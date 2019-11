France - Honduras : que ça commence !

La France démarre son Mondial, celui qui devrait permettre aux Bleus de se refaire une santé sportive et une santé d'images. Depuis l'arrivée de Deschamps, ce sont des nouveaux Bleus que l'on voit. Le déclic se fera-t-il du bon côté, demain soir contre le Honduras ?

Les Bleus, prouver, prouver et prouver...

Depuis la victoire renversante des Bleus contre l'Ukraine en barrages de Coupe du Monde, les Bleus ont recueilli tous les suffrages. Leurs matchs amicaux et ceux de préparation ont été une réussite (en majorité). Pourtant, les choses sérieuses arrivent. Alors, oui, ce match, le premier sera contre une modeste équipe du Honduras. Mais justement, les Pogba, Valbuena, qui devraient être titulaires demain soir, devront se méfier de cette équipe et évitez un cauchemar dès le premier match. Didier Deschamps devrait mettre en place le duo Giroud et Benzema en pointe. Un constat a dû être fait après la large victoire des Bleus contre la Jamaïque (8-0), où les deux hommes ont été plus que bons. Tout au long de la semaine, les Bleus ont été scrutés pour connaître les premières réflexions sur l'équipe mise en place par le coach. Si derrière, on devrait pas avoir de surprise, c'est bien offensivement que les questions se posent encore : Griezmann titulaire ou non? Tant de questions sans réponse qui devront encore attendre la liste des titulaires aux alentours de 20 heures.

"Pas de crispation" pour Deschamps

Car oui, l'Equipe de France n'est plus tellement l'équipe expérimentée. Les nouveaux n'ont jamais disputé de Coupe du Monde, et de nombreux joueurs ont encore peu de sélections. En l'absence d'un leader, qu'était Ribery, les Bleus devront se serrer les coudes et répondre à la pression extérieure : la pression d'un peuple français qui re-croit en son équipe de France. Et si c'était trop rapide pour des joueurs comme Pogba, Varane ou Griezmann ?

Le Honduras, la dureté sur l'homme

C'est un peu la réputation des joueurs honduriens ; ils sont très agressifs. Pour Didier Deschamps, les adversaires de demain iront "au combat". Inquiétant alors qu'une équipe, d'une même sorte, le Paraguay avait créé des soucis aux Bleus (1-1). La 33ème équipe mondiale FIFA aura le coeur à l'ouvrage pour ce premier match, après avoir toujours été éliminée au premier tour des Mondiaux qui ont été disputé par l'équipe. Une chose est sûre, la méfiance est de mise !

La clé du match : le combat physique

Oui, la France a des athlètes, mais le Honduras va jouer les coups. Nos joueurs français vont-ils tenir face à la tension de cette rencontre. Face à l'inexpérience de nombreux des joueurs français, la France peut-elle être inquiétée par ce jeu "à la dure". Ou au contraire, les Bleus vont-ils faire face et tenir tête à ces Honduriens, qui joueront "comme des morts de faim" (selon L.Rémy).