe pour Manchester United et Tottenham, où les Red Devils vont devoir gagner contre Southampton et espérer une défaite de Tottenham contre Aston Villa pour décrocher l'Europa League.

Pour West-Ham, pas d'objectif pour cette dernière journée. Le maitien déjà acquis, les coéquipiers d'Andy Carroll ne devraient pas faire trop de dégâts à Manchester City.

Manchester City n'est plus qu'à une marche du titre. Un point suffirait pour être champion, car Liverpool, même victorieux de Newcastle, au même moment pourrait revenir à égalité de points, mais aurait une différence de buts négative. Un nul de Liverpool ou une défaite donnera le titre à Manchester City.

Bonjour à tous et à toutes pour ce match entre Manchester City et West-Ham, comptant pour la dernière journée de Premier League !