Live France - Paraguay, le match préparatoire à la Coupe du Monde 2014 en direct

Merci à vous de nous avoir suivi tout au long de cette rencontre sur VAVEL France. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sportives. A bientôt et bonne fin de soirée à toutes et à tous !

C'est fini ici à Nice ! Les Français qui avaient ouvert le score doivent se contenter du match nul. A noter les belles performances de Valbuena, Giroud et Remy mais aussi le relâchement après l'ouverture du score et les quelques périodes de flottement.

90'+5 Le gardien Paraguayen se relève et le ballon est dégagé alors que la fin de match se rapproche.

90'+3 Suite à cette action, Silva reste au sol dans sa surface de réparation, sous les sifflets du public Niçois.

90'+3 Grosse occasion pour l'Equipe de France. Suite à un bel enchaînement sur la gauche, Giroud hérite du ballon, se retourne et enchaîne avec une frappe en pivot. Le ballon retombe juste au-dessus de la barre !

90'+1 Les Bleus tentent de reprendre l'avantage mais font preuve d'imprécision.

90' Dernier changement pour le Paraguay avec l'entrée de Torales à la place d'Oviedo.

89' Il y aura 4 minutes de temps aditionnel.

89' Egalisation ! Sur le coup-franc, le Paraguay rejoint le France au score. Au point de penalty, Caceres reprend le ballon et trompe Lloris qui touche le ballon mais ne peut que le dévier dans ses buts.

88' Paul Pogba est sanctionné pour une mauvaise charge dans les airs au milieu du terrain.

86' Coup-franc rentrant pour le Paraguay. Personne ne touche le ballon qui sort en 6 mètres. Le match n'est pas terminé !

84' C'est au moment où les Bleus semblaient moins forts qu'ils ouvrent enfin le score.

83' Sur le corner, Giroud place sa tête, Silva est encore à la parade. Griezmann récupère au second poteau et enroule le ballon du droit. Le ballon finit au fond des filets ! Quel but tout en finesse !

82' Bonne accélération de Sissoko qui réalisé un grand pont sur la droite. Son centre est contré, corner.

81' Les Bleus ont le ballon, font tourner mais ont du mal à trouver des solutions malgrè la fatigue des Paraguayens qui se regroupent très bas dans l'axe.

80' Petit accrochage entre Pogba et Ortiz dans la surface de réparation. L'arbitre intervient. Derrière, le coup-franc tiré par Grenier ne donne rien.

79' Coup-franc bien placé sur la droite pour une faute sur Pogba.

78' Le changement a fait baisser le rythme de la rencontre . Les attaques françaises sont moins tranchantes.

77' Nouveau changement pour le Paraguay avec la sortie de Romero, remplacé par Gonzalez.

75' Orue rentre à la place de Cardozo pour les Guaranis.

73' Excellent sur la droite puis sur la gauche, Valbuena céde sa place à Moussa Sissoko sous les ovations de l'Allianz Riviera.

72' Epuisés, les coéquipiers de Romero sont moins précis devant, à l'image de la tentative lointaine de Caceres qui passe largement à côté.

70' Nunez remplace Coronel côté Paraguayen.

69'Sur un centre de la gauche, Giroud place une nouvelle fois sa tête. Le ballon file au-dessus du but.

69'Le Paraguay fait bloc pour résister aux attaques françaises qui s'enchaînent !

67eSur le coup-franc, le ballon est dégagé mais revient sur un Paraguayen qui voit sa frappe contrée par Grenier. L'arbitre siffle finalement hors-jeu. Lloris va pouvoir dégager le ballon.

66eSagna est averti d'un carton jaune pour une faute sur Rojas.

65eSanta Cruz laisse lui-aussi sa place, au jeune Benitez qui fête sa première sélection.

64'Après un coup-franc qui n'a rien donné, Griezmann rentre à la place de Remy et Matuidi est remplacé par Grenier.

62' Sur un bon centre de Valbuena, incisif à gauche, Remy place une bonne tête, tranquillement stoppé par le gardien Paraguayen. Les occasions s'enchaînent.

61'Ces occasions semblent avoir donné des idées à l'Equipe de France. Suite une belle action dans le petit espace, Giroud dévie pour Matuidi qui pousse le ballon un peu loin et bute sur Silva !

60' L'entente Valbuena - Giroud semble capable de faire la différence. Les deux sont en forme ce soir !

59' Le deuxième corner ne donne rien, sortant derrière le but adverse.

59' Sur le corner, Valbuena trouve Giroud au point de penalty. La tête puissante du Gunner est boxée une nouvelle fois en corner par Silva ! Quelle double occasion pour les Bleus !

58' Enfin une tentative cadrée pour les Bleus. Sur un centre rentrant de la gauche de Valbuena, Giroud décroise sa tête à l'entrée de la surface mais le gardien Paraguayen claque en corner !

55' Avec la sortie de Cabaye, Valbuena vient chercher les ballons plus bas, les Bleus lancent leurs attaques de plus loin.

54' On sent que les Paraguayens craignent Pogba. Leur pressing sur le milieu français est intense.

52' Le coup-franc est tiré fort au sol par Samudio. Lloris, impeccable, réalise la parade !

51' Sur un contre Paraguayen, Sagna commet une petite faute sur Romero. Coup-franc dangereux plein axe pour la Albirroja !

49' Nouvelle opportunité pour les Bleus. Après un une-deux avec Pogba, Giroud arrive à centrer au second poteau pour Valbuena qui ne cadre pas sa tête !

48' Les conditions sont plus difficiles qu'en première période. Le ballon fuse et les contacts risquent de laisser plus de traces. Attention aux gestes défensifs et aux imprécisions !

47' Première occasion pour l'Equipe de France en seconde période. Suite à un centre de Remy, Giroud vient placer sa tête au premier poteau mais ne cadre pas le ballon.

46' Alors que la pluie es désormais intense, les Bleus prennent tout de suite le jeu à leur compte.

46' La seconde période vient de débuter avec le coup d'envoi donné par l'Equipe de France !

Mi-tempsOn attend des changements dès le retour des vestiaires. On attend Mavuba à la place de Cabaye et Mangala qui rentrerait à place de Sakho.

Mi-tempsLes trois absents ont vécu la première période depuis le banc . Ils attendent comme nous des buts pour la seconde période !

45'Monsieur Carlos Gomez siffle la mi-temps. Pas de but entre les deux équipes malgré quelques occasions et de nombreuses tentatives. L'engagement est de mise en cette première période et les Guaranis constituent une belle opposition tactique !

45'+3 Les Paraguayens imposent une forme de faux rythme en cette fin de première partie de match.

45'+2 Cabaye discret, il manque cette touche technique et créatice au coeur du jeu et dès la récupération du ballon.

45'+1 En fin de première période, les Bleus auront trouvé moins de solutions et mis moins de rythme face au 5212 adverse.

45' Le temps aditionnel sera de 3 minutes au minimum

44'Match amical ou pas, les Paraguayens mettent de l'engagement dans leurs interventions !

43' Très belle intervention de Sakho alors que Santa Cruz s'était amené le ballon sur un petit contrôle à l'entrée de la surface de réparation.

42' Mendieta doit finalement abandonner et céder sa place à Rojas.

42' Belle occasion pour Matuidi qui suite à une nouvelle remise de Giroud sur un long ballon de Koscielny vient reprendre le cuir mais ne cadre pas sa frappe !

40' Alors qu'une pluie fine tombe sur l'Allianz Arena, Mendieta revient sur la pelouse.

39' Sur un coup-franc rentrant de Valbuena, Giroud et Evra se gênent et ne peuvent reprendre le ballon devant Silva ! Quel gâchis !

38' Le rythme est retombé depuis quelques minutes, notamment au gré des nombreux contacts

37' Suite à un contact avec Evra, Mendieta reste un nouvelle fois au sol. La blessure semble sérieuse puisque le milieu Guarani sort sur civière.

36' Sur un corner de Valbuena, personne ne reprend le ballon alors que trois français étaient seuls dans la surface !

35' Le coup-franc est frappé par Mendieta. La tentative directe du Paraguayen passe au dessus de la barre de Lloris qui avait anticipé la trajectoire du ballon.

34' Suite à une faute sur Mendieta, le Paraguaye obtien un coup-franc dangereux sur la gauche de la surface de Lloris.

33' Le match s'intensifie, les occasions s'enchaînent. Giroud excellent est un vrai point de fixation, Valbuena libre crée des brêches tandis que Remy pése par ses déplacements.

32' Grosse occasion pour l'Equipe de France. Après un gros travail, Giroud arrive à centrer pour Loic Remy qui reprend le ballon acrobatiquement. Le ballon passe à côté mais le geste était magnifique !

30' Réaction française avec une tentative de Pogba aux 25 mètres suite à un bon service de Valbuena. La frappe de joueur de la Juve passe à côté.

29' Sur le corner, l'ancien Niçois capte le ballon dans les airs.

29' Sur une frappe tendu de la droite de la surface, Lloris repousse solidement le ballon, Koscielny dégage en corner.

28' Sur chaque ballon donné par les Français à Lloris, deux Paraguayens montent au pressing mais le gardien des Spurs gère bien son jeu au pied.

27'Incisif dans l'entrejeu, Pogba décalle Remy sur la gauche. Celui-ci repique dans l'axe et tente sa chance à 25 mètres, le ballon passe à côté.

26' Suite à un coup dans la machoire, Mendieta reste quelques minutes au sol, sous les sifflets de l'Allianz Arena

23' Giroud se montre présent face au système défensif dense de la Albirroja. Toujours juste et précis, le Gunner est très appliqué et présent dans cette première partie de match.

22' Sur un centre tendu de la gauche, Santa Cruz se détend et touche le ballon mais n'arrive pas à le rabattre réellement.

22'Tentative à l'entrée de la surface de Matuidi suite à un jeu à trois dans le petit périmètre et un petit ballon en retrait de Giroud. Tranquillement captée par Silva.

21'Bien servi suite dans la surface, Olivier Giroud arrive à se retourner mais voit sa frappe être contrée. Sur le corner qui suit, les Bleus ne mettent pas en danger leurs adversaires.

20' Les Paraguayens sont virulents dans leurs interventions, en ateste la charge de Romero sur Valbuena. Le Marseillais joue le coup-franc rapidement.

18' Sur un long ballon de l'arrière-garde française, Olivier Giroud remise parfaitement bien dans la course de Remy qui reprend le cuir mais ne peut le cadrer !

17' Enervé après l'arbitre assistant qui ne lui a pas accordé une faute le long de la ligne de touche, Olivier Giroud est sanctionné d'un carton jaune.

16' L'impression de domination Française est confirmée. La possession du ballon est de 70% pour les Bleus.

15' L'Equipe de France a la maîtrise du ballon et le confisque. Les hommes de Deschamps tentent de contourner le bloc adverse avec Sagna et Evra assez hauts ainsi que Valbuena et Remy très libres, qui bougent beaucoup.

14' Le coup-franc est tiré par Valbuena mais passe derrière le but Paraguayen.

13' Sur un débordement d'Evra, les Bleus obtiennent un bon coup-franc sur la gauche.

10' Sur une belle action collective, Remy se retrouve décallé sur la gauche mais écrase sa frappe qui passe à côté du but adverse.

9' Les Paraguayens sont très bien en place. Les Bleus ont du mal à faire la différence face 5213 des hommes de Victor Genes

7' Premier corner obtenu par les Bleus suite à une attaque sur la gauche. Tiré au premier poteau, ce coup de pied arrêté est détourné par Roque Santa Cruz.

6' Les deux équipes tentent de se projeter vite vers l'avant, le match est ouvert.

6' Sur un centre long, Lloris intervient tranquillement dans les airs.

5' Suite à une percée dans l'axe de Romero, Coronel est servi sur la gauche et tente un centre dans la surface, qu'Evra repousse.

3' Bien lancé dans la profondeur, Remy évite la sortie de Silva à l'extrême droite de la surface mais ne trouve personne sur son centre en retrait. Dommage.

3' Le conrer ne donne rien, Lloris intervient dans les airs suite à une remise au second poteau.

2' Sur un centre de la gauche, Sagna dégage le ballon en corner devant Romero.

2' Les deux équipes ont du mal à mettre du rythme. Les deux blocs sont bien en place. Notamment celui Paraguayen !

1' C'est parti à Nice, les Guaranis lancent le match et font tourner derrière.

21:00 Le match va bientôt débuter. Ce sont les Paraguyens qui vont donner le coup d'envoi !

20h57 C'est au tour de la Marseillaise d'être à l'honneur à l'Allianz Arena. A noter que tous les titulaires l'ont chanté, tout comme les supporters français ! Belle communion d'entrée de match.

20h56 Alors que l'hymne Paraguayen retentit à Nice.

20h55 Les 22 acteurs entrent sur la pelouse de l'Allianz Riviera en feu. L'ambiance sera chaude ce soir à Nice !

20:53 Les deux équipes sortent du vestiaires, les remplaçants prennent place sur le banc , les titulaires attendent dans le couloir avant de pénétrer sur la pelouse.

20:48 Alors que les U20 se sont inclinés en finale du tournoi de Toulon contre le Brésil 5 buts à 2, l'Equipe de France A va essayer de confirmer la bonne performance de mardi.

20:43 Le coup d'envoi se rapproche ! Le stade est pratiquement rempli tandis que la pression commence à monter.

20:36 Avant de rentrer aux vestiaires, les Paraguayens ont réalisé un échauffement intense pour ce match amical.

20:20 Les Bleus ont commencé à s'échauffer sur la pelouse de l'Allianz Riviera qui se remplit peu à peu !

20:18 Après avoir laissé sa place à sa nouvelle doublure, Stéphane Ruffier, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris retrouve les cages de l'Equipe de France et le brassard.

20:16 Fort de son entrée probante contre la Norvége, Loïc Remy entamera donc la partie sur l'aile droite. Auteur de trois passes décisives mardi, Valbuena évoluera lui à gauche, derrière un Giroud renforcé par son doublé !

20:05 Côté Paraguayen, on débutera avec l'équipe suivante : Silva - Cardozo, Ortiz, Alonso - Coronel, Caceres - Oviedo, Samudio, Mendieta - Romero, Santa Cruz.

20:03 Les compositions d'équipe viennent de tomber ! Les Bleus débuteront avec le onze suivant : Lloris - Sagna, Koscielny, Sakho, Evra - Cabaye, Pogba, Matuidi - Remy, Valbuena, Giroud.

19:58 Ce match sera également important pour Didier Deschamps qui va une fois de plus aligner une équipe proche de celle qu'il alignera lors de la Coupe du Monde. C'est l'un des derniers moments pour confirmer certains joueurs à certains postes.

19:46 Alors que l'on annonce un possible forfait de Ribery pour le mondial, ce match sera l'occasion de montrer que les Bleus peuvent pallier à une possible absence de leur atout offensif numéro 1. Griezmann, Valbuena ou Remy auront à coeur de réaliser une belle performance pour obtenir une place de titulaire !

19:43 Alors que le coup d'envoi se rapproche petit à petit, on attend peu de changements par rapport à l'équipe qui a été alignée mardi au Stade de France. Hugo Lloris devrait retrouver sa place dans les buts et son brassard tandis que l'on attend Sagna à droite à la place de Debuchy. Remy pourrait également débuter après sa bonne entrée. Le tout dans un 433 classique.

19:36 Les joueurs de l'Equipe de France sont arrivés à l'Allianz Arena et reconnaissent la pelouse en ce moment même.

19:25 35 200 personnes sont attendues à Nice pour cette rencontre amicale. Il s'agit du record d'affluence pour l'Allianz Riviera !

19:18 Comme mardi , Didier Deschamps devra se passer de Karim Benzema, Franck Ribery et Raphaël Varane.

19:10 La journée touche à sa fin, le match se rapproche, dans moins de deux heures, France - Paraguay va débuter. La pression va commencer à monter à l'Allianz Riviera !

18:36 L'Equipe de France n'est pas encore arrivée à l'Allianz Riviera, mais les vestiaires sont déjà prêts !

18:34 Les Bleus ont accueilli Steve Mandanda dans la journée pour partager un repas avec le gardien de l'Olympique de Marseille qui aurait du participer à la Coupe du Monde.

18:26 Ainsi mardi soir, l'Equipe de France a parfaitement lancé sa préparation en s'imposant brillamment 4-0 contre la Norvège. En espérant une aussi belle performance ce soir !

18:24 Les Bleus sont quant à eux sur une dynamique positive depuis la victoire 3-0 contre l'Ukraine au Stade de France. Les hommes de Didier Deschamps restent sur 3 victoires consécutives et n'ont concédé des buts que deux fois lors des 9 dernières rencontres .

18:20 Ainsi, les Paraguayens seront à craindre même si depuis le départ de l'ancien entraîneur du Barça, la sélection a du mal à trouver son second soufle !

18:18 Après cette belle Coupe du Monde, les hommes de Tata Martino avaient une fois de plus la surprise en 2011, lors d'une Copa America où ils sont arrivés jusqu'en finale, avant de buter sur l'Uruguay.

18:15 Avant cela, la Albirroja avait enchaîné quatre participations consécutives à la Coupe du Monde entre 1998 et 2010, avec notamment un beau quart de finale en Afrique du Sud (défaite 1-0 contre l'Espagne). Le Paraguay avait alors réalisé un parcours honorable et avait posé de sérieux problèmes aux futurs champions du monde.

18:10 A noter que les Guaranis ne participeront pas à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Le Paraguay a, en effet, terminé neuvième et dernier des éliminatoires sud-américains avant un triste bilant de 3 victoires, 3 nuls et 10 défaites.

18:05 Pour cette rencontre , l'Equipe de France se délocalise à Nice pour jouer dans la magnifique Allianz Riviera.

17:58 Il aura fallu attendre plus de 40 ans pour voir une nouvelle confrontation entre ces deux nations. Le deuxième France - Paraguay de l'histoire date en effet du 28 juin 1998 pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après un match tendu et serré, c'est Laurent Blanc qui avait donné la victoire aux hommes d'Aimé Jacquet durant les prolongations à Felix-Bollaert.

17:51 La première fois que la France et le Paraguay ce sont affrontés, c'était le 8 juin 1958 en Suéde au cours de la sixième Coupe du Monde de football. Les Bleus s'étaient alors imposés 7 buts à 3, avec un triplé de Just Fontaine et des buts de Kopa, Vincent, Piantoni et Wisniewski. Ce match constitue le record du plus grand nombre de buts marqués par l'Equipe de France lors d'une phase finale de Coupe du Monde.

17:46 Seul trois joueurs sont encore présents en Equipe de France actuellement. Il s'agit de Patrice Evra, Karim Benzema et Franck Ribéry. A noter que les deux derniers cités ne devraient pas débuter la rencontre .

17:43 Le dernier match entre les Bleus et la Albirroja remonte au 31 mai 2008, lors de la préparation à l'Euro 2008. Les deux équipes s'étaient quittés sur un triste score de 0-0 au Stadium de Toulouse. Il s'agissait du 700e match de l'Equipe de France et du 50e de Raymond Domenech en tant que sélectionneur.

17:40Il s'agit de la quatrième confrontation de l'histoire entre ces deux nations. Le bilan est à l'avantage de l'Equipe de France qui compte 2 victoires et un nul face au Paraguay !

17:30 Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie France - Paraguay, deuxième rencontre préparatoire à la Coupe du Monde au Brésil. Après la belle victoire contre la Norvège, les hommes de Didier Deschamps vont tenter de confirmer leur état de forme face aux Guaranis.