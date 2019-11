Live Côte d'Ivoire - Japon en direct

Ce LIVE riche en émotions est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur VAVEL France avec un compte-rendu de la rencontre dans les minutes qui suivent et une nouvelle journée qui va débuter avec nos rubriques habituelles. Très bonne nuit/début de journée, au choix, sur VAVEL France.

Fin du match : Les prochains matchs du groupe C seront Colombie-Côte d'Ivoire et Japon-Grèce.

Fin du match : Avant de nous quitter, faisons un petit point sur le classement général de ce groupe C.

Place Equipe Points +/- 1. Colombie 3 +3 2. Côte d'Ivoire 3 +1 3. Japon 0 -1 4. Grèce 0 -3

C'est terminé à l'Arena Pernambucano à Recife entre la Côte d'Ivoire et le Japon ! La Côte d'Ivoire s'impose 2-1 grâce à l'entrée décisive de Didier Drogba, aux deux passes décisives de Dider Drogba et aux buts de Bony et Gervinho. Les Elephants prennent les trois points de la victoire.

90+5ème : PHOTO | La joie partagée de Gervinho et de Drogba après le second but Ivoirien.

90+3ème : Drogba est impressionnant par sa précision technique.

90+1ème : Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette seconde période.

89ème : Kakitani remplace Kagawa pour le Japon. C'est le dernier changement du match.

87ème : PHOTO | Pour beaucoup, le moment-clé du match.

85ème : Dangereuse frappe de Didier Drogba à l'entrée de la surface qui a repris de volée une passe de Yaya Touré. Le tir passe à côté des buts de Kawshima. Mais il n'y a pas à se poser la question : le métronome des Elephants, c'est Drogba.

83ème : La Côte d'Ivoire a soudainement retrouvé sa maîtrise technique.

81ème : Quelle occasion de Didier Drogba pour la Côte d'Ivoire ! Sur un coup-franc frappé dans l'axe des buts de Kawashima, le joueur rentré en jeu à la 62ème minute a enroulé son ballon et l'a cadré. Le gardien Japonais a dû sortir une grosse parade pour éviter le but.

80ème : Même s'il a mené pendant 50 minutes, le Japon est pour l'instant passé totalement à côté de son match.

78ème : Wilfried Bony est remplacé par Konan Ya pour la Côte d'Ivoire. C'est le dernier changement de Sabri Lamouchi.

76ème : Didier Drogba s'est fait attendre mais celà a valu le coup. Son impact physique, technique et psychologique sur la rencontre est indéniable et impressionnant.

75ème : Sortie d'Arthur Boka, blessé, remplacé par Constant Djakpa pour la Côte d'Ivoire.

73ème : But refusé pour hors-jeu à Uchida.

72ème : Les supporters Ivoiriens chantent et dansent dans les tribunes.

71ème : L'on assiste à un tout autre match depuis l'entrée de Didier Drogba. Les Japonais sont plus timides dans leurs offensives au contraire des Ivoiriens qui tentent plus et qui mènent dorénavant au score.

69ème : Les supporters Ivoiriens scandent "Drogba" dans les travées de l'Arena Pernambucano.

68ème : Ou comment un match peut basculer en deux minutes.

66ème : But de Gervinho ! Sur un nouveau centre de Serge Aurier, Gervinho place sa tête et permet à la Côte d'Ivoire de prendre la tête et de mener 2-1. Le coaching de Sabri Lamouchi est gagnant !

64ème : But de Bony pour la Côte d'Ivoire ! L'entrée de Didier Drogba a complètement chamboulé la défense Japonaise qui a laissé Bony tout seul, qui a pû y placer sa tête sur un centre de Serge Aurier. La Côte d'Ivoire égalise à 1-1.

64ème : Carton jaune pour Masato Morishige.

62ème : Sortie de Die Serey remplacé par Didier Drogba qui rentre sous l'ovation du public.

61ème : Une ola est partie dans l'assistance.

60ème : Didier Drogba se prépare à entrer.

58ème : Didier Zokora est averti pour contestation.

57ème : Yaya Touré percute dans la surface et s'écroule après un contact. L'arbitre ne bronche pas.

55ème : Carton jaune pour Bamba après une faute volontaire de sa part.

54ème : Yasuhito Endo rentre, Makoto Hasebe sort pour le Japon. C'est le premier changement du match.

53ème : Le match reste sur un faux-rythme. C'est surtout au milieu de terrain que se joue le match.

52ème : Dans ce début de seconde période, c'est le Japon qui a la possession du ballon.

50ème : Didier Drogba est parti à l'échauffement.

48ème : PHOTO | Autre vision de la joie des Japonais après leur but.

46ème minute : Aucun changement de part et d'autre à signaler.

C'est parti pour le second acte de ce match du groupe C entre la Côte d'Ivoire et le Brésil à l'Arena Pernambucano de Recife !

Mi-temps : Les joueurs reviennent sur la pelouse.

Mi-temps : A noter qu'il n'y a pas encore eu de match nul lors de ce Mondial.

Mi-temps : Le classement général provisoire du groupe C à la mi-temps :

Place Equipe Points +/- 1. Colombie 3 +3 2. Japon 3 +1 3. Côte d'Ivoire 0 -1 4. Grèce 0 -3

Mi-temps : PHOTO | La joie des Japonais après le but de Keizuke Honda à la dix-neuvième minute de jeu.

C'est la mi-temps à l'Arena Pernambucano de Recife ! Le Japon mène 1-0 grâce à un but d'inspiration géniale de Keizuke Honda. La Côte d'Ivoire et le Japon baffouent leur football pour l'instant. Espérons que la seconde période soit plus intéressante.

45+1ème : Il y aura une minute de temps additionnel.

44ème : Centre de Yaya Touré à ras de terre pour Bony qui se jette pour tacler mais il perd son duel face à son défenseur.

42ème : Côté Ivoirien, on agit par à coup, les actions ne sont pas construites.

41ème : Le Japon ne joue pas et se contente de contrer. Ce match n'est pas le meilleur de ce début de Coupe du Monde.

39ème : Centre en retrait pour Bony qui reprend en premère intention mais qui ne cadre pas.

37ème : Il n'y a pas vraiment d'ambiance dans cette Arena Pernambucano, le public est passif.

35ème : Grosse frappe aux 30 mètres Ivoirienne détournée par Kawashima, dans son match.

33ème : Le match est sur un faux-rythme. Les deux équipes s'endorment mutuellement.

31ème : Arthur Boka brosse magnifiquement bien un coup-franc aux 25 mètres. Le ballon frôle la barre transversale de Kawashima.

29ème : Depuis le but de Honda, le match s'est installé sur un faux rythme.

27ème : Yaya Touré redonne de l'allant aux Elephants avec deux percussions coup sur coup.

26ème : Depuis le but de Honda, la Côte d'Ivoire n'arrive plus à avoir d'offensives tranchantes.

24ème : Le coup-franc tendu de Yaya Touré ne retombe pas assez vite et passe au-dessus de la barre transversale de Kawashima.

23ème : Carton jaune pour Uchida suite à une faute d'anti-jeu caractérisée. Coup-franc intéressant dans l'axe pour la Côte d'Ivoire.

21ème : Grosse occasion pour le Japon ! Uchida se joue de son défenseur et frappe à bout portant sur Barry, qui repouse le ballon des paumes.

20ème : Le Japon a eu un temps fort de deux minutes suite à la faute de Boka sur Honda et en a profité immédiatement. Efficacité maximale.

19ème : Voilà qui lance le match.

17ème : Ouverture du score de Keizuke Honda pour le Japon ! L'attaquant récupère une passe destinée à un de ses coéquipiers, progresse de deux foulées dans la surface de réparation, se met sur son pied gauche et envoie le ballon dans la lucarne gauche de Barry, impuissant.

15ème : Boka commet une faute sur Honda. Le Japon obtient un coup-franc le joue rapidement.

13ème : La pluie redouble d'intensité à Recife.

12ème : Les Japonais n'arrivent pas à franchir la ligne médiane avec le ballon.

10ème : Les Ivoiriens paraissent au-dessus techniquement. Mais attention, les Japonais s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale en 2010...

8ème : Ce sont les Africains qui s'adjugent la possession du ballon depuis le début de la rencontre. Le Japon cherche à réduire le phénomène.

6ème : Gervinho reçoit le ballon à quarente mètres des buts de Kawashima, progresse avec le cuir et donne le ballon à Bony, devant lui qui frappe. Le ballon frôle les cages des Nippons.

5ème : Ce sont les Ivoiriens qui se créent les premières occasions dans cette rencontre. Mais pas jusqu'à inquiéter Kawashima.

3ème : Pas de round d'observation entre les deux équipes. Les deux formations tentent déjà de se créer des occasions.

1ère minute : Le Japon joue en bleu marine, la Côte d'Ivoire en orange et les arbitres en vert.

C'est parti dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Japon à l'Arena Pernambucano de Recife pour ce match du groupe C !

-1 minute : C'est au tour maintenant du traditionnel toast entre les deux capitaines et l'arbitre.

-2 minutes : Les joueurs se serrent la main.

-4 minutes : Puis dorénavant celui du Japon.

-5 minutes : Place aux hymnes. Et tout d'abord, celui de la Côte d'Ivoire.

-6 minutes : Les joueurs rentrent sur la pelouse de l'Arena Pernambucano sous l'hymne de la FIFA et les vivas du public.

-9 minutes : Silence signe de concentration dans ce fameux couloir où les deux équipes sont côte à côte.

-11 minutes : Les joueurs se présentent dans le couloir, le protocole va pouvoir débuter.

-15 minutes : Il pleut sur le stade de Recife. Signe des différents climats qu'il y a au Brésil puisqu'il faisait il y a encore quelques minutes 30°à Manaus.

-19 minutes : Les joueurs rentrent aux vestiaires.

-21 minutes : PHOTO | Les supporters Japonais sont en place.

-23 minutes : Depuis plusieurs dizaines de minutes, les joueurs sont sur la pelouse pour leur échauffement.

-28 minutes : PHOTO | Le vestiaire Japonais.

-30 minutes : Ensuite celle du Japon qui évoluera également en 4-2-3-1. Osako remplace Okubo et Hasebe remplace Endo : Kawashima - Nagatomo, Morishige, Yoshida, Uchida - Hasebe, Yamaguchi - Kagawa, Honda (cap.), Okazaki - Osako.

-34 minutes : Tout d'abord celle de la Côte d'Ivoire qui jouera en 4-2-3-1. Contrairement à ce que nous annoncions, Barry remplace Copa aux buts. Et Drogba est sur le banc. Il est remplacé par Bony. Barry - Aurier, Bamba, Zokora, Boka - Tioté, Serey Die - Kalou, Yaya Touré, Gervinho - Bony.

-38 minutes : Les compositions viennent justement de tomber à l'instant.

-50 minutes : Les compositions vont être connues dans peu de temps.

-54 minutes : Après la fin du match Italie-Angleterre, les projecteurs se braquent sur cette rencontre.

Vous pouvez réécouter notre émission 100% Coupe du Monde "Samba" que nous avons émis en direct à 16h30. Le passage sur ce match est à 1h.

L'arbitre sera le Chilien M. Osses.

La rencontre se jouera à l'Arena Pernambuco, à Recife.

Et celle du Japon : Kawashima - Uchida, Morishice, Yoshida, Nagatomo - Endo, Yamaguchi - Kagawa, Honda (cap), Okazaki – Okubo.

Il est temps maintenant de vous dévoiler les compositions d'équipe probable. Tout d'abord celle de la Côte d'Ivoire : Copa - Aurier, Bamba, Zokora, Boka - Tioté, Dié - Gervinho, Y.Touré, S.Kalou - Drogba (cap).

Le sélectionneur du Japon Alberto Zaccheroni a récemment déclaré à propos de ses joueurs : "Leur seule limite, c’est le physique. Aujourd’hui, les joueurs possèdent tactique et technique. Ils se sont considérablement améliorés au contact des grands championnats européens."

La Côte d'Ivoire est fréquemment performante en Coupe du Monde. Ainsi, malgré le fait d'avoir été dans des "groupes de la mort" durant les deux dernières éditions en 2006 et en 2010, les Elephants possèdent le meilleur ratio but/match des équipes africaines en Coupe du Monde (1.5).

L'autre match de ce groupe C était la rencontre Colombie-Grèce. Vous pouvez lire notre compte-rendu ou revivre notre live.

Ce match est le quatrième de la journée, après Colombie-Grèce (18h), Uruguay-Costa Rica (21h) et Angleterre-Italie. Durant la troisième journée des phases de poule, il y aura également quatre matchs par journée mais ils seront répartis sur deux horaires : deux matchs à 18h et deux matchs à 22h.

Cette affiche certes un peu tardive pour nous Français est la plus tardive de la compétition avec un coup d'envoi prévu à 3 heures du matin. C'est également à cette horaire que le match débutera pour les Ivoiriens. Au Japon, le match débutera à 10h, une horaire abordable pour les télespectateurs Nippons. Heure locale au Brésil, il sera 22 heures.

Le Japon est pressenti comme beaucoup comme un outsider de la compétition. Vous pouvez d'ores et déjà lire la présentation des Nippons sur notre site.

La Côte d'Ivoire jouera pour la dernière fois en Coupe du Monde avec la génération Drogba et tentera de faire le meilleur parcours possible. Nous vous invitons à lire la présentation des Elephants sur notre site.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité le match entre la Côte d'Ivoire - Japon en live.