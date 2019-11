Australie - Espagne, ne pas repartir du Mondial avec 0 point

C'est la grande surprise de ce premier tour du Mondial 2014! L'Espagne ne participera pas à la suite de la compétition après deux défaites face aux Pays-Bas (5-1) et au Chili (2-0). La Roja retrouve l'Australie pour tenter de finir sur une note positive dans un match sans réel enjeu puisque l'Australie est elle aussi éliminée (défaites 3-1 contre le Chili et 3-2 contre les Pays-Bas).

La confrontation passée entre les deux équipes

Les deux équipes ne se sont déjà affrontées qu'à une seule reprise en 1996 lors des phases de groupes des Jeux Olympiques. Le match avait tourné à l'avantage de la Roja sur le score de 3 buts à 2.

La forme des deux équipes

Les Espagnols qui n'avaient encaissé qu'un seul but tout au long de la dernière Coupe du Monde en 2010 en sont déjà à 7 en deux matchs joués dans ce Mondial. La Roja devra donc se ressaisir si elle souhaite battre l'équipe australienne. De plus l'Espagne n'a inscrit qu'un seul petit but et celui-ci a été inscrit ... sur pénalty. Ces statistiques démontrent que la Roja a des problèmes à la fois défensifs et offensifs.

De leur côté, les Socceroos n'ont pas encore réussit à créer la surprise de battre l'un de leur adversaire. Tombée dans un groupe relevé, l'Australie, annoncée comme l'une des moins bonnes sélections du Mondial, a longtemps fait douté les Pays-Bas et tentera cette fois si de remporter ce match qui est à leur portée s'ils jouent comme ils l'ont fait mercredi dernier.

Dernier match, derniers espoirs

Le Stade : L'Arena da Baixada, stade qui a déjà accueilli le match entre l'Iran et le Nigéria (0-0) et entre le Honduras et l'Equateur (1-2) accueille son 3ème match et en accueillera un dernier avec le match de la Russie et de l'Algérie. Il peut accueillir environ 40 000 spectateurs et appartient à l'année au club de l'Athletico Paranaense. Il se situe dans la ville de Curitiba, ville la plus peuplée du sud du Brésil.

Ce match sans réel enjeu devrait permettre aux deux équipes de proposer un beau jeu et de voir des buts car la Roja et les Socceroos auront à cœur de rentrer du Mondial avec une victoire en poche.

