David Villa évoluera en Australie

David Villa a récemment signé un contrat avec le New York City FC. Mais avant cela, l'ex joueur espagnol de l'Atletico Madrid et du FC Barcelone évoluera une demi-saison avec le Melbourne City FC (ex Melbourne Heart), la franchise de Manchester City en Australie.

La nouvelle fut relayée dès lundi par le club new-yorkais, seulement un jour après l'annonce de David Villa déclarant quitter l'Atletico Madrid: le tout récent champion d'Espagne évoluera en MLS la saison prochaine. En effet, New York City sera la deuxième franchise de New York évoluant en MLS , après les Red Bulls de Thierry Henry. NYFC, aux côtés de Manchester City et de Melbourne City, fait partie de la city-family, détenue par le même consortium d'Abu Dhabi propriétaire du champion d'Angleterre.

Bien que la prochaine édition du championnat de MLS débutera en 2015, son nouveau club américain, en accord avec le joueur de 32 ans, a décidé de prêter le joueur en Australie, à Melbourne, pour une partie de la saison afin que le joueur garde un rythme de compétition. L'espagnol disputera 10 matchs avec la franchise australienne de City entre le mois d'octobre et le mois de décembre.

Villa a dès alors montré son enthousiasme d'évoluer en Australie, un championnat particulièrement méconnu: "De tous les points de vue, c'est une très bonne chose pour moi. D'un point de vue footballistique, c'est l'opportunité pour moi d'évoluer dans une nouvelle ligue d'un pays différent, et évidemment cela me sera très bénéfique de garder le rythme de compétition avant la reprise de la MLS. Je suis certain qu'évoluer pour Melbourne sera une expérience merveilleuse". Retrouvez ici l'interview complète de Villa après l'annonce de son transfert en Hyundai A-League:

De son côté, John Van't Schip, l'entraineur de la franchise australienne, a lui aussi fait part de son enchantement quant à l'arrivée d'un joueur de la carrure de David Villa: "David Villa est toujours au pic de sa forme; il participe à sa troisième Coupe du Monde, a tout juste remporté la Liga et possède un instinct de buteur et une générosité qui contribueront significativement à notre équipe".

David Villa a évolué la dernière saison à l'Atletico Madrid, avec qui il a remporté le championnat espagnol et disputé une finale de Ligue des Champions face aux voisins du Real. Auparavant, Villa avait également évolué avec le FC Valence et le FC Barcelone. Le meilleur buteur de l'histoire de la Roja a par ailleurs anoncé sa retraite internationale dès la fin de la Coupe du Monde au Brésil, où il y affrontera notamment l'Australie dans le Groupe B.