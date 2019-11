La Belgique convaincante

La Belgique affrontait ce soir l'équipe de la Suède, non qualifiée pour la Coupe du Monde. Véritable outsider pour ce Mondial, les Belges avaient pour objectif de convaincre et de gagner surtout face à une équipe bien supérieure au Luxembourg, laminé 5 à 1.

Lukaku lancé

Si les premières minutes montrent des faiblesses importantes dans les deux défenses, c'est la Suède, qui par l'intermédiaire de Zengin se retrouve sur son côté gauche, avant d'enchaîner une frappe puissante au dessus des buts de Courtois, titularisé dans les cages belges (7ème). Kevin De Bruyne, pour la Belgique trouve lui le poteau sur une frappe bien travaillée et enroulée (14ème). On s'y met aussi en défense, côté belge, avec Kompany qui voit sa reprise sur corner passer pas loin du but d'Isaksson ! (22ème). Mais, c'est, contre toute-attente, l'attaquant Lukaku, invicible jusqu'à là qui va ouvrir le score sur une frappe bien enroulée à 18 mètres des buts suédois ! (35'). Après un triplé, contre le Luxembourg, l'attaquant belge est en forme !

Alors qu'on pensait Eden Hazard bien en deça, avec de nombreux ballons perdus sur son côté gauche, c'est bien lui qui offre les meilleurs ballons en seconde mi-temps ! Mais la meilleure occasion suédoise viendra de Durmaz qui voit sa frappe, en plein élan heurté la barre de Thibault Courtois ! (70ème). Ni Toivonen, ni Larsson vont mettre à mal l'équipe belge (71ème et 77ème). Et ça se paye cash puisque Eden Hazard, en une-deux devant la surface suédoise se démène et frappe au but. Ca file au fond ! (78ème). Du classique pour Eden Hazard ! Derrière, la Suède va pousser, mais Courtois restera impérial face à Elmander et Larsson (81ème et 87ème). Pire, la Suède a failli en prendre un troisième si De Bruyne n'avait pas manqué sa frappe à ras du sol, qui touche le poteau (90ème).

Sans forcément sortir une très grosse prestation, les Belges ont brillé par intermittence, mais face à une équipe de Suède sans Ibrahimovic, blessé, le match aurait pu être différent.