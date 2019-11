Les Sélectionneurs français en Coupe du Monde

Uruguay 1930 : Raoul Caudron / Jean Rigal / Maurice Delanche (comité de sélection)

Première Coupe du Monde de l'histoire, la France et 11 autres participants ne réussiront pas à battre le pays organisateur. Le parcours des bleus sera assez cours avec 1 victoires, 4-1 contre le Mexique et 2 défaites 1-0 contre l'Argentine et Chili.



Italie 1934 : Gaston Barreau / Raoul Caudron / Jean Rigal / Maurice Delanche (comité de sélection)

Format à élimination directe avec 16 équipes, la France se fera éliminer dès le premier match contre l'Autriche (3-2 après prolongation) dans le Stade Benito Mussolini de Turin. Une compétition qui restera marquer par la dictature Mussolini. Une première dans l'histoire de ce sport.

France 1938 : Gaston Barreau

Celui qui dispute sa deuxième Coupe du Monde comme sélectionneur (première sans le comité de sélection) gagnera son premier match face aux voisins belges (3-1) lors du huitième de finale. Au Stade Yves-du-Manoir de Colombes, la France s'inclinera finalement face à l'Italie en quart de finale sur le score de 3-1.

Suisse 54 : Gaston Barreau

Première Coupe du Monde d'après guerre, la France commença avec une défaite contre la Yougoslavie (3-2). Malgré la victoire contre le Mexique (3-2), la France termina troisième de son groupe et n'ira pas plus loin dans la compétition.

Suède 58 : Paul Nicolas

Le premier tour se passera bien pour les bleus. Deux victoires, tout d'abord contre le Paraguay (7-3) puis l'Ecosse (2-1) avec entre temps une défaite contre la Yougoslavie sur le score de 3-2. En quart de finale, La France se détachera de l'Irlande du Nord avec notamment un doublé de Just Fontaine. Les tricolores s'arrêteront en demi-finale, le Brésil de Pelé ne fera qu'une bouchée des hommes de Paul Nicolas. Le Roi se permettra de mettre un triplé lors de cette demi. Les Brésiliens seront champions du Monde alors que les bleus finiront troisième avec une victoire (6-3) contre l'Allemagne de l'Ouest avec un quadruplé de Fontaine et un but sur penalty de R.Kopa.

Just Fontaine terminera meilleur buteur de cette Coupe du Monde en inscrivant 13 buts en 6 matchs.

Angleterre 66 : Henri Guerin

Dans le groupe du pays organisateur et futur champion du monde, la France se fera éliminer dès le premier tour en étant quatrième de son groupe. Les bleus prendront qu'un point avec un match nul (1-1) contre le Mexique, les deux autres se concluront par des défaites (2-1 contre Uruguay et 2-0 contre l'Angleterre).

Argentine 78 : Michel Hidalgo



Tournoi difficile en période de dictature sud-américaine. Un mondial qui sera expéditif pour les tricolores après deux défaites face à l'Italie et l'Argentine. Les Bleus se rattraperont quand même lors du dernier match face à l'Hongrie avec une victoire 3-1.

Espagne 82 : Michel Hidalgo

Rocheteau, Lacombe ou encore Giresse, voilà sur qui le sélectionneur français avait pu compter pour sa deuxième Coupe du Monde. Les petits français accrocheront la seconde place du groupe derrière l'Angleterre puis gagneront face à l'Autriche et l'Irlande du Nord. La France perdra face à la RFA avec comme souvenir le choc de Battiston face à Schumacher. Les bleus termineront sur une défaite face à la Pologne pour la troisième place.

Mexique 86 : Henri Michel

Avec un groupe compliqué avec notamment la Hongrie ou encore l'ogre soviétique, la France terminera deuxième de son groupe. La France éliminera l'Italie de Carlo Ancelotti en huitième puis le fameux Brésil de Socrates. Les bleus s'imposeront finalement aux tirs aux buts (4-3) face à ces derniers. La bande à Patoche s'inclinera ensuite face au finaliste allemand. Les bleus terminerons finalement 4ème de cette compétition.



France 98 : Aimé Jacquet

Pas besoin de raconter l'histoire. L'Italie, la Croatie ou encore le Brésil ne pourront rien faire face à la bande à Jacquet. Les bleus seront Champions du Monde à domicile et le pays célébra cette grande fête du sport.

Corée du Sud / Japon 2002 : Roger Lemerre

Les français se déplacent au Japon et en Corée du Sud comme champions du Monde et d'Europe. Malheureusement l'aventure s'arrêtera rapidement. Une défaite d'entrée (0-1) face à l'étonnante sélection sénégalaise. Les deux autres matchs ne seront guère mieux. Un match nul sur le score de 0-0 face à l'Uruguay puis une défaite 2-0 face au Danemark. La France terminera dernière de son groupe sans avoir inscrit le moindre but.

Allemagne 2006 : Raymond Domenech



Une qualification difficile lors des phases de poule, les français survoleront la suite de la compétition en éliminant le voisin espagnol, le champion du monde en titre (Brésil) et le Portugal. Nous aurons aussi vu deux images de Zinedine Zidane. La France s'inclinera finalement en finale face à l'Italie à la séance des tirs au but.

Afrique du Sud 2010 : Raymond Domenech



Une qualification scandaleuse contre l'Irlande puis une compétition gâchée par un autre scandale. La France aura marqué négativement la compétition.