Premier match décisif pour le Chili face à l'Australie

En tombant dans le Groupe B et ainsi dans la poule des deux finalistes de la dernière Coupe du Monde, l'Australie et le Chili ont vu leurs chances d'accéder aux phases finales réduites. Le choc entre les Pays-Bas et l'Espagne a lieu lors de cette première journée et c'est donc l'occasion pour le Chili ou l'Australie en cas victoire de mettre en difficulté et de distancer en termes de points l'une des deux équipes favorites.

Les confrontations passées entre les deux équipes

La Roja et les Socceroos se sont déjà affrontées à 5 reprises. La première de ces confrontations remonte à l'année 1974, soit la première Coupe du Monde pour l'Australie. Ce match de poule s'était finit par un score nul (0 à 0) entre les deux équipes et aucune des deux ne s'était qualifiée pour disputer les phases finales.

Depuis, les deux équipes se sont jouées 4 fois lors de matchs amicaux et le Chili s'est imposé à chaque fois, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. En 1993, la Roja s'impose 3-2, 3-0 en 1996, 1-0 en 1998 et enfin 2-1 en 2000 grâce à un pénalty transformé à la 90ème minute. Aucun des joueurs présents lors de cette dernière opposition ne jouera ce prochain match.

La forme des deux équipes

Sur leurs 5 derniers matchs, le Chili a inscrit 13 buts pour 6 encaissés, s'est imposé à 4 reprises et a signé un match nul 3-3 face à la Colombie. L'Australie a elle remporté 3 de ses 5 derniers matchs et faits deux nuls pour un total de 10 buts marqués et 4 encaissés.

Bien que l'Australie ne joue seulement sa 4ème Coupe du Monde, il s'agit de sa troisième consécutive montrant ainsi que cette jeune équipe progresse de plus en plus. En 2010, les Socceroos avaient été éliminés au terme des phases de poule tandis que le Chili été lui parvenu à sortir de sa poule mais est éliminé en 8ème face au Brésil.

Un match déjà décisif pour une qualification en phases finales

Stade : Le stade qui accueillera cette rencontre est l'Arena Pantanal. Il se situe dans la ville de Cuiabá située dans la partie ouest du Brésil. Cette Arena accueillera 4 matchs de poules de la compétition. Environ 40 000 places seront disonibles dans le stade pour les spectateurs présents pour suivre ces rencontres.

L'arbitrage : Le match sera arbitré par l'Ivoirien Noumandiez Doue. Arbitre international depuis maintenant 10 ans, il a notamment arbitré la finale de la Ligue des Champions africaine en 2011 et la finale du Championnat d'Afrique des Nations la même année. Il sera donc le premier arbitre africain à être au sifflet lors de cette Coupe du Monde. Il sera assisté de l'Ivoirien S. Yeo et du Burundais J.C. Birumushahu.

La Roja, 13ème au classement FIFA devra donc se défaire de l'équipe qui paraît la plus faible dans ce groupe B (L'Australie pointe en effet à la 63ème place du classement FIFA) pour espérer disputer les phases finales et remporter des points importants alors que les deux favoris de la poule jouent l'un contre l'autre. L'Australie, elle, n'aura rien à perdre et donnera son maximum pour remporter au moins un match dans cette compétition et pourquoi pas créer la surprise de se qualifier.

VAVEL France se mobilise tout au long de la Coupe du Monde pour vous faire vivre l'intégralité des matchs, pour vous faire profiter de cet évènement comme si vous étiez au Brésil.

+ Découvrez la présentation intégrale des Socceroos australiens

+ Découvrez la présentation intégrale de la Roja chilienne

PRONOS : N'hésitez pas à nous donner vos pronostics et avis sur ce match en laissant un commentaire au bas de l'article.