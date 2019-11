RPL - Résumé 30ème Journée : le CSKA conserve son titre !

Amkar Perm 2-2 FK Krasnodar – Vassiliev (20'), Picuşceac (64') & Pereyra (25'), Petrov (55')

Tenu en échec sur la pelouse de Perm, le match nul est suffisant pour que Krasnodar se qualifie pour la première coupe d'Europe de son histoire au profit du Spartak Moscou. Cerise sur le gateau d'une saison pleine de satisfaction, le FK Krasnodar continue de se développer et de grandir. Au départ dans l'ombre de son voisin le Kuban, le FK Krasnodar pourrait bientôt devenir le club référence de la ville.

A la trêve l'Amkar pouvait esperer se qualifier pour la Ligue Europa mais le club de Perm termine finalement à une décevante mais plus conforme 10ème place. Le départ de Stanislav Cherchesov au Dinamo Moscou risque de faire mal pour le futur de l'Amkar.

Anzhi Makhachkala 0-1 Krylya Sovetov Samara – Delkin (58')

Un match sans enjeu de fin de saison, l'Anzhi officiellement relégué la semaine dernière après la défaite contre Krasnodar acceuillait le Krylya Sovetov qui, quoi qu'il arrive, devra passer par les play-offs pour se maintenir en RPL. Le Krylya Sovetov affrontera d'ailleurs le Torpedo Moscou en barrage. Un match dominé par l'Anzhi qui va cependant s'incliner et conclure une bien triste saison.

CSKA Moscou 1-0 Lokomotiv Moscou – Tosic (46')

C'etait la finale du championnat, le CSKA leader avait l'occasion de s'attribuer le titre de champion en cas de victoire contre le Lokomotiv Moscou. Dans la lignée des matchs précédents, le CSKA n'impressionne pas par ses constructions offensives mais bel et bien par son état d'esprit et sa rigueur défensive. Comme lors du match face à Tomsk, les joueurs de Slutsky se font bousculer mais ils ne rompent pas. La différence se fera dès le retour des vestiaires, 50 secondes précisémment, cest le temps qu'il faut à Zoran Tosic pour permettre au CSKA de prendre un avantage décisif puisque le Lokomotiv ne parviendra jamais a égaliser (malgré une tentative à la 85ème minute qui finira sur le poteau d'Akinfeev).

Le CSKA conclut donc une série de 10 victoires consécutives avec un sacre de champion sur lequel personne n'aurait misé a la trêve. Une fin de championnat historique qui propulse le CSKA du club le plus titré sous l'ère de la Fédération de Russie avec un 5ème titre de champion. Le Lokomotiv, longtemps leader de Premier League, se retrouve donc 3ème, et fait une croix sur un titre qui semblait lui tendre les bras et sur une qualification en Ligue des Champions.

Rubin Kazan 1-1 Terek Grozny – Mulin (60') & Semenov (58')

Match nul entre le Rubin Kazan et le Terek Grozny, deux clubs ayant réalisé des saisons décevantes et qui tenteront de rebondir la saison prochaine, sans coupe d'Europe pour le Rubin, et en essayant de viser plus haut que le maintien pour le Terek.

Kuban Krasnodar 1-4 Zenit Saint-Petersbourg – Melgarejo (68') & Witsel (15'), Rondon (32'), Shatov (51'), Hulk (92').

Conscients que seule une victoire pourrait permettre au Zenit d'être Champion, les joueurs d'André Villas-Boas ont fait le boulot et avec la manière. Victoire nette et sans bavure, mais n'ayant plus leur destin entre leurs mains, le CSKA ne devait pas gagner pour le Zenit soit sacré.

Le Zenit termine donc sur la deuxième match du podium, comme la saison dernière, à 1 point du CSKA qui s'adjuge un deuxième championnat consécutif alors que le titre semblait a la portée du Zenit avant la déroute face au Dinamo la semaine dernière.

Le Kuban de son coté termine en roue libre une saison mouvementée en interne.

Spartak Moscou 3-2 Dinamo Moscou – Jurado (56'), Parshivlyuk (70'), Kombarov (98') & Florescu (38'), Ionov (47')

Dans le deuxième derby moscovite du jour, les joueurs du Spartak, d'abord menés 2-0, ont su revenir pour s'imposer finalement 3-2 grâce à un pénalty de Kombarov à la 98ème minute.

Le Spartak fait le travail en s'imposant, mais comme dans le même temps Krasnodar ne s'est pas incliné sur la pelouse de l'Amkar, le Spartak se retrouve hors de la zone Europe, coup dur pour les supporters du Spartak qui n'auront pas le droit à la Coupe D'Europe l'an prochain. A l'inverse cette défaite ne change rien pour le Dinamo, assuré de terminé de 3ème et donc qualifié pour la prochaine Ligue Europa, on a hâte de voir comment Stanislav Cherchesov abordera la compétition.

Tom Tomsk 3-2 FK Rostov – Nekhaychik (7'), Panchenko (52', 55') & Poloz (83'), Sinama Pongolle (89')

Vainqueur de la Coupe de Russie et victorieux du Lokomotiv la semaine dernière, le FK Rostov s'est fait piéger par le promu Tomsk, assuré de terminer dans la zone de barrage et qui affrontera Ufa pour se maintenir en Premier League.

FK Rostov l'une des équipes surprises de la saison participera donc à la prochaine édition de la coupe d'Europe et par conséquent le club de Miodrag Bozovic essayera de conserver les deux joueurs du Spartak, Jano Ananidze et Artem Dzyuba auteur d'une exceptionnelle saison avec 17 buts.

Volga Nizhny Novgorod 1-2 Ural Ekaterinbourg – Sarkisov (81') & Koman (45' SP), Sapeta (74')

Nouvelle victoire pour l'Ural qui avait déjà assuré son maintien et nouvelle défaite pour Volga qui se savait déjà condamné a la relégation. L'Ural un promu solide qui s'est rapidement adapté a la Premier League a su controler une équipe de Volga en déliquescence.

Le classement final :

Le classement des buteurs :