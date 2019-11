Live : La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2014 en direct

20h43 : La cérémonie d'ouverture est terminée ! Ce fut très coloré, joyeux et simple ! Dans un tout petit peu plus d'une heure, place au football ! Vous pourrez suivre ce match sur Vavel France en cliquant ici !

20h41 : Voici une image de la scène:

20h40 : Les chanteurs ont chauffé le stade, l'ambiance est exceptionnelle à Sao Paulo !

20h35 : La sphère qui servait d'écran s'est ouvert, alors qu'il y avait Claudia Leite, Jennifer Lopez et Pitbull a l'intérieur. Ils interprêtent le titre We are one dans le stade !

20H31 : Place au football désormais ! Des enfants avec des maillots avec le drapeau de chaque pays dessus jouent au football. Un arbitre est présent, un enfant lui aussi.

20h29 : Nous vous rappelons qu'après cette cérémonie aura lieu le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, que vous pouvez suivre en direct sur Vavel France.

20h24 : Le deuxième acte est consacré à la culture de la danse brésilienne. La cérémonie a pris une culture plus musicale. On a également de la capoeira. Voici une image:

20h23 : Voici une image du premier acte:

20h21 : Le premier acte de cette cérémonie est consacré à la nature. Des personnages déguisés en arbres et en fleurs tournent autour d'un écran en forme de sphère.

20h15 : C'est parti au stade des Corinthians ! La cérémonie se présentera en plusieurs actes.

20h13 : Le stade est presque plein, la cérémonie devrait commencer dans quelques instants !

20h07 : La FIFA a annoncé que la cérémonie devrait durer environ une demie-heure.

20h01 : Voici le fagnon du Brésil pour le match de ce soir !

19h51 : Les joueurs Croates sont dans le bus qui les mène au stade des Corinthians. Nous vous rappelons que le match Brésil-Croatie a lieu à 22h et que vous pourrez suivre sur Vavel France.

19h47 : Beaucoup de Brésiliens sont présents pour supporter leur équipe !

19h37 : Il y a cependant eu des arrestations autour du stade, preuve que la contestation des Brésiliens n'est pas prête de s'arrêter.

19h35 : C'est la seconde fois que le Brésil et la Croatie s'affrontent. La première fois c'était il y a 8 ans lors de la Coupe du Monde en Allemagne. La seleçao l'avait emporté 1-0 grâce à Kaka.

19h28 : Voici une photo du stade qui commence à se remplir pour la cérémonie. Encore une demie-heure !

19h14 : Il est 14h au Brésil et les rues sont bondées aux abords du stade des Corinthians, la cérémonie d'ouverture est dans une heure !

Aucun arbitre Français n'a été appelé pour cette compétition, pas même dans les réservistes.

La chanson officielle de la Coupe du Monde 2014 est We Are One (Ola Ola) interprétée par Pitbull, Jennifer Lopez et Claudie Leite. Shakira avait chanté Waka Waka à Johannesburg, cela devrait être la même chose ce soir à Sao Paulo.

La Coupe du Monde débute ce soir avec Brésil - Croatie pour match d'ouverture, la finale aura lieu le 13 juillet prochain.

Alors que la FIFA ne réclamait que 8 stades, le gouvernement Brésilien en a fait construire 12, certains ont même été finis il y a peu de temps. C'est l'une des raisons majeures des mouvements contestataires contre cette Coupe du Monde au Brésil, pays à fortes inégalités sociales.

La mascotte de la compétition est Fuleco, un tatou à trois bandes. Lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la mascotte était Zakumi, un léopard avec des cheveux verts.

Comme lors de l'édition précédente. Cette Coupe du Monde rassemble tous les pays champions du monde depuis la création de la compétition par Jules Rimet en 1930. C'est aussi la première fois que la Boznie-Herzégovine participe à un Mondial.

Bonsoir à tous et bienvenue sur VAVEL France pour vivre ensemble la cérémonie d'ouverture de la 20ème Coupe du Monde Brésil 2014 à Sao Paulo !