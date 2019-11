En route vers le Brésil : L’Angleterre [16/32]

1966, voilà à quand remonte le dernier et seul succès de l’équipe d’Angleterre lors d’un mondial de football. Réputé pour posséder le meilleur championnat de football au monde, l’équipe nationale est pourtant bien loin de briller lors des grands rendez vous.

Pourtant emmené par des grands noms du football en la personne de Wayne Rooney ou encore Steven Gerrard, les « Three Lions » courent depuis de nombreuses années après une performance lors d’un évènement international.

Et pourtant, tous les deux ans, lors des grandes compétitions, l’équipe est soutenue par ses fans inconditionnels. Ces hommes et femmes prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour leur pays, ce fameux pays où le football n’est pas un sport mais une véritable religion !



Une victoire en 1966, une honorable 4ème place lors de la coupe du monde 1990 en Italie mais depuis, aucune performance digne des grandes nations du football. Lors de la dernière édition (2010), les Anglais sont éliminés en huitième de finale.

Avec 1 étoile sur le maillot, l’Angleterre fait tout de même aussi bien que la France et l’Espagne, le Brésil détenant aujourd’hui le record de titres (5 coupes du monde remporté).





Lors de la phase de poules, l’Angleterre possédait dans son groupe l’Ukraine, le Monténégro, la Pologne, la Moldavie et Saint Marin. Au terme de leurs 10 matchs, les Anglais finissent premiers avec 22 points (6 victoires, 4 nuls et 0 défaites), 31 buts marqués et seulement 4 encaissés.





Avec l’un des groupes les plus relevés de cette coupe du monde, le premier objectif des Anglais sera avant tout de se hisser en 8ème de finale. En effet, sur leur chemin, les hommes crois de Roy Hodgson croiseront l’Italie, le Costa Rica et l’Uruguay !

Une place en quart ou demi-finale serait déjà une belle performance, mais cette fois l’équipe semble posséder quelques talents capables de porter cette belle nation vers les sommets.











On aurait pu nommer Steven Gerrard ou encore Daniel Sturridge mais LE roi de cette équipe, c’est bien sa majesté Wayne Rooney.

Pourquoi ça ? Parce que tout d’abord, il est actuellement le meilleur buteur de cette équipe avec 38 buts en 89 sélections. Ensuite, parce que même si Gerrard, Sterling et Sturridge ont réalisé une saison incroyable avec Liverpool (2ème du championnat) pendant que Manchester United coulait (7ème), c’est bien Wayne Rooney qui n’a cessait de porter les Red Devils.

L’attaquant anglais a été le seul joueur à être à la hauteur cette saison, à se battre corps et âme pour son club, en témoigne ses statistiques cette saison avec 17 buts et 9 passes décisives pendant que ses coéquipiers mordaient la poussière et enchainaient les contre-performances.

L’homme à tout faire de Manchester sera donc une nouvelle fois au centre de toutes les attentions lors de cette coupe du monde, lui qui ne s’est jusque là jamais réellement montré décisif pour la sélection. Le réveil du « White Pelé » comme on le surnomme outre-manche aura-t-il lieu cet été au Brésil ? Réponse le 14 juin avec le premier match de l’Angleterre face à l’Italie.

Roy Hodgson, le sélectionneur de l’Angleterre, a dévoilé le 12 mai ses 23 pour le mondial 2014.

Alors que John Terry, Ashley Cole ou encore Michael Carrick ont été écarté de cette liste, les jeunes pousses comme Barkley (Everton), Lallana (Southampton) et Shaw (Southampton) sont eux bien présents.

L’équipe devrait se présenter comme à son habitude en 4-2-3-1 :

Joe Hart (Manchester City) – Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool) – Steven Gerrard (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool) – Raheem Sterling (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United) – Daniel Sturridge (Liverpool).

Les Anglais débuteront leur campagne par une rencontre capitale face à l’Italie. Ensuite, les Three Lions affronteront l’un des favoris de cette édition, l’Uruguay de Luis Suarez, avant de se mesurer au Costa Rica.