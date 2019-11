Live : Allemagne - Arménie en direct

Fin de match Merci à vous de nous avoir suivi tout au long de cet Allemagne - Arménie ! Ce fût un plaisir de vivre cette partie en votre compagnie ! On se retrouve vite sur VAVEL France ! Bonne fin de soirée à tous et à toutes !

Fin de match L'Allemagne a su trouver les solutions en seconde période avec notamment les entrées en jeu décisives de Podolski, Klose, Özil ou Götze ! Solides et supérieurs, les hommes de Läw ont cependant perdu Reus, ce qui constitue le gros point noir de la partie.

90' Pas de temps aditionnel dans cette recontre. L'arbitre siffle la fin du match sur cette victoire écrasante de la Mannschaft qui se sera dessinée en seconde période.

90' Nouveau but de l'Allemagne ! Il est signé Mario Götze ! Suite à un centre de Grosskreutz repris par Klose, l'Arménie a du mal à se dégager. Podolski en profite et glisse le ballon à Götze qui efface Berezovski et place le ballon au fond des filets !

89' L'Arménie semble épuisé après avoir subit la domination Allemande tout au long de la recontre.

88' Le corner qui suit ne donne rien.

87' Décalé sur la gauche, Ghazaryan repique vers l'axe et ouvre son pied pour adresser une belle frappe repoussée par Weidenfeller en corner d'une belle claquette !

86' Intenable depuis son entrée, Podolski obtient un corner sur la gauche. Celui-ci est repris par Klose mais fuit le cadre.

81' Götze participe également à la fête ! Bien servi par Podolski qui signe sa troisième passe décisive de la soirée, le Bavarois pousse le ballon entre les jambes de Berezovski du bout du pied gauche. 5-1 !

78' Les changements de Löw ont fait du bien à l'Allemagne qui a parfaitement réagi à l'égalisation Arménienne en reprenant l'avantage puis en tuant le match.

76' Sur un décallage d'Özil, Podolski déborde sur la gauche et centre devant le but. L'éternel Klose place sa tête au second poteau et met le quatrième but !

74' Schürrle est remplacé par Götze.

73' Et de trois pour la Mannschaft ! Sur une belle passe par dessus la défense de Schweinsteiger, Höwedes, seul au second poteau, place une tête puissante que Berezovski. Le défenseur qui a suivi pousse le cuir au fond du but !

71' L'Allemagne reprend l'avantage ! Sur une magnifique ouverture en une touche de balle d'Özil, Podolski se retrouve seul dans la surface et enchaîne avec une frappe puissante au ras du sol. Berezovski est battu !

69' Egalisation de l'Arménie par Mkhitaryan sur penalty ! Suite à une faute de Grosskreutz surGhazaryan dans la surface, le meneur Arménien trompe Weindenfeller et remet les compteurs à zéro !

67' L'Allemagne procéde à deux changements, Müller est remplacé par Klose tandis que Boateng céde sa place à Grosskreutz

59' Solide au milieu du terrain, Khedira laisse sa place à Bastian Schweinsteiger.

56' Fautif sur Mkhitaryan, Kroos donne un bon coup-franc aux Arméniens. Frappé par le meneur du Borussia, le coup de pied arrêté et repoussé par Howedes de la tête.

54' Il s'agit du 2e but du joueur de Chelsea en autant de match. L'attaquant est en pleine forme en cette préparation !

52' L'Allemagne ouvre le score ! Les hommes de Löw on fait le plus dur ! Sur un bon centre en retrait de Podolski, Schürrle propulse le ballon au fond des filets d'une reprise puissante du gauche !

50' En ce début de seconde période, l'Arménie est privée de ballon.

48' Avec la sortie de Lahm, la Mannschaft est repassé en 4231 avec deux joueurs de la défense et un vrai meneur de jeu. Podolski, rentré peu avant la mi-temps colle la ligne de touche et occupe l'aile gauche. Les déplacements paraissent moins fluides.

47' Löw a rajouté une touche technique dans l'entrejeu pour faire la différence au milieu de terrain et avancer sur le bloc Arménien regrouper dans l'axe. L'idée est certainement de fixer dans l'axe pour écarter sur les côtés.

46' C'est Kroos qui a pris la place de Lahm dans le système Allemand.

46' L'Arménie donne le coup d'envoi de la seconde période !

Mi-temps Le match devrait reprendre dans quelques minutes à la Coface-Arena de Mayence. Özil va faire son entrée dès le début de la seconde période. Très critiqué après son match contre le Cameroun, le Gunner va devoir faire ses preuves en prenant la place de Lahm.

Mi-temps Il faudra autre chose pour la Mannschaft en seconde période. Le manque de vitesse et l'absence de rythme entre les enchaînements auront été préjudiciables aux Allemands au moment de concrétiser la domination territoriale.

45'+1 La mi-temps est sifflé à Mayence. Le score est de 0-0 entre une Allemagne dominatrice mais improductive et une Arménie solide et qui tient le choc. La seconde période s'annonce passionnante !

45' Il y aura une minte de temps aditionnel au minimum.

45' L'aillier du Borussia Dortmund s'est relevé mais va être remplacé par Lucas Podolski juste avant la mi-temps.

44' Suite à un contact, Reus reste au sol. La cheville gauche semble avoir souffert...

42' Le 4231 Allemand bouge énormément et se transforme en 433 avec Lahm en sentinelle, Khedira à sa droite et Kroos à sa gauche. L'idée est notamment de partir de plus bas et remonter la balle par un jeu direct et tranchant.

41' Pour apporter le surnombre, Hummels vient perforer le bloc adverse de derrière et adresse un bon ballon dans l'espace à Reus. L'attaquant est malheureusement signalé en position de hors-jeu

39' Sur un corner de Kroos, Berezovski est une nouvelle fois obligé de s'imposer dans les airs et repousse le ballon. A la retombée, Reus reprend le ballon de volée mais voit sa frappe passer largement au-dessus du but Arménien !

36' Müller se montre très juste dans tous ses déplacements. Il est à l'origine de toutes les occasions allemandes et se montre efficace dans la dernière passe.

35' Toujours pas de but mais les occasion s'enchaînent pour les coéquipiers de Lahm.

34' Nouvelle opportunité pour l'Allemagne ! Une nouvelle fois gâchée. A droite, Müller centre pour Shürrle qui manque sa reprise du droite plein axe dans la surface. Le ballon fuit le cadre.

32' Nouvelle occasion pour la Mannschaft ! Sur une magnifique ouverture de Müller, Reus se présente une nouvelle fois face à Berezovski mais c'est le gardien et capitaine de l'Arménie qui remporte le duel alors que l'attaquant du Borussia Dortmund avait tenté de placer le ballon entre ses jambes !

31' Sur le corner, Boateng est trouvé au premier poteau. La tête du défenseur passe à côté du but !

31' Sur la droite de la surface Shürrle trouve un corner.

29' L'Allemagne fait tourner en attendant de trouver la faille. Bien en place, la défense Arménienne ne concéde rien, notamment dans l'axe.

27' Les coéquipiers de Kroos ont tout de même du mal à mettre en danger la défense adverse. Müller délaisse la pointe de l'attaque et laisse ses coéquipiers sans véritables point de fixation devant.

25' Le pressing Allemand est intense, les Arméniens n'arrivent pas à ressortir proprement et à enchaîneur deux passes de suite.

23' Bien lancé sur la gauche, Höwedes déborde et centre au sol dans la surface. Au second poteau, Müller arrive et tente une reprise en pleine course, mais le Bavarois manque le ballon. Dommage.

20' Incurtion des Arméniens dans le camp Allemand. Aux abords de la surface Movisisyan tente de se retourner face à Hummels mais est stoppé par le défenseur du Borussia, aidé par la bonne couverture d'Höwedes.

18' Howedes sur la gauche obtient un corner pour la Mannschaft. Bien tiré par Kroos, le coup de pied arrêté est repousé des poings par le Berezovski.

17' En l'absence de véritable pointe, c'est Reus qui occupe un rôle plus axial alors que Müller bouge beaucoup et tente de se faire oublier par les défenseurs Arméniens.

14' Le corner qui a suivi l'action est tiré par Reus mais ne donne rien.

13' Sur la gauche, Müller trouve dans la pronfondeur Reus qui place le ballon entre les jambes de Berezovski. Alors que le ballon file au but, Haroyan le dégage sur la ligne ! Quelle occasion !

11' Les hommes de Löw jouent très haut et empêche leur adversaire de remonter la balle. Le pressing est intense et efficace !

9' Grosse occasion pour Shürrle ! Sur un centre de Lahm, l'attaquant de Chelsea, seul au point de penalty manque sa reprise de la tête et envoie le ballon à côté du but adverse !

8' Les Allemands monopolisent le ballon et apparaissent supérieurs au milieu de terrain mais ont du mal à trouver des solutions et à contourner le bloc défensif Arménien.

7' Sur un corner mal dégagé, Shürrle remet le ballon dans la surface de réparation. Présent au second poteau, Müller manque sa reprise. Première opportunité gâchée pour les Allemands.

3'L'Allemagne a la possession du ballon et fait tourner face à des Arméniens regroupés. Kroos vient jouer à hauteur de Khedira et Lahm pour lancer les attaques de loin.

2' Suite à une remontée de Mkhitarian, l'Arménie se retrouve en position de centrer mais le ballon file derrière le but.

1' Le match vient de débuter. Les Allemands ont donné le coup d'envoi de la partie !

20:43 A noter que la Coface-Arena est remplie pour cet Allemagne - Arménie.

20:42 Les 22 acteurs entrent sur la pelouse. Le match va bientôt débuter !

20:31 A noter que Neuer débutera donc sur le banc ce dernier match amical. C'est le gardien du Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller qui entame la rencontre .

20:28 Tactiquement, l'animation offensive de l'Allemagne sera intéressante à analyser. En pointe, Müller aura certainement l'occasion de décrocher alors que Reus et Schürrle seront amenés à rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Avec des arrières aux profils défensifs, les ailliers auront un rôle préponderant dans l'occupation de toute la largeur du terrain. A moins que Lahm vienne participier de derrière aux attaquants Allemandes.

20:20 Ainsi, Joachim Löw a aligné une équipe proche de son 11 type tout en laissant au repos certains titulaires majeurs. Höwedes débute à gauche, Boateng prend place à la droite de la défense pour supléer Lahm titularisé au milieu tandis que Kroos remplace Ozil. Müller débute quant à lui en pointe, Schürrle entame la partie à sa place sur l'aile droite.

20:15 Le match se rapproche, la composition d'équipe de la NationalMannschaft vient de tomber. Pour cet Allemagne - Arménie, Löw a aligné le 11 suivant : Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Hummels, Höwedes - Khedira, Lahm - Schürrle, Kroos, Reus - Müller

19:55 L'Arménie est quant à elle passée tout prêt de la qualification dans un Groupe B très relevé. 5e de leur groupe, les Arméniens ont fini à 3 longueurs de la deuxième place avec 13 points, qui leur aurait permi de jouer les matches de barrage.

19:36 Les Allemands sont dans le car pour arriver à la Coface-Arena de Mayence où va se dérouler le match Allemagne - Arménie.

19:35 Plus récemment, l'Allemagne s'est imposée 1-0 contre l'Angleterre en match amical. Il s'agissait du dernier match des hommes de Löw en 2013.

19:30 Le 16 octobre 2012, l'affiche au sommet de ce groupe C a abouti sur une rencontre intense et disputée qui s'est terminée sur un score fleuve de 4-4.

19:20 L'Allemagne est sorti en tête du Groupe C des Eliminatoires de la Coupe du Monde avec 9 victoires et 1 nul en 10 matches. La Mannschaft a pris 28 points sur 30 possibles et a terminé devant la Suède.

19:00 Allemagne - Arménie sera l'occasion pour les hommes de Löw de retrouver le chemin de la victoire et se mettre en confiance avant de s'envoler pour le Brésil pour disputer la Coupe du Monde.

18:55 Il s'agira de la troisième confrontation entre l'Allemagne et l'Arménie. Les deux premières datent de 1996 pour les qualifications de la Coupe du Monde. L'Allemagne s'était imposé 5 buts à 1 à Erevan le 9 octobre 1996avant de gagner 4-0 à Dortmund le 10 septemble 1997.

18:50 Vous pouvez également retrouver sur VAVEL France un article qui revient sur le visage qu'aura l'Allemagne lors de la Coupe du Monde.

https://www.vavel.com/fr/international/coupe-du-monde-bresil-2014/356284-mais-a-joue-low-analyse-tactique-de-la-nationalmanschaft.html

18:45 Dans ses rangs, la sélection Arménienne comptera sur son meneur de jeu Henrikh Mkhitaryan pour gêner la Mannschaft. Le joueur du Borussia retrouvera certains de ses coéquipiers lors de ce Allemagne - Arménie.

18:40 De son côté l'Arménie reste sur une défaite contre l'Algérie (3-1) en match amical il y a 5 jours.

18:35 Alors qu'outre-Rhin, les débats autour de la philosophie de jeu de Guardiola s'enchaînent, notamment depuis l'élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, la sélection va essayer d'apporter une réponse concrète à toutes ces questions fondamentales. Cette Coupe du Monde sera l'occasion de voir si l'Allemagne compte s'appuyer sur le travail de Guardiola et sur ses bases techniques ou si elle va conserver ses principes fondamentaux qui ont fait sa réussite par le passé.

18:30 Alors que la Bundesliga et le Bayern sont en pleines mutations tactiques et techniques, depuis notamment l'arrivée de Guardiola en Bavière, l'Allemagne part au Brésil avec la ferme intention de gagner la Coupe du Monde afin de concrétiser les espoirs placés en la Mannschaft depuis des années. Demi-finaliste des différentes éditions de la Coupe du Monde depuis 2002, finaliste de l'Euro en 2008 et demi-finaliste en 2012, l'équipe de Joachim Löw doit enfin obtenir un titre pour oublier ces déceptions sportives.

18:25 La dernière victoire de l'Allemagne remonte au 5 mars 2014 à Stuttgart lors du match amical face au Chili (1-0). Le seul but de la recontre avait été marqué par Mario Götze.

18:20 L'Allemagne, qui reste sur trois demi-finales de Coupe du Monde depuis 2002, s'apprête à affronter le Portugal, le Ghana et les Etats-Unis dans le groupe G lors de phases de poule du Mondial Brésilien.

18:15 Ce match amical Allemagne - Arménie marquera normalement le retour de Manuel Neuer à la compétition. Le gardien de la Mannschaft n'a plus joué depuis le 17 mai, c'était contre le Borussia Dortmund lors de la finale de la Coupe d'Allemagne. Le Bavarois avait repris l'entraînement jeudi dernier.

18:10 Avant cela, les Allemands restaient sur un autre match concédé face à la Pologne cette fois-ci (0-0).

18:05 Les hommes de Joachim Löw restent sur un match nul 2-2 contre le Cameroun après un match disputé et intense. Lors de cette rencontre , Thomas Müller et André Shürrle ont marqué pour l'Allemagne

18:00 Bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le quatrième et dernier match amical de l'Allemagne avant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Mannschaft reçoit à Cologne l'Arménie, 35e nation au classement FIFA. Le match débutera à 20h45.