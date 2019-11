Manchester City, champion au bout de la saison

Manchester City est champion ! Au bout d'une saison haletante, les Citizens montent sur le toit de l'Angleterre ! Auteur d'un match assez simple, et une victoire logique (2-0), les joueurs de Pellegrini ont montré qu'il fallait être présent à la fin en tête du classement.

La journée sans "suspense"

Il fallait un seul point à Manchester City pour être sacré champion. Pour cause, l'énorme différence de but entre City et Liverpool, qui était favorable aux joueurs en maillot bleu. Surtout que, sans véritablement dominé, Manchester City et ses supporters ont su que Newcastle contre Liverpool venait d'ouvrir le score par le malheureux Skrtel contre son camp ! La fête aurait été bien meilleure si City gagnait contre West-Ham. Et bien, Nasri sur une grosse frappe aux 25 mètres trouve la faille, et rappelle au bon souvenir, Didier Deschamps. A la mi-temps, le score de 1-0 est mérité.

Liverpool gagne, Manchester City aussi

Au retour des vestiaires, City est officiellement champion. Chose qui ne changera pas, Liverpool ramène les 3 points à domicile contre Newcastle, après avoir rattrapé leur retard d'un but. (2-1). Pendant ce temps, Kompany fesait le break (2-0) après avoir récupéré une déviation de Dzeko sur corner. Face à une faible équipe de West-Ham, offensivement inoffensive, Manchester City a assumé ses responsabilités et ramené le 2-0 et une victoire. La fête est plus folle avec une victoire ! Les supporters déjà bien électrisés ont envahi la pelouse. Pour la meilleure liesse de champion !

Dans les autres résultats, Manchester United ne jouera pas l'Europe l'an prochain, après leur match nul (1-1) à Southampton et une victoire de Tottenham (3-0) à Aston Villa. Chelsea et Arsenal, victorieux à Cardiff et Norwich gardent leur troisième et quatrième place pour la C1.