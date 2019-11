En route vers le Brésil : La Belgique [25/32]

Voilà une équipe que beaucoup attendent cette année pour la coupe du monde : la Belgique.

Entre jeunesse dorée et talent à revendre, la sélection belge n’a sans doute jamais connu une telle richesse dans son effectif depuis sa création, ça tombe bien puisque dans un peu plus d’une semaine, les diables rouges seront sur la scène internationale.



Peu de choses à signaler pour cette équipe de Belgique par le passé, comme meilleure performance, on notera tout de même une demi-finale atteinte en 1986, lors de la coupe du monde au Mexique.

Plus généralement, les belges se sont qualifiés pour une phase finale de coupe du monde à 11 reprises, la dernière en date étant l’édition 2014.

Lors des éliminatoires de la coupe du monde 2014, la Belgique a atterri dans le groupe A comprenant également la Croatie de Modric et Mandzukic, la Serbie d’Ivanovic et Djordjevic, l’Ecosse de Snodgrass et Naismith, le Pays de Galles de Gareth Bale et Craig Bellamy, et enfin la modeste équipe de Macédoine où le capitaine n’est autre que le napolitain Goran Pandev.

Avec ce groupe quelque peu relevé, les Diables Rouges se sont tout de même qualifiés avec brio : en effet, la formation de Mark Wilmots a terminé en tête de sa poule grâce à son bilan de 8 victoires, 2 nuls et 0 défaites ; le tout accompagné de 18 buts marqués pour 4 encaissés.

C’est une équipe décontractée et sans pression qui devrait arriver à Rio. En effet, personne ne les attends réellement, et ce statut d’outsider semble convenir aux belges. Tombés dans un groupe largement à leur portée, les belges devraient enchainer les matchs comme des bonus, et cette atmosphère devrait leur permettre d’aller très loin dans cette compétition !

Un pronostic ? Un quart de finale, minimum !

Beaucoup auraient parlé de LA star de cette équipe belge Eden Hazard, pour moi ce sera Romelu Lukaku.

Pourquoi Lukaku et pas Hazard ? Tout simplement parce que l’attaquant est dans une forme olympique en ce moment, en témoigne ces 4 buts lors des 2 derniers matchs amicaux de la sélection belge face au Luxembourg et la Suède d’Ibrahimovic.

L’autre raison, c’est qu’en club comme en sélection, Lukaku respire (déjà) la confiance et le talent malgré ses 21 printemps, Eden Hazard reste pour sa part un cran en dessous des attentes en sélection vu ses excellentes prestations avec Chelsea cette saison.

Si Lukaku est actuellement l’un des meilleurs finisseurs devant le but, Hazard reste sans aucun doute l’homme le plus doué pour la dernière passe, et cette formidable paire devrait sans aucun doute faire des ravages cet été, tout comme l’année prochaine à Chelsea !



Un onze type sans surprise composé de Courtois dans les buts (Atlético Madrid).

La défense se composera de Vertonghen (Tottenham), Kompany (Manchester City), Vermaalen (Arsenal) et Alderweireld (Atlético Madrid).

Les deux millieux récupérateurs seront Alex Witsel (Zénith) et Marouane Fellaini (Manchester United) avec De Bruyne (Wolfsburg) qui jouera un cran plus haut.

Le trio offensif se composera sans doute d'Hazard (Chelsea), Lukaku (Cheslea) et Mirallas (Everton), ce dernier est en concurrence avec Mertens (Naples).



Les belges débuteront leur coupe du monde par un match face à l’Algérie le 17 juin à 18h00 (heure française).

Ensuite ce sont les russes que les diables rouges défieront le 22 juin à 18h00, avant de clore cette phase de groupe par un match contre la Corée du Sud le 26 juin à 22h00.

Vavel France souhaite bon courage et tout le bonheur du monde à la sélection belge pour cette Coupe du Monde.