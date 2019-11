Live Coupe du Monde 2014 : Italie - Angleterre en direct

Ce LIVE riche en émotions est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur VAVEL France avec un compte-rendu de la rencontre dans les minutes qui suivent et avec le LIVE du dernier match de la journée entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Très bonne nuit sur VAVEL France.

Après-match : L'Italie affrontera lors de la prochaine journée le Costa Rica. L'équipe qui gagnera la rencontre se qualifiera pour les huitièmes de finale.

Après-match : Le classement du groupe D après la première journée :



Place Equipe Points +/- 1. Costa Rica 3 +2 2. Italie 3 +1 3. Angleterre 0 -1 4. Uruguay 0 -2

Après-match : Lors de la prochaine journée, l'Uruguay affrontera l'Angleterre. Le perdant sera éliminé.

C'est terminé ! L'Italie s'impose 2-1 dans ce choc du groupe D face à l'Angleterre. Marchisio et Balotelli ont marqués, Pirlo a touché deux fois le montant. En revanche, l'Angleterre se met dans une situation ardue.

90+5ème : Barre transversale pour l'Italie ! Coup-franc tiré par Pirlo. Le ballon change plusieurs fois de direction dans les airs et frappe finalement le montant supérieur des buts de Hart, qui était battu.

90+4ème : L'Italie est actuellement dans une phase offensive mais prend son temps.

90+3ème : Premier carton jaune du match et il est pour Sterling qui a fait une obstruction.

90+1ème : Il y aura cinq minutes de temps additionnel.

89ème : Les Italiens défendent à onze en cette fin de match.

87ème : Pour mettre la pression sur les Anglais, les supporters Italiens recommencent les "olé" à chaque passe de la Nazionale.

86ème : Les deux équipes sont crispées. L'Italie veut conserver le score, l'Angleterre égaliser.

85ème : Coup-franc dangereux frappé par Gerrard mais pas assez enroulé. Le tir n'est pas cadré.

83ème : Le futur joueur de Dortmund est justement sanctionné pour un tirage de maillot.

81ème : Ciro Immobile a des jambes et le fait savoir aux défenseurs Anglais.

79ème : Dernier changement côté Italien. Sortie d'Anronio Candreva, qui a réalisé une grosse prestation remplacé par Marco Parolo. Côté Anglais, dernier changement également avec la sortie de Sturidge remplacé par Adam Lallana.

77ème : Coup-franc de Baines repoussé de poings par Salvatore Sirigu.

76ème : Les statistiques de Mario Balotelli dans ce match : trois tirs, deux cadrés, un but.

74ème : Sortie de Mario Balotelli remplacé par Ciro Immobile pour l'Italie. Jack Wilshere remplace Henderson pour l'Angleterre.

73ème : Succesion de corners pour l'Angleterre.

71ème : Mario Balotelli a marqué le 24ème but du Mondial en sept matchs disputés. C'est le 21ème buteur différent de la compétition.

69ème : En cas de blessure Anglaise, le kiné ne pourra pas rentrer, lui même sorti sur civière après le but des Britaniques.

67ème : La température ambiante est retombée à 30°.

65ème : PHOTO | Mario Balotelli après son but.

63ème : Après un temps faible, le match est reparti sur de très hautes bases.

61ème : Côté Anglais, sortie de Danny Welbeck et entrée de Ross Barckley.

60ème : Candreva pour Balotelli mais le second ne peut reprendre le ballon puisque Hart s'interpose.

59ème : Le public Italien multiplie les "olé" à chaque pass de la Nazionale.

57ème : Thiago Motta remplace Marco Verrati côté Italien.

56ème : Percée de Steven Gerrard dans la surface avant de subir une obstruction. L'arbitre ne bronche pas, signalant que le milieu Anglais ne pouvait plus récupérer le ballon de toutes façpns.

54ème : La grosse occasion pour l'Angleterre ! Wayne Rooney reçoit le ballon et commence à avancer vers les buts de Sirigu. Poussé à s'excentrer par De Rossi, il frappe tout de même mais le tir est trop croisé.

52ème : C'est le premier but de l'Italien en Coupe du Monde.

50ème : Le but de Mario Balotelli ! Après un magnifique centre bien ajusté rentrant de Candreva, Balotelli place une tête au second poteau et permet à l'Italie de reprendre l'avantage en menant 2-1.

49ème : Sturridge se décale jusqu'à arriver dans l'axe des buts Italiens et frappe. Sirigu, solide, dégage.

48ème : Passe tardive de De Rossi. Balotelli reçoit le ballon dans les pieds mais est signalé hors-jeu.

46ème minute : Aucun changement à signaler de part et d'autre.

C'est parti pour la seconde période à l'Arena Amazonia de Manaus entre l'Angleterre et l'Italie !

Mi-temps : Les joueurs sont de retour sur la pelouse.

Mi-temps : Statistique intéressante : l'espace de jeu de Pirlo en première mi-temps.

Mi-temps : Après vérification, le membre du staff Anglais sorti sur civière est le kinésithérapeute des Three Lions et s'est juste blessé en fêtant le but.

Mi-temps : PHOTO | La pelouse de l'Arena Amazonia avant-après avoir été repeinte.

Mi-temps : PHOTO | Et quelques minutes plus tard après le but de Sturridge.

Mi-temps : PHOTO | Impressionnante image après le but de Marchisio pour l'Italie.

Mi-temps : Cependant, les Italiens pourront regretter le fait de trop pencher à droite, les attaques partent toujours de ce côté.

Mi-temps : La première mi-temps fut équilibrée entre deux équipes ayant envie de jouer.

C'est la mi-temps à l'Arena Amazonia ! L'Italie et l'Angleterre sont à égalité 1-1. Marchisio et Sterling sont les buteurs.

45+3ème : Dans la foulée, Pirlo frappe le poteau.

45+2ème : Quelle occasion de Balotelli ! Après avoir attiré Joe Hart, il le lobe et un défenseur Anglais est obligé de dégager le ballon sur sa ligne.

45+1ème : Il y aura deux minutes de temps additionnel.

44ème : On approche de la mi-temps et après avoir accéléré sur quelques mètres, Darmian tente une frappe pour l'Italie. Sans succès.

42ème : Volontaires, les deux équipes continuent leur jeu d'attaque-défense.

40ème : Deux buts en deux minutes, le match est lancé !

38ème : L'homme a repris connaissance et sort sur civière. Le jeu reprend.

37ème : La civière est sur le banc Anglais. Sur le coup de l'émotion, un des membres du staff de Roy Hodgson a fait un malaise. Il est tout de suite pris en charge par les membres de la sécurité.

36ème : Egalisation Anglaise de Ryan Sterling ! Sur un centre de Rooney que Sterling reprend de volée au second poteau, les Three Lions égalisent à un partout deux minutes seulement après avoir été mené.

34ème : Ouverture du score de Claudio Marchisio pour l'Italie ! Sur un corner tiré par Candreva, le cuir atterit sur le mileu offensif Italien. Du droit, il marque d'un tir à ras de terre qui trompe Hart. Ce match est lancé !

33ème : PHOTO | Steven Gerrard est le capitaine Anglais ce samedi (dimanche en France).

32ème : Il fait 28° à Manaus et il est 19h32 heure locale.

31ème : PHOTO | Andrea Pirlo et Wayne Rooney à la lutte pour le ballon.

29ème : A noter que l'Italie joue en bleu, l'Angleterre en blanc et les arbitres en rouge. Le drapeau Français est sur la pelouse.

27ème : Frappe de Candreva non cadrée. L'attaquant Italien a mal ajusté sa frappe.

25ème : Sur un corner de Steven Gerrard, Salvatore Sirigu s'envole dans le ciel de Manaus pour capter le ballon en deux temps.

24ème : Enorme occasion de l'Angleterre ! Centre à cinquante centimètres devant le but de Sirigu. Sterling se troue et Barzagli détourne en corner. Si l'attaquant Anglais touchait le ballon, il y avait but.

23ème : Frappe de Balotelli. L'attaquant Italien récupère le ballon aux trente mètres dos au but, se retourne et frappe. Le ballon passe juste au dessus des buts de Hart.

21ème : La frappe à la quatrième minute de Sterling est passée toute proche d'être cadrée...

20ème : Balotelli décroche beaucoup, ça nous rappelle en France de certains Anelka ou Benzema...

19ème : Frappe de Candreva, Joe Hart relâche le ballon. Mais aucun attaquant Italien n'est présent dans la surface.

18ème : Les deux équipes jouent la majorité de leurs attaques sur le côté droit.

17ème : L'association Darmian-Candreva promet sur le côté droit de l'attaque Italienne.

15ème : Ca va d'un côté à l'autre, les deux équipes tentent des frappes dès qu'elles en ont la possibilité.

13ème : Sur le contre, Salvatore Sirigu s'illustre également.

13ème : Centre tendu de Candreva qui ne trouve personne si ce n'est les gants de Joe Hart.

11ème : Ce match est un pur régal pour l'instant.

9ème : Ca va d'un côté du terrain à l'autre. Arrêt à l'instant de Salvatore Sirigu, rassurant pour sa défense.

8ème : Gros mouvement offensif Italien dans la surface Anglaise mais les seconds sont bien solidaires défensivement.

7ème : Le public est plus qu'Italien qu'Anglais.

5ème : Nouvelle frappe détournée par Sirigu.

4ème : Grosse occasion pour l'Angleterre ! A plus de trente mètres, Sterling décoche une frappe. Non cadrée, elle frôle tout de même le poteau de Sirigu.

3ème : Centre à ras de terre de Darmian à destination de Mario Balotelli dans la surface Anglaise pour l'Italie. Dégagement des Britanniques.

1ère minute : Premier ballon en profondeur de la rencontre. Et il est Italien. Et il est pour Darmian. Et il n'est pas contrôlé.

C'est parti à l'Arena Amazonia entre l'Angleterre-Italie avec cet engagement Anglais. Le Mondial de ces deux nations est débuté !

-2 minutes : C'est Steven Gerrard qui a gagné le toast. L'Angleterre engagera.

-2 minutes : C'est maintenant au tour du traditionnel toast entre les capitaines des deux équipes, Pirlo et Gerrard et les arbitres de la rencontre.

-4 minutes : Après les deux hymnes pleins d'émotions, les joueurs se serrent la main.

-5 minutes : Place à l'hymne Italien dorénavant.

-6 minutes : Les hymnes nationaux. Tout d'abord, celui de l'Angleterre.

-7 minutes : Les joueurs entrent sur le terrain sous l'hymne de la FIFA.

-9 minutes : Les joueurs sortent du vestiaire et se dirigent vers le couloir.

-11 minutes : Le classement (très) provisoire du groupe D avant ce match :



Place Equipe Points +/- 1. Costa Rica 3 +2 2. Italie 0 0 3. Angleterre 0 0 4. Uruguay 0 -2

-15 minutes : Les joueurs rentrent aux vestiaires, le match va bientôt débuter.

Ensuite, celle de l'Angleterre. C'est celle que nous vous annoncions à part la titularisation de Welbeck à la place de Lallana : Hart - Johnson, Cahill, Jagielka, Baines - Gerrard (cap.), Henderson - Welbeck, Sterling, Rooney - Sturridge.

Tout d'abord, celle de l'Italie. C'est celle que nous vous annoncions à l'exception du remplacement d'Abate par Paletta : Sirigu - Chiellini, Barzagli, Paletta, Darmian - De Rossi - Verratti, Pirlo (cap.), Marchisio, Candreva - Balotelli.

Place maintenant aux compositions d'équipes.

L'information est tombée dans l'après midi, Buffon, blessé, ne pourra pas débuter la rencontre. Salvatore Sirigu le remplacera.

Et celle de l'Angleterre. Après un ballotage entre Sterling, Rooney et Welbeck, ce serait les deux premiers qui tiendraient la corde. La sélection championne du monde en 1966 devrait jouer en 4-2-3-1 : Hart - Johnson, Jagielka, Cahill, Baines - Gerrard (cap.), Henderson - Lallana, Sterling, Rooney - Sturridge.

Place maintenant aux compositions d'équipe probables. Commençons par celle de l'Italie qui devrait débuter en 4-1-4-1 : Buffon (cap.) - Abate, Barzagli, Chiellini, Darmian - De Rossi - Candreva, Pirlo, Verratti, Marchisio - Balotelli.

A noter que l'autre rencontre du groupe est Uruguay-Costa Rica et qu'elle est à vivre en LIVE sur notre site.

L'arbitre de la rencontre sera Bjorn Kuipers et comme son nom l'indique, il est Néerlandais.

Le match se jouera à l'Arena Amazonia de Manaus, en plein centre de la forêt Amazonnienne.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à minuit, heure Française ; 19 heures heure locale.

De son côté l'Italie comptera sur son génial buteur Mario Balotelli, capable du meilleur comme du pire. Mais pas seulement.

L'Angleterre est pour beaucoup l'équipe la plus faible du trio qu'elle compose avec l'Uruguay et l'Italie pour la lutte pour la qualification pour les huitièmes de finale. Les hommes de Roy Hodgson tenteront de déjouer les pronostics des bookmakers et une victoire ce samedi (au Brésil, dimanche en France) pourrait bien les aider.

L'enjeu de ce match est énorme : l'équipe qui perdra devra remporter ses deux prochains matchs, dont un face à l'Uruguay, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.

Cette affiche entre l'Angleterre et l'Italie fait rêver et elle a lieu dès les phases de poule et non pas en phase finale. Un régal pour les amateurs de football.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre l'Italie et l'Angleterre en live.

©Montage Florian Beaux/VAVEL France