En route vers le Brésil : Le Nigéria [18/32]

Situé en Afrique de l'Ouest, le Nigéria est l'un des pays "référence" du football africain. Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière, mais aussi champion Olympique en 1996, cette sélection dirigée par un ancien défenseur de la sélection, Stephen Keshi a tout pour produire un bon jeu lors de cette Coupe du Monde avec un groupe prometteur.

Le Nigéria participera à sa cinquième Coupe du Monde cette année. La première participation dans cette compétition pour cette sélection date de 1994 où ils atteignent les 8èmes de Finale aux dépens de la Bulgarie et la Grèce. Les "Super Eagles" se sont inclinés face à l'Italie après avoir mené un but à zéro (2-1 AP). L'équipe de 1998 (photo ci-dessous) s'est inclinée au même moment de la compétition. Après avoir battu l'Espagne (3-2) et la Bulgarie (1-0) et une défaite anecdotique face au Paraguay, - la qualification était déjà acquise - ils sont mis en échec par le Danemark (1-4). Les deux autres campagnes ont été mitigées. Quatrième équipe du "groupe de la mort" en 2002 composé de l'Argentine, de la Suède et de l'Angleterre, les Nigérians n'ont réussi à prendre qu'un petit point (nul 0-0 face aux Anglais). Quant à sa participation d'il y a quatre ans, elle fut autant fructueuse que celle d'il y a huit ans auparavant (1 point empoché face à la Corée du Sud (2-2) contre deux défaites face à l'Argentine (1-0) et la Grèce (2-1))

​Non participants au premier tour de qualifications de la zone Afrique (47èmes au classement FIFA), les Verts et Blancs ont droit a une phase de groupe sans trop de difficultés majeures lors du deuxième tour. Seule la première place permet de rester dans la course au Brésil. Ils s'y placent avec cinq points d'avance sur le second sans perdre un match (3 victoires, 3 nuls) et s'offrent un troisième tour remporté haut la main face à l'Éthiopie (1-4).

Second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 - Zone Afrique - Groupe F. Rang Sélection Points Différence de buts 1 Nigéria 12 points (Qualifié pour le 3ème tour) +4 2 Malawi 7 points -1 3 Kenya 6 points -1 4 Namibie 5 points -2

Encore une fois sur la route de l'Argentine, le Nigéria a ses chances pour empocher une place pour les huitièmes de finale. Même si la sélection de Lionel Messi est un cran au dessus, les "Super Eagles" devraient lutter avec la Bosnie - Harzégovine pour la seconde place. S'ils remportent ce match tout en ne faisant pas de faux pas face à l'Iran, le passage de cette poule devrait être acquise. Si qualification il y a, tout sera permis ensuite.

Le gardien du Nigéria Vincent Enyeama est passé en à peine une année d'un personnage inconnu à un gardien reconnu dans l'Europe du football. Élu il y peu meilleur joueur africain du championnat de France, le portier du LOSC a ébloui la Ligue 1 lors de l'exercice 2013/2014. La seconde place du club nordiste au classement de la meilleure défense cette saison est en partie grâce à lui. Tout proche de battre le record d'invincibilité dans le championnat français détenu par Gaétan Huard (1178 minutes sans encaisser de but), il échoue à 114 minutes près. Il a gagné en régularité et s'impose comme l'un des gardiens les plus prometterus de ce mondial.

Tous les joueurs de ce 11 type évoluent en Europe. Devant un Vincent Enyeama indiscutable au poste de gardien du but, les défenseurs centraux Kenneth Omeruo, jeune joueur de 20 ans prêté par Chelsea à Middlesbrough et Godfrey Oboabona joueront la carte (très) jeune, à moins que Keshi titularise Joseph Yobo. Son expérience pourrait aider mais le défenseur n'a plus ses jambes d'il y a dix ans. Le capitaine de la sélection durant la CAN 2013 n'a joué que neuf matchs cette saison. Après avoir annoncé sa retraite internationale après la Coupe d'Afrique remportée ,que nenni: un an après, il est de nouveau convoqué. Sera t-il apte à débuter titulaire en Coupe du Monde ? Pas sûr. Efe Ambrose, champion d'Ecosse s'occupera du coté droit de l'arrière garde nigérianne tandis que le joueur monégasque Ederson Echiejile sera sans aucun doute le latéral gauche des Verts et Blancs malgré son manque de temps de jeu (7 matchs disputés en 2014).

Au milieu du terrain, on retrouve le travailleur de l'ombre Ogenyi Onazi, 21 ans et joker de luxe dans l'entre-jeu de la Lazio de Rome. Le numéro 6 est l'homme de la relance. Bien accompagné par le puissant joueur de Chelsea John Obi Mikel dans ce milieu qui se complète parfaitement. Victor Moses, joueur de Liverpool (prêté également par Chelsea) est le joueur le plus talentueux de ce onze. Il jouera un rôle de numéro 10 au soutien d'Emmanuel Emenike. Jouant de temps à autre quelques rencontres à Fenerbahçe, Emenike n'a jamais convaincu mais a toujours été présent quand il le fallait en sélection. Sur les cotés Ahmed Musa, exilé au CSKA Moscou occupera la droite de l'attaque, tandis que Shola Ameobi, tout fraîchement sortant de Newcastle après 14 ans au club devrait occuper la gauche de cette attaque en l'absence du joueur du Dynamo Kiev Brown Ideye à cause du manque de compétition pour raisons politiques en Ukraine.

La composition type du Nigéria

Le Nigéria débutera sa coupe du Monde le 16 juin face à l'Iran avant de rencontrer la Bosnie - Harzégovine pour ensuite finir en beauté cette phase de poules face à l'Argentine. Ce onze très prometteur sur le papier prouvera t-il cette tendance dans trois semaines ? C'est ce que l'on verra dans peu de temps ! VAVEL France souhaite bonne chance aux "Super Eagles" pour cette Coupe du Monde !