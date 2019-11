En route vers le Brésil : la Colombie [9/32]

La Colombie, on entend tous de plus en plus parler de cette équipe depuis quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, mais qui est vraiment cette équipe de Colombie et jusqu'où peut-elle aller ? Dans la tête des amateurs de football, cette équipe est souvent liée à l'image de son buteur international Radamel Falcao, l'attaquant de l'AS Monaco, blessé, et qui devrait déclarer forfait pour la Coupe du Monde. VAVEL vous présente aujourd'hui le reste d'une équipe pleine d'ambition et pleine de talent, que vous ne connaissez sûrement pas encore. Récemment absente des grandes compétitions internationales, cette équipe peu experimentée a tout de même terminée 2ème de sa zone éliminatoire. La question qui se pose donc est "Quelle équipe de Colombie se distinguera au mondial ?" l'équipe en manque d'expérience ou l'équipe talentueuse ?



​



La Colombie s'est qualifiée directement pour les phases finales de la Coupe du Monde en terminant 2ème de sa zone de qualification d'Amérique du Sud derrière l'Argentine (le Brésil étant qualifié d'office vu son statut de pays organisateur). La Colombie s'est distinguée en brillant lors de ces phases éliminatoires.

Classement de la zone de qualification d'Amérique du Sud 1 Argentine 32 points +20 2 Colombie 30 +14 3 Chili 28 +4 4 Equateur 25 +4 5 Uruguay 25 0 6 Venezuela 20 -6 7 Pérou 15 -9 8 Bolivie 12 -13 9 Paraguay 12 -14

Depuis maintenant deux ans, l'équipe poursuit une progression intéressante. Une progression qui se reflète dans le classement FIFA (54e en juin 2011, 5e aujourd'hui) (bien que ce dernier ne veuille pas dire grand chose). Invitée surprise mais pas illogique dans le chapeau 1 des groupes à cette Coupe du Monde, la Colombie ne s'est pas fixé d'objectifs particuliers. Absente en Coupe du Monde depuis 1998, cette équipe manque clairement d'expérience dans les grandes compétitions internationales, et même dans son continent (seulement quart de finaliste à la dernière Copa América en 2011). Avec un entraîneur qui a apporté un nouvel élan à la progression de son équipe nationale et des joueurs exerçant dans des grands clubs européens, cette équipe semble bien plus armée que les années précedentes, et voudra donc sortir d'un groupe largement à sa portée (Côte d'Ivoire, Japon, Grêce). L'objectif premier sera donc de sortir vainqueur de ce groupe pour éviter d'affronter le vainqueur du groupe D, le groupe de la mort (Angleterre, Uruguay, Italie, Costa Rica). L'objectif second de cette équipe sera de faire vibrer son pays qui soutiendra les "Tricolor" le plus longtemps, et pourquoi pas jusqu'en finale ? Dans son cher continent...





Le joueur à suivre de très près, la star de cette équipe colombienne est évidemment Radamel Falcao, qui ne cesse de briller en club depuis plusieurs saisons et qui comptait bien faire vibrer le peuple colombien en cet été 2014 après avoir réanimer la passion chez la population nationale depuis quelques années. Le problème, c'est que Falcao devrait déclarer forfait dans les prochains jours pour la Coupe du Monde selon plusieurs sources. Malgré un retour à l'entraînement en fin de semaine dernière avec Monaco, "El Tigre" serait jugé encore trop juste pour jouer la Coupe du Monde, malrgré sa présence dans la pré-liste des 30. D'autres cadres au talent grandiose sont également à suivre de très près. Parmi eux, Fredy Guarin (Inter Milan, passé par l'AS Saint-Etienne), Mario Yepes (Atalanta, passé par le FC Nantes et le PSG), Jackson Martinez (FC Porto) ou encore James Rodriguez (AS Monaco). Ce dernier est sans doute celui à suivre de très près. Lui aussi évoluant à Monaco, James se sait décisif sur coups de pieds arrêtés comme dans le jeu. Auteur de 9 buts et 12 passes décisives en L1 (avant la 38e journée), le colombien sait tout faire, et pourrait même être une des stars de ce Mondial. Ce sympathique joueur engagé dans son association pour aider les jeunes colombiens à atteindre leurs rêves peut déjà en faire rêver certains : il occupe les éspaces, gagne ses face à face, percute, centre, dribble, tire... Bref vous l'aurez compris, on ne demande plus qu'à le voir dans ses oeuvres au Brésil !

Le sélectionneur argentin José Parkerman a communiqué une pré-liste de 30 joueurs, une liste élargie dont ne devrait plus faire partie Radamel Falcao, tout juste remis de sa reupture du ligalent croisé face à Chasselay en Janvier lors d'un 1/32e de finales de Coupe de France. Ce forfait pourraît entraîner une modification du système de jeu dans un "onze type" encore peu connu, malgré quelques certitudes. José Parkerman a heureusement le choix en attaque : Luis Muriel (Udinese), Jackson Martinez (FC Porto), Teofilo Gutierrez (River Plate) ou encore Adrian Ramos (Hertha Berlin) sont très addroit avec leurs clubs respectifs, et profiteront surement de la malheureuse absence de Falcao pour se mettre en valeur.

Parmi cette liste des 30, des joueurs jouent dans le championnat de France comme Ospina (Nice), Rodriguez et Falcao (Monaco) ou encore Aguilar (Toulouse), et certains y sont déja passés comme Yépes (PSG et Nantes), Sanchez (Valenciennes) ou Guarin (ASSE).

La liste des 30 :

Gardiens :

David Ospina (Nice/FRA)

Faryd Mondragon (Deportivo Cali/COL)

Camilo Vargas (Santa Fe/COL)

Défenseurs :

Mario Yepes (Atalanta Bergame/ITA)

Aquivaldo Mosquera (Club America/MEX)

Cristian Zapata (Milan AC/ITA)

Carlos Valdes (San Lorenzo/ARG)

Amaranto Perea (Cruz Azul/MEX)

Eder Alvarez Balanta (River Plate/ARG)

Santiago Arias (PSV Eindhoven/PBS)

Camilo Zuniga (Naples/ITA)

Pablo Armero (Naples/ITA)

Milieux :

Carlos Sanchez (Elche/ESP)

Fredy Guarin (Inter Milan/ITA)

Abel Aguilar (Toulouse/FRA)

Aldo Leao Ramirez (Morelia/MEX)

Juan Fernando Quintero (FC Porto/POR)

Victor Ibarbo (Cagliari/ITA)

James Rodriguez (Monaco/FRA)

Macnelly Torres (Al-Shabab/ARS)

Juan Guilermo Cuadrado (Fiorentina/ITA)

Edwin Valencia (Fluminense/BRE)

Alexander Mejia (Atlético Nacional/COL)

Elkin Soto (Mayence/ALL)

Attaquants :

Radamel Falcao (Monaco/FRA)

Carlos Bacca (FC Séville/ESP)

Adrian Ramos (Hertha Berlin/ALL)

Luis Fernando Muriel (Udinese/ITA)

Teofilo Gutierrez (River Plate/ARG)

Jackson Martinez (FC Porto/POR)

Voici un aperçu du onze type qui pourrait être alligné lors du Mondial :

Le passé de la Colombie en Coupe du Monde n'est pas très glorieux ni comparable à l'équipe actuelle. Avec 4 participations en phases finales (1962, 1990, 1994, 1998), la Colombie s'est toujours faite éliminée dans les phases de poules, hormis en 1990 et une élimination en 1/8e de finales face au Cameroun après prolongation (2-1). Des phases finales marquée par le légendaire gardien René Higuita (auteur du coup du scorpion). Dans les autres grandes compétitions, la Colombie a remportée la Copa América en 2001, et a été éliminée en quart de finale de la denrière édition en 2011. La Colombie a donc un passé très moindre en Coupe du Monde, et devra s'appuyer sur ses joueurs experimentés et talentueux en clubs pour espérer aller loin dans cette compétition.

La Colombie (Groupe C), débutera sa compétition face à la Grèce à Belo Horizente le samedi 14 juin à 18h (BeIn Sports).

Elle affrontera ensuite la Côte d'Ivoire de Didier Drogba le jeudi 19 juin à 18h à Brasilia (BeIn Sports).

Pour terminer sa phase de groupe, les "Tricolor" se rendront à Cuiaba défier le Japon le mardi 24 juin à 22h (BeIn Sports).

Si qualification en 1/8e de finales, les hommes de José Pekerman pourront défier l'Italie, l'Uruguay, l'Angleterre ou encore le Costa Rica !