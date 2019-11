En route vers le Brésil : la Bosnie-Herzégovine [20/32]

Pour la première fois de leur histoire, la Bosnie va disputer une phase finale de Coupe du Monde. Avant on ne connaissait que Safet Susic comme joueur bosnien. Mais ça c’était avant maintenant on connaît Edin Dzeko, Miralem Pjanic ou encore Emir Spahic. Les Zmajevi (en français, les dragons) nourrissent de gros espoirs pour cette Coupe du Monde. Le plus dur sera sans doute de sortir du groupe.



Pour faire simple, la Bosnie Herzégovine en tant que pays n’a aucun passé en Coupe du Monde. La sélection échoue de peu en barrages en 2010 en s’inclinant par deux fois (1-0) face au Portugal. Il faut remonter dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le Mur de Berlin est encore debout et le bloc de l’URSS existe bel et bien. La Bosnie fait encore partie de la Yougoslavie avec les sélections de la Croatie, de la Slovénie, de la Serbie, de la Macédoine et du Monténégro. La Yougoslavie c’était tout de même huit phases finales avant la chute du mur et l’explosion du bloc soviétique. Huit finales avec tout de même deux quatrièmes places en 1930 et 1962. Mais ces deux performances ne sont pas au palmarès de la Bosnie car pour les instances mondiales seules la Serbie est l’héritière de ce glorieux passé.





La Bosnie se qualifie directement pour la phase finale de cette Coupe du Monde 2014. Non sans frayeur puisque les Bosniens ont le même nombre de points que le deuxieme du Groupe G soit la Grèce avec 25 points. Les Zmajevi ont tout de même une meilleure différence de but ce qui envoie les Grecs en barrages. Citons tout de même les autres adversaires de ce groupe qui sont la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie et le Liechtenstein. Une seule défaite lors de ces éliminatoires, celle contre la Slovaquie à l’extérieur (1-0).





L’objectif est clair et largement envisageable. Sortir du groupe et aller créer la surprise dans les matchs à éliminations directs. Il faut dire que la Bosnie aura tout de même du pain sur la planche dans son groupe. Car au menu, ils vont pouvoir se confronter à l’Argentine, au Nigéria et à l’Iran. Pour leur première en Coupe du Monde, la Bosnie va jouer contre l’une des meilleures sélections de l’histoire (l’Argentine) dans le stade mythique brésilien (le Maracana). Pas de montée en puissance pour les Bosniens puisqu’ils vont affronter la meilleure équipe du groupe d’entrée. Si la Bosnie sort de sa poule, elle affrontera par la suite le 1er ou le second du groupe E celui de la France et de la Suisse. Imaginez des retrouvailles entre la France et la Bosnie. Un match France-Bosnie qui a longtemps été le match référence des Bleus et d’Abou Diaby, il y a quelques années.







Miralem Pjanic ou Edin Dzeko. Malheureusement cette rubrique ne s’appelle pas les joueurs à suivre. Mais s’il faut vraiment en surveiller un, il s’agirait de Miralem Pjanic. Le joueur de la Roma s’est transformé dans son club depuis l’arrivée de Rudi Garcia. Le jeu de la Bosnie lors de cette Coupe du Monde va obligatoirement passé par le meneur de la Louve. Cette saison Pjanic a joué 38 matchs et inscrits 6 buts. Il a réalisé sa meilleure saison et a provoqué l’intérêt de très grands clubs européens et notamment du Paris Saint Germain.





En Mars dernier, Safet Susic avait aligné le onze suivant lors de la défaite face à l’Egypte.

Gardien : Asmir Begovic – Défenseurs : Mensur Mujdza, Ermin Bicakcic, Emir Spahic, Sead Kolasinac – Milieux : Samir Muratovic, Haris Medunjanin, Sejad Salihovic, Senad Lulic – Attaquants : Vedad Ibisevic, Edin Dzeko.





La Bosnie démarrera la compétition le 15 Juin au Maracana face à l’Argentine puis le 21 Juin a Cuiaba face au Nigeria. Pour finir, les Bosniens affronteront l’Iran à l’Arena Fonte Nova de Salvador.



VAVEL France souhaite bon courage et tout le bonheur du monde à toute la sélection bosnienne.