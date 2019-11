Martino parti, que devrait-il se passer au FC Barcelone ?

Aux alentours de 19 heures, l'Atletico Madrid était sacré champion d'Espagne. Ironie du sort, l'Atletico est sacré au Camp Nou, lors de la "finale" pour le titre. En tenant le point du match nul (1-1), les Colchoneros ont été sacrés contre le FC Barcelone, qui pouvait encore espérer glâner la Liga. Sauf que le FC Barcelone n'aurait pas mérité une telle récompense aux vues d'une saison plus que délicate. Maintenant, le FC Barcelone devrait être (enfin) renouvelé.

Martino parti, Luis Enrique en pôle position

A l'issue de cet échec du titre, l'entraîneur argentin, Tata Martino a annoncé son départ du club catalan. Sans surprise, au cours de la saison, les rumeurs laissaient entendre que Tata n'était pas en confiance au club : une responsabilité assumée par l'entraîneur catalan. Sa tactique et son incapacité à inverser les tendances n'ont pas plu aux supporters et aux dirigeants. Luis Enrique, qui a quitté son poste d'entraîneur du Celta Vigo, et ancien joueur du Barça devrait le remplacer dans les prochaines heures.

Messi prolongé, un recrutement à commencer

Il y a deux jours, le FC Barcelone annonçait avec fierté une revalorisation de son salaire à 20 millions d'euros par an pour la Pulga. Aujourd'hui, le FC Barcelone doit retrouver une colonne vertébrale, destabilisée par les départs de Puyol, Victor Valdès, et les probables départs de Dani Alves, ou les méformes de Xavi. Une revue d'effectif qui devrait venir dès le début du mercato d'été où Laporte, le défenseur de Bilbao, Ter Stegen, et le retour de Rafinha sont courtisés par le club catalan. Le FC Barcelone est en fin de cycle, pour Mascherano, lui aussi probablement sur le départ. Les choses doivent changer, et vite !

Changer l'équipe, c'est bien, changer le jeu aussi

Le remodelage de l'équipe du FC Barcelone se fera, sans aucun doute. Cependant, l'arrivée de Luis Enrique pose quelques problèmes : le FC Barcelone continuera-t-il dans un jeu toujours aussi peu performant depuis plusieurs mois ? L'Atletico Madrid a montré les faiblesses d'un jeu de possession, et de passes courtes. Le modèle barcelonais a encore une fois failli. Or l'arrivée de Luis Enrique, enfant du club devrait faire poursuivre ce jeu, si décrié désormais. Les profonds changements demandés par Bartomeu, le président du FC Barcelone ne devraient pas avoir lieu dans le jeu. A leurs risques et périls !

L'équipe probable du FC Barcelone 2014-2015