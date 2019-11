En route vers le Brésil : l'Allemagne [21/32]

L'Allemagne est très attendu pour cette coupe du monde au Brésil, cette génération de joueurs tel que Philipp Lahm ou Bastian Schweinsteiger qui vont vers leurs 30 ans attendent un titre internationales depuis de nombreuses années. Toute la nation allemande se trouve dérrière cette équipe, l'attente et la pression est énorme pour les joueurs qui doivent devenir les véritables héritiers de légende comme Uli Hoeness, Gerd Müller ou Oliver Kahn.





L'Allemagne est l'une des plus grandes nations de Football, sont équipes nationale est donc habitué des rencontres internationales. Le premier match officiel de l'Allemagne fut joué à Bâle contre la Suisse le 5 Avril 1908 (défaite allemande 5 à 3). Cependant l'Allemagne ne participera pas à la première coupe du monde de 1930. Les Allemands comptent cependant 18 participations à la coupe du monde et un palmarès plus qu'honorable.

Vainqueur : 1954, 1974 et 1990.

Finaliste : 1966, 1982, 1986 et 2002.

Troisième en : 1934, 1970, 2006 et 2010.

Quatrième en : 1958.

L'Allemagne a réussit ses débuts pour la qualification au mondial en étant leader de son groupe après trois journées et avec autant de victoires. Elle rencontre en dernier son principale adversaire dans la poule, la Suède. Cette dernière pourtant menée quatre buts à zéro à Berlin après 60 minutes parvient à remonter au score pour terminer sur un match nul spectaculaire 4-4. La piètre performance défensive de la Mannschaft n'est pas passée inaperçue aux yeux de la presse allemande qui n'hésite pas à remettre en cause la totalité du 11 aussi bien la défense que l'attaque de la national manschaft malgré les 4 buts marqués. Malgré cette désilusion extrêmement douloureuse l'Allemagne finit par se qualifier à une journée de la fin de la phase éliminatoires, à la suite de sa victoire contre l'Irlande 3-0 à Cologne le 11 octobre 2013.

Le titre, la coupe, c'est ce dont rêve chaque joueur de la manschaft. Après avoir échoué face à l'Italie lors de l'Euro, les allemands comptent beaucoup sur cette équipe pour remporter le titre suprême. L'objectif c'est la finale et uniquement cela, tout autre résultat sera une déception et sera jugé comme un échec de la part de l'équiê ce qui entraînera beaucoup de remise en question. L'Allemagne est donc extrêmement déterminé à soulever la plus belle coupe du monde.

Miroslave Klose, bien que ce nom ne soit pas aussi connu en France qu'il ne l'est outre-rhin, Miro Klose est déjà une légende vivante. Actuellement joueur de la Lazio de Rome, il a débuté au Werder puis a joué à Kaiserlautern et a connu son apogée lors de son passage au FC Bayern München, Klose peut battre lors de cette coupe du monde l'un des plus grands record de tout les temps : celui de Ronaldo qui avait marqué 15 buts en coupe du monde durant toute sa carrière, la fin de celle de Klose est proche et il est à seulement unité du record. Nul doute que l'attaquant Allemand à la détente aérienne supérieure à celle de Cristiano Ronaldo sera extrêmement motive dès qu'il foulera le sol du Brésil. Véritable légende allemande, Klose va faire profiter à la manschaft de son expérience et de sa présence sur le terrain, les défenses adverses sont prévenus, Klose est un client.

La liste de joueurs pour le Brésil de Joachim Löw donne beaucoup de possibiltés au niveau tactique, beaucoup de joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes et certain comme Philipp Lahm ont été invité à changer de poste au cours de la saison. Il est donc tout à fait impossible de prévoir un onze type qui ne bougera pas au Brésil, voici la liste de 30 : Le liste allemande :

Neuer, Weidenfeller, Zieler - Boateng, Durm, Großkreutz, Höwedes, Hummels, Jansen, Lahm, Mertesacker, Mustafi, Schmelzer, Ginter, Schweinsteiger, Bender, Draxler, Götze, Goretzka, Hahn, Khedira, Klose, Kroos, Meyer, Müller, Özil, Podolski, Reus, Schürrle, Volland.

Le 11 le plus probable devrait être un 4-2-3-1 dans lequel les joueurs allemands sont habitués à évoluer :

Neuer-Lahm-Boateng-Hummels-Schmelzer-Schweinsteiger-Kroos-Reus-Özil-Götze-Klose.

Les Allemands ont un groupe relevés avec le Portugal, le Ghana et les USA. Voici le programme :

ALLEMAGNE VS PORTUGAL

13:00h

21 JUIN 2014 - 16:00 Heure Locale

Estádio Castelão

Fortaleza

ALLEMAGNE VS GHANA

16:00h

26 JUIN 2014 - 13:00 Heure Locale

Arena Pernambuco

Recife

ALLEMAGNE VS USA

Avant de se rendre au Brésil la manschaft affrontera la Pologne le 13 Mai, le Cameroun le 1er Juin et l'Arménie le 6 Juin.

VAVEL France souhaite bon courage et tout le bonheur du monde à toute la sélection Allemande. Ils vont en avoir besoin pour aller au bout de leur rêve et offrir ce trophée tant attendu à toute l'Allemagne.