Live Belgique - Tunisie en direct

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre live sur Vavel et à très bientôt pour un nouveau match commenté.

90+3' C'EST FINI À BRUXELLES! La Belgique s'impose sur le score de 1 but à 0 face à cette surprenante équipe tunisienne qui a posé de nombreux problèmes aux Diables Rouges. Victoire ainsi peu rassurante à moins d'une semaine de la Coupe du Monde. À noter l'interruption de la partie pendant 50 minutes en première période suite à une hallucinante averse de grêle.

90+2'Corner tunisien. Ben Djemia reprend d'une frappe à l'entrée de la surface, mais ça passe au dessus!

90+1'Sortie de Lukaku en boitant! Le joueur semble s'être blessé après un contact avec Mohsni! Axel Witsel entre à sa place alors que l'ensemble du banc s'inquiète

90'Trois minutes de temps addtionel!

90'Carton jaune pour Mertens suite à un tacle en retard

89' ET LE BUT BELGE!!! Frappe à ras-terre de Dries Mertens qui trompe Ben Mustapha suite à une passe en profondeur sur le côté gauche de Nacer Chadli! 1-0!

88'Corner frappé par Januzaj, mais c'est mal tiré et les tunisiens repoussent

87'Corner dégagé par Ben Mustapha, qui reste au sol en retombant mal. Nouveau corner

86'Defour s'enferme sur le côté droit, mais parvient à obtenir un corner

85'Débordement côté gauche de Januzaj qui centre pour Vanden Borre, mais sa tête est mal ajustée et le ballon sort une nouvelle fois en 6m

83'Corner frappé par Mertens, qui envoie la balle directement dans le but! Mais l'arbitre de ligne juge que la trajectoire de la balle est sortie des limites du terrain. But annulé!

82'Frappe lointaine de Vertonghen à ras-terre, c'est repoussé très difficilement en corner par Ben Mustapha

80'Corner obtenu par Adnan Januzaj, bloqué sur le côté gauche

79'Missile de Vertonghen sur le coup-franc suivant à quelques centimètres du but!

78'Contre-attaque menée par Mertens en situation de 2 contre 2 avec Lukaku, mais le napolitain ne parvient pas à donner sa balle et subit une faute

76'Entrée en jeu de Younès Hamza, le joueur du Batev Plovdiv fortement courtisé l'été dernier par le FC Nantes notamment, à la place de Fakhreddine Youssef

75'Frappe puissante d'Adnan Januzaj à l'entrée de la surface, mais ça passe au dessus

74'Entrée en jeu d'Adnan Januzaj à la place d'Eden Hazard

72'Mauvaise passe de Hazard à destination de Vanden Borre, ça sort en touche

71'Premier ballon de Lukaku, qui cherchait en vain Mertens pour un une-deux

70'Sortie de Dhaouadi et entrée en jeu de Ben Djemia, le joueur du Stade Lavallois

69'Coup-franc de Dhaouadi qui envoie dans le carré. C'est repoussé en corner

68'Bon coup-franc tunisien de Mikari à 30m du but, repris de la tête par Ben Youssef. Ça passe au dessus

67'Débordement de Youssef sur le côté gauche. Il est stoppé par Kompany qui commet la faute

63'Jemaa se met à insulter l'arbitre et à l'applaudir ironiquement, provoquant les sifflets du stade du Roi Baudouin

63' Carton rouge pour Issam Jemaa suite à un deuxième carton jaune. Faute peu évidente, le tunisien semble avoir tiré sur le maillot d'un joueur belge

62'Comme annoncé avant le match, Wilmots fait entrer Lukaku à la place de Divock Origi. Mirallas laisse lui aussi sa place à Nacer Chadli

61'Faute en attaque de Kevin Mirallas qui ne parvient pas à reprendre un ballon de Vanden Borre

59'Arrêt de jeu pour soigner Ben Mustapha. Le gardien tunisien semble s'être blessé en retombant sur sa sortie précédente

58'Centre de Mirallas pour Eden Hazard, mais Ben Mustapha s'impose et repousse d'un seul poing

56'Sortie logique de Khaled Korbi qui laisse sa place à Ben Said

53'Mertens se charge de tirer le coup-franc, mais c'est contré par la défense

53'Faute très en retard de Khaled Korbi aux abords de la surface tunisienne. Carton jaune

52' Passe en retrait pour Courtois, qui se fait peur avec le pressing insistant de Dhaouadi

50'Corner pour la Tunisie qui sort directement en touche

48'Passe en profondeur lobée de Kompany, mais c'est beaucoup trop fort et le ballon sort en 6m

46'Coup-franc lointain pour la Tunisie, repoussé de la tête en touche par Vanden Borre sur son premier ballon

46'C'est reparti, les tunisiens ont donné le coup d'envoi de la 2ème mi-temps!

46'Entrées en jeu de Dries Mertens et Vanden Borre aux places de respectivement Fellaini et Alderweireld côté belge

Les joueurs regagnent la pelouse

Un petit résumé de la 1ère mi-temps:

Et c'est la mi-temps au stade du Roi Baudouin à Bruxelles! Les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge de 0 à 0 après une interruption de plus de 50 minutes à cause d'une averse de grêle! Les belges étaient partis sur de bonnes bases et se montraient relativement dangereux, mais l'interruption a nettement affectée l'intensité du match

45'Carton jaune pour Vertonghen et Jemaa à cause d'explications assez musclées entre les deux joueurs après un tacle du tunisien sur le défenseur des Spurs

44'Origi dans un angle fermé tente un centre/tir, mais ça passe juste au dessus du but de Ben Mustapha qui a failli se faire lober

43'Très mauvaise relance de Vertonghen dans les pieds de Mathlouthi, mais le tunisien bute contre le même belge en tentant un centre

41' Mirallas seul devant le gardien croise trop sa frappe! Ça sort en 6m

41'Passe en profondeur de Vertonghen pour Eden Hazard, mais Ben Mustapha prend la balle

38'Centre de Mirallas dévié, mais Origi ne parvient pas à reprendre la balle

37'Les belges ont confisqué le ballon depuis 2minutes dans la moitié de terrain tunisienne, sans toutefois trouver de solutions

35'La défense belge étouffe toute tentative de percée tunisienne, aucune équipe ne s'est montrée dangereuse depuis la reprise du match. L'intensité du match a beaucoup baissée

33'Long duel en milieu de terrain entre les deux équipes, aucune d'entre elles ne semble prendre le dessus

31'Carton jaune pour Abdennour suite à des contestations auprès de l'arbitre

31'Les belges enchainent les passes et confortent leur possession, sans toutefois trouver une faille dans la défense adverse

29'Mauvaise passe de Defour interceptée par un joueur tunisien qui repart en contre-attaque. Kompany revient et bloque proprement

28'La pelouse est devenue glissante suite aux débris de glace toujours présents

25'La Belgique joue relativement bas

24'Le match reprend sur un corner belge, pas dangereux pour la défense tunisienne

C'est finalement officiel! Le match reprend à la 24ème minute!

Désormais ce sont des problèmes de filet endommagés par la grêle qui vont prolonger l'attente...

50 minutes d'interruption au final!

Le match va reprendre sur le corner de la Belgique où le match s'était arrêté

L'échauffement se prolonge... Toujours en attente de la reprise du match

Les joueurs prennent part à un court échauffement avant la reprise

Après 35 minutes d'interception, le match va finalement reprendre!

Les jardiniers sont toujours à l'oeuvre, les joueurs reviennent sur le terrain petit à petit

Les jardiniers du stade sont en train de dégager le terrain

Le match reprend dans 10 minutes!

Voici l'état actuel de la pelouse : Via @tunisiefoot1

La décision quant à la reprise ou non de la rencontre n'a pas encore été annoncée

Scènes hallucinantes à Bruxelles, le terrain est complètement impratiquable. La pelouse est devenue blanche, recouverte par les balles de glace! Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, les supporters tentent de s'abriter tant bien que mal... Du jamais vu!

24' MATCH ARRÊTÉ : désormais c'est une averse de grelons qui s'abat sur Bruxelles, l'arbitre jugeant dangereux pour les joueurs de continuer la rencontre!

22'Belle interception de Vincent Kompany qui arrête une balle en profondeur à destination de Jemaa

20'La Tunisie s'est installée dans la moitié de terrain belge

17'Centre d'Eden Hazard au deuxième poteau pour Fellaini, mais Ben Mustapha intercepte le ballon

16'Nouvelle frappe d'Origi, mais ça passe largement au dessus

15'La pluie s'invite dans la partie!

15'Enchainement d'Origi qui frappe du pied gauche. C'est renvoyé par Ben Mustapha

14'Incursion tunisienne dans la surface belge! Youssef tente une passe en retrait au centre, mais personne n'est là pour réceptionner

13'Corner belge repoussé par la défense tunisienne

11'Coup-franc lointain frappé en force par Mirallas, repoussé des deux poings par Ben Mustapha

9'Une-deux entre Hazard et Mirallas. Ce dernier tente sa chance, mais c'est une nouvelle fois contré par la défense tunisienne

8'Tentative de frappe lointaine d'Origi contrée

7'Première frappe tunisienne par l'intermédiaire de Hamza Mathlouthi, mais c'est capté sans difficultés par Thibaut Courtois

5'Possession nettement à l'avantage des joueurs belges, qui confisquent littéralement la balle en ce début de match

4'Tacle appuyé de Mikari, avertissement verbal de Viktor Kassai

2'Première occasion de Kevin Mirallas! Passe en profondeur de Dembele décalant le joueur d'Everton qui prend son temps pour tirer, mais c'est contré par un défenseur tunisien

1'C'est parti! Coup d'envoi de la partie donné par les belges!

Belgique vs. Tunisie

20h42 Les joueurs sont sur la pelouse, place aux hymnes

20h35 Les deux nations se sont affrontés seulement une fois dans leur histoire, c'était le 10 Juin 2002. Les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 1-1

20h31 Les joueurs belges sont à l'échauffement:

20h27 L'arbitre de la rencontre sera hongrois, en la personne de Viktor Kassai. Il sera assisté par ses compatriotes Toth Vencel et Kispal Robert. Le quatrième arbitre se nomme Ando Szabo Sando

20h15 Voici les équipements avec lesquels évolueront les deux équipes ce soir:

20h08 Anecdote intéressante: le dernier buteur belge face à la Tunisien'est personne d'autre que l'actuel sélectionneur des Diables Rouges, Marc Wilmots

20h05 À moins d'une semaine seulement du début de la Coupe du Monde, il sera prioritaire pour les Diables Rouges d'éviter toute blessure ce soir

19h55 Le 11 de départ de la Tunisie: Ben Mustapha - Mathlouthi, Mohsni, Ben Youssef, Abdennour - Mikari, Nater, Korbi, Dhaouadi - Ben Youssef, Jomâa.

19h53 Le 11 de départ de la Belgique: Courtois - Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen - Defour, Dembele, Fellaini, Mirallas, Hazard - Origi

19h50 La Tunisiene devra pas être non plus à sous-estimer, avec seulement deux défaites lors de leurs 12 derniers matchs. "Le rêve de participer à une Coupe du Monde est devenu un rêve dans tout le pays" déclarait encore le sélectionneur belge des Aigles de Carthage

19h40 "Nous ne sommes pas venus à Bruxelles pour y faire la fête" a affirmé Leekens, "La rencontre de samedi est un vrai challenge pour mes joueurs. Ils ne sont pas non plus habitués de jouer devant 50.000 spectateurs. Contre les Diables Rouges, nous devrons être au top, mentalement et physiquement. Il s'agit tout de même d'un adversaire de niveau mondial. Notre succès 0-1 en Corée ne doit pas nous rendre suffisant."

19h30 Ainsi, la compo probable des Diables Rouges devrait être la suivante: Courtois, Vertonghen, Kompany, Van Buyten, Alderweireld, Defour, Dembele, Fellaini, Hazard, Mirallas, Origi

19h18 "Je veux que tous reçoivent du temps de jeu. Divock s'est parfaitement intégré dans le groupe et c'est aussi le moment idéal pour faire souffler Romelu. Il est bien possible qu'il rentre dans la dernière demi-heure" a déclaré le sélectionneur belge

19h15 En attaque, Lukaku, trois fois buteur face au Luxembourg (bien que le match n'ait pas été comptabilisé par la FIFA), laissera surement sa place à Divock Origi, pour son premier match sous les couleurs des Diables Rouges

19h01 Mirallas devrait surement être aligné à droite avec Eden Hazard à gauche

18h47 Cependant, le milieu de terrain devrait être remanié, Kevin de Bruyne et Axel Witsel étant laissés au repos afin d'éviter tout incident. Defour devrait remplacer Witsel, avec devant lui le duo habituel Fellaini/Dembele

18h37 Marc Wilmots devrait conserver sa défense habituelle, avec une charnière composée de Van Buyten et Kompany, entourés par Vertonghen et Alderweireld sur les côtés

18h22 À noter que la Tunisie devra évoluer sans les joueurs phares du championnat local, l'ES Sahel, le CS Sphaxien et l'Esperance Tunis étant toujours engagés en Ligue des Champions africaine.

18h18 Axel Witsel s'est montré optimiste quant aux chances des siens au Brésil: "Notre équipe est prête. Nous sommes tous sereins".

18h08 Dans les préliminaires pour la Coupe du Monde, la Belgiqueest restée invaincue, remportant 8 matchs sur 10.

17h25 Les Aigles de Carthageprofiteront notamment de cette rencontre face à la Belgique pour arborer leur nouveau maillot:

17h22 Dans son Groupe H pour la Coupe du Monde, les Diables Rouges affronteront succesivement l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud.

17h20 La Belgique, quant à elle, reste sur un match nul à domicile contre la Côte d'Ivoire (2-2), et une victoire à Solna, contre la Suède (0-2) la semaine dernière (la victoire 5-1 face au Luxembourg n'étant pas comptabilisée par la FIFA dû à un trop grand nombre de changements procédés au cours de la rencontre).

17h19 La rencontre se déroulera à Bruxelles, au stade du Roi Baudouin (67.000 places), à guichets fermés.

17h17 L'équipe de Belgique constituera, selon de nombreux observateurs, l'une des grandes surprises lors de cette Coupe du Monde au Brésil, qui débute dans moins d'une semaine.

17h15 Cette rencontre est également préparative pour les Tunisiens, qui débuteront dès le mois de septembre les éliminatoires pour la CAN 2015.

17h14 De leur côté, les belges seront au complet pour ce match.

17h12 Les Tunisiens devront notamment se débrouiller avec l'absence de leur meneur de jeu, Wissem Ben Yahya, qui souffre d'une élongation, mais aussi de Saber Khalifa, qui sort d'une saison compliquée avec l'OM. Le marseillais aurait été écarté pour des raisons de comportement.

17h10 Leekens déclarait il y'a quelques jours: "Je ne veux pas me servir des absences comme excuse. Quand j'arrive dans un nouveau pays, je regarde, j'observe, j'analyse et j'essaye de connaître les gens de ce pays. Nous avons fait un premier match contre la Corée du Sud, cette victoire était nécessaire pour la Tunisie. Mais on est nulle part encore. C'est un groupe qui a faim, qui doit progresser. Il y a beaucoup de travail. Nous n'avons pas de Messi ou de Ronaldo, mais un groupe qui joue avec ses qualités."

17h07 La Tunisie a disputé deux matchs depuis le début d'année, avec un match nul en Colombie (1-1) au mois de mars, et une victoire surprenante obtenue à Séoul face à la Corée du Sud (0-1) la semaine dernière, future adversaire de la Belgique au mondial

17h05 George Leekens, aujourd'hui sélectionneur de la Tunisie, retrouvera son pays qu'il a entrainé à deux reprises auparavant, de 1997 à 1999 et de 2010 à 2012, ne réussissant pas à qualifier son équipe à l'Euro 2012.

Résultat Belgique et Tunisie

17h00 Bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le dernier match amical de la Belgique avant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Diables Rouges reçoivent à Bruxelles la Tunisie, 48ème nation au classement FIFA. Le match débutera à 20h45.