Live Liga BBVA : le match Celta Vigo - Real Madrid en direct

Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce LIVE ! A bientôt sur Vavel !

C'est fini !! Celta Vigo gagne 2-0 ! Le Real Madrid dit officiellement au-revoir au titre de la Liga avec cette défaite. Le titre se jouera dans la dernière journée entre l'Atletico et le FC Barcelone.

92' Dernière occasion pour Nolito qui voit sa frappe touchée le poteau !

90' Double occasion de Celta Vigo, mais Diego Lopez réussit deux arrêt de grande classe !

89' Frappe de José mais Alvarez s'étend bien dessus !

Il reste deux minutes de temps additionnel, et le titre, en cas de défaite n'est plus disputable pour le Real.

83' Centre-tir de Madinda côté droit, mais Diego Lopez s'empare du ballon, en deux temps

82' Le Real pousse encore, avec Coentrao qui tente une lourde frappe, mais Alvarez est de nouveau impérial sur sa ligne !

80' Xabi Alonso semble souffrir.

79' Tête de Willian José qui passe largement au-dessus. Pendant ce temps, une OLA circule au stade

L'Atletico vient d'égaliser contre Malaga (1-1)

76' Début de bagarre en cette fin de match !

73' Pire le Celta Vigo continue de pousser à l'image de Nolito qui tente d'une frappe enroulée, mais ça passe à un bon mètre de la lucarne !

Le Real Madrid semble résigné à revenir au score !

L'Atletico Madrid est mené pour le moment contre Malaga !

66' Coentrao se retrouve face à Alvarez, qui a encore fait l'arrêt en corner !

BUT !!!! CHARLES POUR LE BREAK !!! Celta Vigo marque le deuxième but sur une énorme mésentente de Nacho qui passe vers Diego Lopez, mais Charles était déjà dessus ! (63')

61' ISCO ! Tout prêt de marquer après un centre de Coentrao mais Alvarez est dessus !

60' Tête de Sergio Ramos, au-dessus !

Le buteur Charles est à terre. Il sort sur civière. Pendant ce temps, Fabio Coentrao entre.

53' Charles s'écroule dans la surface après une probable faute de Diego Lopez. Mais l'arbitre ne siffle rien.

52' Nolito récupère un ballon dans la surface madrilène mais Lopez est dessus !

51' Morata frappe en puissance au but mais Alvarez fait la bonne parade !

50' Le Real Madrid pousse, et c'est Modric qui reprend un centre de Marcelo, mais sa frappe en déséquilibre passe au-dessus ! Le gardien de Celta était battu !

47' Cafouillage sur corner du Real Madrid, mais la dernière frappe est contrée !

C'est reparti pour la seconde mi-temps !

Pour le moment, le Real Madrid est distancé et perd l'espoir de titre.

Sergio Ramos, coupable du but du Celta Vigo.

Dans les deux autres matchs pour le titre : score nul et vierge sur les deux terrains de l'Atletico et d'Elche où joue le FC Barcelone !

MI-TEMPS AU BALAIDOS ! Le Real Madrid est mené (1-0) par une équipe de Celta Vigo qui joue le coup à fond ! Charles aura profité des hésitations du Real Madrid !

Le but du Celta n'est pas démérité, mais la réaction du Real ne devrait pas être trop longue à venir !

BUT !!! CHARLES POUR LE CELTA VIGO !!! Ouverture du score !!! Ramos, déséquilibré par Charles qui récupère le ballon avant de détourner Diego Lopez et frapper dans le but vide !

40' Marcelo s'infiltre dans la surface pour centrer en retrait sur Morata qui tire à côté !

35' Isco, décalé à droite, tire mais Alvarez est obligé de se détendre de tout son long !

33' Et encore une frappe hors-cadre : Aurtenetxe tente sa chance aux 30 mètres, mais ça passe totalement à côté. Si les deux équipes veulent marquer, ils font devoir être plus réalistes devant le but !

32' Les deux équipes pêchent au niveau du réalisme.

31' Casemiro loupe le coche, après avoir récupéré un ballon perdu par Morata ! Sa frappe en déséquilibre passe largement à côté !

28' Belle contre-attaque du Celta, avec un centre vers Charles qui reprend de la tête, mais ce n'est pas cadré !

28' Modric offre à Morata, un très beau ballon dans la surface, mais dans un angle fermé, l'attaquant de Real bute sur Alvarez !

22' Voilà, un peu de ballons dans le camp de Vigo : Isco reprend un dégagement de la défense de Celta, mais sa reprise est totalement dévissée !

21' Les Madrilènes ont bien du mal à éviter les occasions

19' Rafinha ! La frappe du joueur de Vigo, à 20 mètres est captée par Diego Lopez !

Toujours 0-0 du côté de l'Atletico Madrid et du FC Barcelone !

En un quart d'heure, Celta Vigo a déjà tenté deux fois, contre une seule fois pour le Real Madrid. L'absence de Benzema et de Ronaldo doit peser offensivement.

12' Augusto Fernandez sur un contre pour Vigo manque d'inspiration et tente une frappe compliquée qui passe à côté des buts madrilènes

10' Bonne inspiration de Nolito qui essaye d'effacer son vis à vis mais sa frappe est contrée en corner !

6' Les Madrilènes ont pour le moment, le ballon.

3' Marcelo tente déjà côté gauche, mais sa frappe est contrée !

C'est parti sous un soleil couchant !

Les joueurs sont sur le terrain. Coup d'envoi dans quelques secondes !

A 5 minutes du coup d'envoi, Vavel déploie les moyens pour vous faire suivre cette avant-dernière journée de Liga !

Carlo Ancelotti demande la "réaction de ses joueurs".

La composition de Celta Vigo vient de tomber : Sergio, Jonny, Cabral, Fontás, Aurtenetxe, Krohn-Dehli, Augusto, Rafinha, Orellana, Nolito, Charles

Khedira revient 177 jours après son dernier match

Le Real Madrid est décimé ! La composition madrilène : Diego López, Ramos, Khedira, Marcelo, Alonso, Casemiro, Arbeloa, Nacho, Modric, Morata, Isco . Soit pas de Benzema, ni de Ronaldo. Bale sera sur le banc ! Varane, Pepe, Carvajal et Di Maria ne sont pas disponibles ce soir !

Avec l'absence de Cristiano Ronaldo, les deux poursuivants au titre de meilleur buteur de Liga, Diego Costa (28 buts) et Lionel Messi (28 buts) auront l'occasion de revenir sur le buteur portugais, auteur de 31 buts.

Ne manquez pas au même moment les deux LIVES d'Atletico- Malaga et de Elche - FC Barcelone, dès 19 heures, pour vivre avec Vavel la course au titre espagnol ! Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant des résultats de cette 37ème journée de Liga, qui promet énormément de beau football !

Alors que le Real Madrid a semble-t-il perdu le titre, chez les médias espagnols. Au niveau individuel, Karim Benzema affiche des statistiques depuis une dizaine de matchs plutôt décevantes. L'attaquant français n'a marqué que 1 but sur les 11 derniers matchs. Pour les médias madrilènes, il est le coupable de la fin de saison compliquée en Liga des Merengues.

Du côté du Celta Vigo, dixième de Liga, l'Europe et la relégation ne les concerne plus du tout. A eux de finir, ces deux derniers matchs sur une bonne note.

Distancés à quatre points du leader, l'Atletico Madrid, le Real Madrid devra espérer les faux pas du FC Barcelone et du leader colchoneros pour pouvoir rêver du titre.

Le Real Madrid, sans Cristiano Ronaldo, blessé et laissé au repos, devra toujours garder la tête dans le championnat. A quelques jours de la finale de la Champions League, les joueurs devront se remobiliser après leurs deux dernières contre-performances en Liga.

Bonjour à tous et à toutes sur Vavel ! Le Live de ce soir, c'est Celta Vigo contre le Real Madrid. Un match important pour le troisième de la Liga, un peu distancé pour la course au titre, à deux journées de la fin. Leur destin n'est plus dans leurs mains, mais les joueurs du Real devront vaincre ce Celta Vigo, dès ce soir ! Coup d'envoi à 19 heures !